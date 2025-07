Informazioni su Ontology Token ONT

Ontology è un nuovo progetto blockchain pubblico ad alte prestazioni e una piattaforma di collaborazione di trust distribuito. Ontology fornisce nuove blockchain pubbliche ad alta prestazione che includono una serie di registri distribuiti completi e sistemi di contratti smart. La struttura blockchain di Ontology supporta i sistemi blockchain pubblici ed è in grado di personalizzare le blockchain pubbliche per diverse applicazioni. Con i suoi vari gruppi di protocolli, Ontology supporta la collaborazione tra le reti chain. Ontology fornirà costantemente moduli comuni sull'infrastruttura sottostante per diversi scenari, come la struttura per l'identità digitale distribuita, il protocollo di scambio dati distribuito, ecc. Sulla base dei requisiti specifici degli scenari, Ontology continuerà a sviluppare nuovi moduli comuni.