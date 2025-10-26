Il prezzo in tempo reale di Palantir oggi è 187.04 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PLTRON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PLTRON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Palantir oggi è 187.04 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PLTRON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PLTRON su MEXC ora.

Logo Palantir

Valore Palantir (PLTRON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PLTRON:

$187.09
$187.09$187.09
+0.53%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Palantir (PLTRON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:53:33 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Palantir (PLTRON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 183.37
$ 183.37$ 183.37
Min sulle 24h
$ 188.45
$ 188.45$ 188.45
Max sulle 24h

$ 183.37
$ 183.37$ 183.37

$ 188.45
$ 188.45$ 188.45

$ 187.72816947820942
$ 187.72816947820942$ 187.72816947820942

$ 148.01003259450354
$ 148.01003259450354$ 148.01003259450354

+0.13%

+0.53%

+4.54%

+4.54%

Il prezzo in tempo reale di Palantir (PLTRON) è $ 187.04. Nelle ultime 24 ore, PLTRON ha oscillato tra un minimo di $ 183.37 e un massimo di $ 188.45, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PLTRON è $ 187.72816947820942, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 148.01003259450354.

In termini di performance a breve termine, PLTRON è variato del +0.13% nell'ultima ora, del +0.53% nelle 24 ore e del +4.54% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Palantir (PLTRON)

No.2443

$ 616.51K
$ 616.51K$ 616.51K

$ 54.51K
$ 54.51K$ 54.51K

$ 616.51K
$ 616.51K$ 616.51K

3.30K
3.30K 3.30K

3,296.14981949
3,296.14981949 3,296.14981949

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Palantir è $ 616.51K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 54.51K. La fornitura circolante di PLTRON è 3.30K, con una fornitura totale di 3296.14981949. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 616.51K.

Cronologia dei prezzi di Palantir (PLTRON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Palantir per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.9863+0.53%
30 giorni$ +7.78+4.34%
60 giorni$ +87.04+87.04%
90 giorni$ +87.04+87.04%
Variazione del prezzo di Palantir di oggi

Oggi, PLTRON ha registrato una variazione di $ +0.9863 (+0.53%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Palantir in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +7.78 (+4.34%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Palantir in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, PLTRON ha registrato una variazione di $ +87.04 (+87.04%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Palantir in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +87.04 (+87.04%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Palantir (PLTRON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Palantir.

Che cos'è Palantir (PLTRON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Palantir è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Palantir in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di PLTRON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Palantir sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Palantir fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Palantir (USD)

Quanto varrà Palantir (PLTRON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Palantir (PLTRON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Palantir.

Controlla subito la previsione del prezzo di Palantir!

Economia del token di Palantir (PLTRON)

Comprendere l'economia del token di Palantir (PLTRON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PLTRON!

Come acquistare Palantir (PLTRON)

Stai cercando come acquistare Palantir? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Palantir su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

