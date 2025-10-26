Il prezzo in tempo reale di PoP Planet oggi è 0.08501 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi P a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di P su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di PoP Planet oggi è 0.08501 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi P a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di P su MEXC ora.

Logo PoP Planet

Valore PoP Planet (P)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in P:

$0.085
$0.085$0.085
-2.31%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di PoP Planet (P)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:52:22 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di PoP Planet (P) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.08486
$ 0.08486$ 0.08486
Min sulle 24h
$ 0.09508
$ 0.09508$ 0.09508
Max sulle 24h

$ 0.08486
$ 0.08486$ 0.08486

$ 0.09508
$ 0.09508$ 0.09508

$ 0.15013296267605908
$ 0.15013296267605908$ 0.15013296267605908

$ 0.06398758089266599
$ 0.06398758089266599$ 0.06398758089266599

-0.31%

-2.31%

+20.42%

+20.42%

Il prezzo in tempo reale di PoP Planet (P) è $ 0.08501. Nelle ultime 24 ore, P ha oscillato tra un minimo di $ 0.08486 e un massimo di $ 0.09508, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di P è $ 0.15013296267605908, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.06398758089266599.

In termini di performance a breve termine, P è variato del -0.31% nell'ultima ora, del -2.31% nelle 24 ore e del +20.42% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di PoP Planet (P)

No.1066

$ 11.90M
$ 11.90M$ 11.90M

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

$ 85.01M
$ 85.01M$ 85.01M

140.00M
140.00M 140.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.00%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di PoP Planet è $ 11.90M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 1.18M. La fornitura circolante di P è 140.00M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 85.01M.

Cronologia dei prezzi di PoP Planet (P) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di PoP Planet per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0020099-2.31%
30 giorni$ +0.06501+325.05%
60 giorni$ +0.06501+325.05%
90 giorni$ +0.06501+325.05%
Variazione del prezzo di PoP Planet di oggi

Oggi, P ha registrato una variazione di $ -0.0020099 (-2.31%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di PoP Planet in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.06501 (+325.05%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di PoP Planet in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, P ha registrato una variazione di $ +0.06501 (+325.05%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di PoP Planet in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.06501 (+325.05%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di PoP Planet (P)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di PoP Planet.

Che cos'è PoP Planet (P)

PoPP è una piattaforma di identità decentralizzata basata sull'intelligenza artificiale che analizza il comportamento on-chain per taggare dinamicamente gli utenti, collegandoli in modo fluido a dApp personalizzate e consentendo al contempo agli sviluppatori di indirizzare il pubblico in modo preciso e rispettoso della privacy.

PoP Planet è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di PoP Planet in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di P per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su PoP Planet sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di PoP Planet fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di PoP Planet (USD)

Quanto varrà PoP Planet (P) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset PoP Planet (P) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per PoP Planet.

Controlla subito la previsione del prezzo di PoP Planet!

Economia del token di PoP Planet (P)

Comprendere l'economia del token di PoP Planet (P) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token P!

Come acquistare PoP Planet (P)

Stai cercando come acquistare PoP Planet? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente PoP Planet su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

