Il prezzo in tempo reale di Netflix oggi è 1104.75 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NFLXON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NFLXON su MEXC ora.

Logo Netflix

Valore Netflix (NFLXON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in NFLXON:

$1,104.7
$1,104.7$1,104.7
-0.01%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Netflix (NFLXON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:11:10 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Netflix (NFLXON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1,092.9
$ 1,092.9$ 1,092.9
Min sulle 24h
$ 1,104.87
$ 1,104.87$ 1,104.87
Max sulle 24h

$ 1,092.9
$ 1,092.9$ 1,092.9

$ 1,104.87
$ 1,104.87$ 1,104.87

$ 1,265.3897261967002
$ 1,265.3897261967002$ 1,265.3897261967002

$ 1,093.4494838778587
$ 1,093.4494838778587$ 1,093.4494838778587

0.00%

-0.01%

-7.54%

-7.54%

Il prezzo in tempo reale di Netflix (NFLXON) è $ 1,104.75. Nelle ultime 24 ore, NFLXON ha oscillato tra un minimo di $ 1,092.9 e un massimo di $ 1,104.87, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NFLXON è $ 1,265.3897261967002, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 1,093.4494838778587.

In termini di performance a breve termine, NFLXON è variato del 0.00% nell'ultima ora, del -0.01% nelle 24 ore e del -7.54% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Netflix (NFLXON)

No.2195

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 57.28K
$ 57.28K$ 57.28K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

916.23
916.23 916.23

916.22536683
916.22536683 916.22536683

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Netflix è $ 1.01M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 57.28K. La fornitura circolante di NFLXON è 916.23, con una fornitura totale di 916.22536683. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.01M.

Cronologia dei prezzi di Netflix (NFLXON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Netflix per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.1105-0.01%
30 giorni$ -103.16-8.55%
60 giorni$ +4.75+0.43%
90 giorni$ +4.75+0.43%
Variazione del prezzo di Netflix di oggi

Oggi, NFLXON ha registrato una variazione di $ -0.1105 (-0.01%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Netflix in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -103.16 (-8.55%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Netflix in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, NFLXON ha registrato una variazione di $ +4.75 (+0.43%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Netflix in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +4.75 (+0.43%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Netflix (NFLXON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Netflix.

Che cos'è Netflix (NFLXON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Netflix è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Netflix in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di NFLXON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Netflix sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Netflix fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Netflix (USD)

Quanto varrà Netflix (NFLXON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Netflix (NFLXON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Netflix.

Controlla subito la previsione del prezzo di Netflix!

Economia del token di Netflix (NFLXON)

Comprendere l'economia del token di Netflix (NFLXON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NFLXON!

Come acquistare Netflix (NFLXON)

Stai cercando come acquistare Netflix? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Netflix su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

NFLXON in valute locali

Risorsa Netflix

Per una comprensione più approfondita di Netflix, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Netflix
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Netflix

Quanto vale oggi Netflix (NFLXON)?
Il prezzo in tempo reale di NFLXON in USD è 1,104.75 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NFLXON in USD?
Il prezzo attuale di NFLXON in USD è $ 1,104.75. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Netflix?
La capitalizzazione di mercato per NFLXON è $ 1.01M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NFLXON?
La fornitura circolante di NFLXON è 916.23 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NFLXON?
NFLXON ha raggiunto un prezzo ATH di 1,265.3897261967002 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NFLXON?
NFLXON ha visto un prezzo ATL di 1,093.4494838778587 USD.
Qual è il volume di trading di NFLXON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NFLXON è $ 57.28K USD.
NFLXON salirà quest'anno?
NFLXON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NFLXON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:11:10 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore NFLXON in USD

Importo

NFLXON
NFLXON
USD
USD

1 NFLXON = 1,104.75 USD

Fai trading di NFLXON

NFLXON/USDT
$1,104.7
$1,104.7$1,104.7
0.00%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