PLTRON in valute locali

1 Palantir (PLTRON) in VND
4,921,957.6
1 Palantir (PLTRON) in AUD
A$286.1712
1 Palantir (PLTRON) in GBP
140.28
1 Palantir (PLTRON) in EUR
160.8544
1 Palantir (PLTRON) in USD
$187.04
1 Palantir (PLTRON) in MYR
RM789.3088
1 Palantir (PLTRON) in TRY
7,844.4576
1 Palantir (PLTRON) in JPY
¥28,430.08
1 Palantir (PLTRON) in ARS
ARS$278,747.5824
1 Palantir (PLTRON) in RUB
14,890.2544
1 Palantir (PLTRON) in INR
16,423.9824
1 Palantir (PLTRON) in IDR
Rp3,117,332.0864
1 Palantir (PLTRON) in PHP
10,988.6
1 Palantir (PLTRON) in EGP
￡E.8,904.9744
1 Palantir (PLTRON) in BRL
R$1,006.2752
1 Palantir (PLTRON) in CAD
C$261.856
1 Palantir (PLTRON) in BDT
22,856.288
1 Palantir (PLTRON) in NGN
273,050.344
1 Palantir (PLTRON) in COP
$724,959.5584
1 Palantir (PLTRON) in ZAR
R.3,228.3104
1 Palantir (PLTRON) in UAH
7,816.4016
1 Palantir (PLTRON) in TZS
T.Sh.465,273.2224
1 Palantir (PLTRON) in VES
Bs39,652.48
1 Palantir (PLTRON) in CLP
$176,004.64
1 Palantir (PLTRON) in PKR
Rs52,552.6288
1 Palantir (PLTRON) in KZT
100,721.04
1 Palantir (PLTRON) in THB
฿6,106.856
1 Palantir (PLTRON) in TWD
NT$5,768.3136
1 Palantir (PLTRON) in AED
د.إ686.4368
1 Palantir (PLTRON) in CHF
Fr147.7616
1 Palantir (PLTRON) in HKD
HK$1,451.4304
1 Palantir (PLTRON) in AMD
֏71,634.4496
1 Palantir (PLTRON) in MAD
.د.م1,724.5088
1 Palantir (PLTRON) in MXN
$3,450.888
1 Palantir (PLTRON) in SAR
ريال701.4
1 Palantir (PLTRON) in ETB
Br28,244.9104
1 Palantir (PLTRON) in KES
KSh24,163.6976
1 Palantir (PLTRON) in JOD
د.أ132.61136
1 Palantir (PLTRON) in PLN
682.696
1 Palantir (PLTRON) in RON
лв817.3648
1 Palantir (PLTRON) in SEK
kr1,758.176
1 Palantir (PLTRON) in BGN
лв314.2272
1 Palantir (PLTRON) in HUF
Ft62,742.568
1 Palantir (PLTRON) in CZK
3,911.0064
1 Palantir (PLTRON) in KWD
د.ك57.23424
1 Palantir (PLTRON) in ILS
613.4912
1 Palantir (PLTRON) in BOB
Bs1,290.576
1 Palantir (PLTRON) in AZN
317.968
1 Palantir (PLTRON) in TJS
SM1,726.3792
1 Palantir (PLTRON) in GEL
506.8784
1 Palantir (PLTRON) in AOA
Kz171,596.1072
1 Palantir (PLTRON) in BHD
.د.ب70.32704
1 Palantir (PLTRON) in BMD
$187.04
1 Palantir (PLTRON) in DKK
kr1,200.7968
1 Palantir (PLTRON) in HNL
L4,889.2256
1 Palantir (PLTRON) in MUR
8,515.9312
1 Palantir (PLTRON) in NAD
$3,228.3104
1 Palantir (PLTRON) in NOK
kr1,872.2704
1 Palantir (PLTRON) in NZD
$323.5792
1 Palantir (PLTRON) in PAB
B/.187.04
1 Palantir (PLTRON) in PGK
K787.4384
1 Palantir (PLTRON) in QAR
ر.ق680.8256
1 Palantir (PLTRON) in RSD
дин.18,879.8176
1 Palantir (PLTRON) in UZS
soʻm2,280,975.2448
1 Palantir (PLTRON) in ALL
L15,524.32
1 Palantir (PLTRON) in ANG
ƒ334.8016
1 Palantir (PLTRON) in AWG
ƒ334.8016
1 Palantir (PLTRON) in BBD
$374.08
1 Palantir (PLTRON) in BAM
KM314.2272
1 Palantir (PLTRON) in BIF
Fr551,580.96
1 Palantir (PLTRON) in BND
$241.2816
1 Palantir (PLTRON) in BSD
$187.04
1 Palantir (PLTRON) in JMD
$29,991.864
1 Palantir (PLTRON) in KHR
754,192.04
1 Palantir (PLTRON) in KMF
Fr79,304.96
1 Palantir (PLTRON) in LAK
4,066,086.8752
1 Palantir (PLTRON) in LKR
රු56,798.4368
1 Palantir (PLTRON) in MDL
L3,177.8096
1 Palantir (PLTRON) in MGA
Ar846,333.5552
1 Palantir (PLTRON) in MOP
P1,496.32
1 Palantir (PLTRON) in MVR
2,861.712
1 Palantir (PLTRON) in MWK
MK324,722.0144
1 Palantir (PLTRON) in MZN
MT11,951.856
1 Palantir (PLTRON) in NPR
रु26,258.5456
1 Palantir (PLTRON) in PYG
1,326,487.68
1 Palantir (PLTRON) in RWF
Fr271,020.96
1 Palantir (PLTRON) in SBD
$1,537.4688
1 Palantir (PLTRON) in SCR
2,614.8192
1 Palantir (PLTRON) in SRD
$7,423.6176
1 Palantir (PLTRON) in SVC
$1,634.7296
1 Palantir (PLTRON) in SZL
L3,233.9216
1 Palantir (PLTRON) in TMT
m656.5104
1 Palantir (PLTRON) in TND
د.ت548.21424
1 Palantir (PLTRON) in TTD
$1,268.1312
1 Palantir (PLTRON) in UGX
Sh651,647.36
1 Palantir (PLTRON) in XAF
Fr105,490.56
1 Palantir (PLTRON) in XCD
$505.008
1 Palantir (PLTRON) in XOF
Fr105,490.56
1 Palantir (PLTRON) in XPF
Fr19,078.08
1 Palantir (PLTRON) in BWP
P2,669.0608
1 Palantir (PLTRON) in BZD
$375.9504
1 Palantir (PLTRON) in CVE
$17,813.6896
1 Palantir (PLTRON) in DJF
Fr33,106.08
1 Palantir (PLTRON) in DOP
$11,910.7072
1 Palantir (PLTRON) in DZD
د.ج24,346.9968
1 Palantir (PLTRON) in FJD
$424.5808
1 Palantir (PLTRON) in GNF
Fr1,626,312.8
1 Palantir (PLTRON) in GTQ
Q1,430.856
1 Palantir (PLTRON) in GYD
$39,128.768
1 Palantir (PLTRON) in ISK
kr23,005.92

Risorsa Palantir

Per una comprensione più approfondita di Palantir, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Palantir
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Palantir

Quanto vale oggi Palantir (PLTRON)?
Il prezzo in tempo reale di PLTRON in USD è 187.04 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PLTRON in USD?
Il prezzo attuale di PLTRON in USD è $ 187.04. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Palantir?
La capitalizzazione di mercato per PLTRON è $ 616.51K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PLTRON?
La fornitura circolante di PLTRON è 3.30K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PLTRON?
PLTRON ha raggiunto un prezzo ATH di 187.72816947820942 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PLTRON?
PLTRON ha visto un prezzo ATL di 148.01003259450354 USD.
Qual è il volume di trading di PLTRON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PLTRON è $ 54.51K USD.
PLTRON salirà quest'anno?
PLTRON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PLTRON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:53:33 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore PLTRON in USD

Importo

PLTRON
PLTRON
USD
USD

1 PLTRON = 187.04 USD

Fai trading di PLTRON

PLTRON/USDT
$187.09
$187.09$187.09
+0.54%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