P in valute locali

1 PoP Planet (P) in VND
2,237.03815
1 PoP Planet (P) in AUD
A$0.1300653
1 PoP Planet (P) in GBP
0.0637575
1 PoP Planet (P) in EUR
0.0731086
1 PoP Planet (P) in USD
$0.08501
1 PoP Planet (P) in MYR
RM0.3587422
1 PoP Planet (P) in TRY
3.5653194
1 PoP Planet (P) in JPY
¥12.92152
1 PoP Planet (P) in ARS
ARS$126.6912531
1 PoP Planet (P) in RUB
6.7676461
1 PoP Planet (P) in INR
7.4647281
1 PoP Planet (P) in IDR
Rp1,416.8327666
1 PoP Planet (P) in PHP
4.9943375
1 PoP Planet (P) in EGP
￡E.4.0473261
1 PoP Planet (P) in BRL
R$0.4573538
1 PoP Planet (P) in CAD
C$0.119014
1 PoP Planet (P) in BDT
10.388222
1 PoP Planet (P) in NGN
124.1018485
1 PoP Planet (P) in COP
$329.4953596
1 PoP Planet (P) in ZAR
R.1.4672726
1 PoP Planet (P) in UAH
3.5525679
1 PoP Planet (P) in TZS
T.Sh.211.4674756
1 PoP Planet (P) in VES
Bs18.02212
1 PoP Planet (P) in CLP
$79.99441
1 PoP Planet (P) in PKR
Rs23.8852597
1 PoP Planet (P) in KZT
45.777885
1 PoP Planet (P) in THB
฿2.7755765
1 PoP Planet (P) in TWD
NT$2.6217084
1 PoP Planet (P) in AED
د.إ0.3119867
1 PoP Planet (P) in CHF
Fr0.0671579
1 PoP Planet (P) in HKD
HK$0.6596776
1 PoP Planet (P) in AMD
֏32.5579799
1 PoP Planet (P) in MAD
.د.م0.7837922
1 PoP Planet (P) in MXN
$1.5684345
1 PoP Planet (P) in SAR
ريال0.3187875
1 PoP Planet (P) in ETB
Br12.8373601
1 PoP Planet (P) in KES
KSh10.9824419
1 PoP Planet (P) in JOD
د.أ0.06027209
1 PoP Planet (P) in PLN
0.3102865
1 PoP Planet (P) in RON
лв0.3714937
1 PoP Planet (P) in SEK
kr0.799094
1 PoP Planet (P) in BGN
лв0.1428168
1 PoP Planet (P) in HUF
Ft28.5166045
1 PoP Planet (P) in CZK
1.7775591
1 PoP Planet (P) in KWD
د.ك0.02601306
1 PoP Planet (P) in ILS
0.2788328
1 PoP Planet (P) in BOB
Bs0.586569
1 PoP Planet (P) in AZN
0.144517
1 PoP Planet (P) in TJS
SM0.7846423
1 PoP Planet (P) in GEL
0.2303771
1 PoP Planet (P) in AOA
Kz77.9907243
1 PoP Planet (P) in BHD
.د.ب0.03196376
1 PoP Planet (P) in BMD
$0.08501
1 PoP Planet (P) in DKK
kr0.5457642
1 PoP Planet (P) in HNL
L2.2221614
1 PoP Planet (P) in MUR
3.8705053
1 PoP Planet (P) in NAD
$1.4672726
1 PoP Planet (P) in NOK
kr0.8509501
1 PoP Planet (P) in NZD
$0.1470673
1 PoP Planet (P) in PAB
B/.0.08501
1 PoP Planet (P) in PGK
K0.3578921
1 PoP Planet (P) in QAR
ر.ق0.3094364
1 PoP Planet (P) in RSD
дин.8.5809094
1 PoP Planet (P) in UZS
soʻm1,036.7071512
1 PoP Planet (P) in ALL
L7.05583
1 PoP Planet (P) in ANG
ƒ0.1521679
1 PoP Planet (P) in AWG
ƒ0.1521679
1 PoP Planet (P) in BBD
$0.17002
1 PoP Planet (P) in BAM
KM0.1428168
1 PoP Planet (P) in BIF
Fr250.69449
1 PoP Planet (P) in BND
$0.1096629
1 PoP Planet (P) in BSD
$0.08501
1 PoP Planet (P) in JMD
$13.6313535
1 PoP Planet (P) in KHR
342.7815725
1 PoP Planet (P) in KMF
Fr36.04424
1 PoP Planet (P) in LAK
1,848.0434413
1 PoP Planet (P) in LKR
රු25.8149867
1 PoP Planet (P) in MDL
L1.4443199
1 PoP Planet (P) in MGA
Ar384.6600488
1 PoP Planet (P) in MOP
P0.68008
1 PoP Planet (P) in MVR
1.300653
1 PoP Planet (P) in MWK
MK147.5867111
1 PoP Planet (P) in MZN
MT5.432139
1 PoP Planet (P) in NPR
रु11.9345539
1 PoP Planet (P) in PYG
602.89092
1 PoP Planet (P) in RWF
Fr123.17949
1 PoP Planet (P) in SBD
$0.6987822
1 PoP Planet (P) in SCR
1.1884398
1 PoP Planet (P) in SRD
$3.3740469
1 PoP Planet (P) in SVC
$0.7429874
1 PoP Planet (P) in SZL
L1.4698229
1 PoP Planet (P) in TMT
m0.2983851
1 PoP Planet (P) in TND
د.ت0.24916431
1 PoP Planet (P) in TTD
$0.5763678
1 PoP Planet (P) in UGX
Sh296.17484
1 PoP Planet (P) in XAF
Fr47.94564
1 PoP Planet (P) in XCD
$0.229527
1 PoP Planet (P) in XOF
Fr47.94564
1 PoP Planet (P) in XPF
Fr8.67102
1 PoP Planet (P) in BWP
P1.2130927
1 PoP Planet (P) in BZD
$0.1708701
1 PoP Planet (P) in CVE
$8.0963524
1 PoP Planet (P) in DJF
Fr15.04677
1 PoP Planet (P) in DOP
$5.4134368
1 PoP Planet (P) in DZD
د.ج11.0657517
1 PoP Planet (P) in FJD
$0.1929727
1 PoP Planet (P) in GNF
Fr739.16195
1 PoP Planet (P) in GTQ
Q0.6503265
1 PoP Planet (P) in GYD
$17.784092
1 PoP Planet (P) in ISK
kr10.45623

Per una comprensione più approfondita di PoP Planet, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale PoP Planet
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo PoP Planet

Quanto vale oggi PoP Planet (P)?
Il prezzo in tempo reale di P in USD è 0.08501 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da P in USD?
Il prezzo attuale di P in USD è $ 0.08501. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di PoP Planet?
La capitalizzazione di mercato per P è $ 11.90M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di P?
La fornitura circolante di P è 140.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di P?
P ha raggiunto un prezzo ATH di 0.15013296267605908 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di P?
P ha visto un prezzo ATL di 0.06398758089266599 USD.
Qual è il volume di trading di P?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per P è $ 1.18M USD.
P salirà quest'anno?
P potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di P per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:52:22 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di PoP Planet (P)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

