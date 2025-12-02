Economia del token di Palu (PALU)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Palu (PALU), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi.
Informazioni su Palu PALU
PALU è una memecoin nella BNB chain che gira intorno al concetto di “bambola/mascotte”, con una storia gestita dalla community che parla di “bambole Binance on-chain, che potrebbero essere riconosciute dal team ufficiale”.
Economia del token di Palu (PALU): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Palu (PALU) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token PALU che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token PALU possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di PALU, esplora il prezzo in tempo reale del token PALU!
Cronologia dei prezzi di Palu (PALU)
L'analisi della cronologia dei prezzi di PALU aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di PALU
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi PALU? La nostra pagina di previsione dei prezzi di PALU combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
