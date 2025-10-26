Il prezzo in tempo reale di NVIDIA xStock oggi è 186 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NVDAX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NVDAX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di NVIDIA xStock oggi è 186 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NVDAX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NVDAX su MEXC ora.

Logo NVIDIA xStock

Valore NVIDIA xStock (NVDAX)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in NVDAX:

$186
$186$186
-0.15%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di NVIDIA xStock (NVDAX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:11:45 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di NVIDIA xStock (NVDAX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 185.1
$ 185.1$ 185.1
Min sulle 24h
$ 187.25
$ 187.25$ 187.25
Max sulle 24h

$ 185.1
$ 185.1$ 185.1

$ 187.25
$ 187.25$ 187.25

$ 195.70857372868676
$ 195.70857372868676$ 195.70857372868676

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-0.14%

-0.15%

-1.11%

-1.11%

Il prezzo in tempo reale di NVIDIA xStock (NVDAX) è $ 186. Nelle ultime 24 ore, NVDAX ha oscillato tra un minimo di $ 185.1 e un massimo di $ 187.25, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NVDAX è $ 195.70857372868676, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 150.17117069595338.

In termini di performance a breve termine, NVDAX è variato del -0.14% nell'ultima ora, del -0.15% nelle 24 ore e del -1.11% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di NVIDIA xStock (NVDAX)

No.940

$ 16.75M
$ 16.75M$ 16.75M

$ 58.99K
$ 58.99K$ 58.99K

$ 16.75M
$ 16.75M$ 16.75M

90.05K
90.05K 90.05K

--
----

90,053.84921288
90,053.84921288 90,053.84921288

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di NVIDIA xStock è $ 16.75M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 58.99K. La fornitura circolante di NVDAX è 90.05K, con una fornitura totale di 90053.84921288. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 16.75M.

Cronologia dei prezzi di NVIDIA xStock (NVDAX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di NVIDIA xStock per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.2794-0.15%
30 giorni$ +8.83+4.98%
60 giorni$ +4.11+2.25%
90 giorni$ +12.37+7.12%
Variazione del prezzo di NVIDIA xStock di oggi

Oggi, NVDAX ha registrato una variazione di $ -0.2794 (-0.15%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di NVIDIA xStock in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +8.83 (+4.98%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di NVIDIA xStock in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, NVDAX ha registrato una variazione di $ +4.11 (+2.25%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di NVIDIA xStock in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +12.37 (+7.12%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di NVIDIA xStock (NVDAX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di NVIDIA xStock.

Che cos'è NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di NVIDIA xStock in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di NVDAX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su NVIDIA xStock sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di NVIDIA xStock fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di NVIDIA xStock (USD)

Quanto varrà NVIDIA xStock (NVDAX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset NVIDIA xStock (NVDAX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per NVIDIA xStock.

Controlla subito la previsione del prezzo di NVIDIA xStock!

Economia del token di NVIDIA xStock (NVDAX)

Comprendere l'economia del token di NVIDIA xStock (NVDAX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NVDAX!

Come acquistare NVIDIA xStock (NVDAX)

Stai cercando come acquistare NVIDIA xStock? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente NVIDIA xStock su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

NVDAX in valute locali

Risorsa NVIDIA xStock

Per una comprensione più approfondita di NVIDIA xStock, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale NVIDIA xStock
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo NVIDIA xStock

Quanto vale oggi NVIDIA xStock (NVDAX)?
Il prezzo in tempo reale di NVDAX in USD è 186 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NVDAX in USD?
Il prezzo attuale di NVDAX in USD è $ 186. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di NVIDIA xStock?
La capitalizzazione di mercato per NVDAX è $ 16.75M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NVDAX?
La fornitura circolante di NVDAX è 90.05K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NVDAX?
NVDAX ha raggiunto un prezzo ATH di 195.70857372868676 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NVDAX?
NVDAX ha visto un prezzo ATL di 150.17117069595338 USD.
Qual è il volume di trading di NVDAX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NVDAX è $ 58.99K USD.
NVDAX salirà quest'anno?
NVDAX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NVDAX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:11:45 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

