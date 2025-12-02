Philcoin è la prima moneta filantropica al mondo che sta cambiando il modo di fare beneficenza. Basata sulla convinzione che tutti dovrebbero avere il potere di dare e ricevere, Philcoin è il token di ricompensa Get2Give all'interno dell'ecosistema PhilSocial: gli utenti guadagnano ricompense attraverso referral, transazioni e coinvolgimento nella piattaforma, e sbloccano tali ricompense restituendole a cause verificate.