Il prezzo in tempo reale di Newton Protocol oggi è 0.2024 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NEWT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NEWT su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Newton Protocol oggi è 0.2024 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NEWT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NEWT su MEXC ora.

Logo Newton Protocol

Valore Newton Protocol (NEWT)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in NEWT:

$0.2023
+1.45%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Newton Protocol (NEWT)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:13:19 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Newton Protocol (NEWT) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.1978
Min sulle 24h
$ 0.2071
Max sulle 24h

$ 0.1978
$ 0.2071
$ 0.83373560557428
$ 0.18424447847964207
+0.19%

+1.45%

-0.59%

-0.59%

Il prezzo in tempo reale di Newton Protocol (NEWT) è $ 0.2024. Nelle ultime 24 ore, NEWT ha oscillato tra un minimo di $ 0.1978 e un massimo di $ 0.2071, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NEWT è $ 0.83373560557428, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.18424447847964207.

In termini di performance a breve termine, NEWT è variato del +0.19% nell'ultima ora, del +1.45% nelle 24 ore e del -0.59% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Newton Protocol (NEWT)

No.635

$ 43.52M
$ 323.95K
$ 202.40M
215.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.50%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Newton Protocol è $ 43.52M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 323.95K. La fornitura circolante di NEWT è 215.00M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 202.40M.

Cronologia dei prezzi di Newton Protocol (NEWT) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Newton Protocol per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.002891+1.45%
30 giorni$ -0.0534-20.88%
60 giorni$ -0.1506-42.67%
90 giorni$ -0.1203-37.28%
Variazione del prezzo di Newton Protocol di oggi

Oggi, NEWT ha registrato una variazione di $ +0.002891 (+1.45%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Newton Protocol in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0534 (-20.88%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Newton Protocol in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, NEWT ha registrato una variazione di $ -0.1506 (-42.67%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Newton Protocol in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.1203 (-37.28%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Newton Protocol (NEWT)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Newton Protocol.

Che cos'è Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Newton Protocol in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di NEWT per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Newton Protocol sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Newton Protocol fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Newton Protocol (USD)

Quanto varrà Newton Protocol (NEWT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Newton Protocol (NEWT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Newton Protocol.

Controlla subito la previsione del prezzo di Newton Protocol!

Economia del token di Newton Protocol (NEWT)

Comprendere l'economia del token di Newton Protocol (NEWT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NEWT!

Come acquistare Newton Protocol (NEWT)

Stai cercando come acquistare Newton Protocol? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Newton Protocol su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

NEWT in valute locali

1 Newton Protocol (NEWT) in VND
5,326.156
1 Newton Protocol (NEWT) in AUD
A$0.305624
1 Newton Protocol (NEWT) in GBP
0.149776
1 Newton Protocol (NEWT) in EUR
0.17204
1 Newton Protocol (NEWT) in USD
$0.2024
1 Newton Protocol (NEWT) in MYR
RM0.85008
1 Newton Protocol (NEWT) in TRY
8.42996
1 Newton Protocol (NEWT) in JPY
¥29.7528
1 Newton Protocol (NEWT) in ARS
ARS$288.3188
1 Newton Protocol (NEWT) in RUB
16.639304
1 Newton Protocol (NEWT) in INR
17.958952
1 Newton Protocol (NEWT) in IDR
Rp3,373.331984
1 Newton Protocol (NEWT) in KRW
285.07028
1 Newton Protocol (NEWT) in PHP
11.71896
1 Newton Protocol (NEWT) in EGP
￡E.9.660552
1 Newton Protocol (NEWT) in BRL
R$1.078792
1 Newton Protocol (NEWT) in CAD
C$0.281336
1 Newton Protocol (NEWT) in BDT
24.62196
1 Newton Protocol (NEWT) in NGN
296.337888
1 Newton Protocol (NEWT) in COP
$787.54852
1 Newton Protocol (NEWT) in ZAR
R.3.485328
1 Newton Protocol (NEWT) in UAH
8.346976
1 Newton Protocol (NEWT) in TZS
T.Sh.497.2968
1 Newton Protocol (NEWT) in VES
Bs36.8368
1 Newton Protocol (NEWT) in CLP
$195.316
1 Newton Protocol (NEWT) in PKR
Rs56.933096
1 Newton Protocol (NEWT) in KZT
110.781616
1 Newton Protocol (NEWT) in THB
฿6.545616
1 Newton Protocol (NEWT) in TWD
NT$6.150936
1 Newton Protocol (NEWT) in AED
د.إ0.742808
1 Newton Protocol (NEWT) in CHF
Fr0.159896
1 Newton Protocol (NEWT) in HKD
HK$1.574672
1 Newton Protocol (NEWT) in AMD
֏77.547536
1 Newton Protocol (NEWT) in MAD
.د.م1.839816
1 Newton Protocol (NEWT) in MXN
$3.722136
1 Newton Protocol (NEWT) in SAR
ريال0.756976
1 Newton Protocol (NEWT) in ETB
Br29.366216
1 Newton Protocol (NEWT) in KES
KSh26.137936
1 Newton Protocol (NEWT) in JOD
د.أ0.1435016
1 Newton Protocol (NEWT) in PLN
0.732688
1 Newton Protocol (NEWT) in RON
лв0.876392
1 Newton Protocol (NEWT) in SEK
kr1.896488
1 Newton Protocol (NEWT) in BGN
лв0.335984
1 Newton Protocol (NEWT) in HUF
Ft66.929632
1 Newton Protocol (NEWT) in CZK
4.181584
1 Newton Protocol (NEWT) in KWD
د.ك0.061732
1 Newton Protocol (NEWT) in ILS
0.66792
1 Newton Protocol (NEWT) in BOB
Bs1.39656
1 Newton Protocol (NEWT) in AZN
0.34408
1 Newton Protocol (NEWT) in TJS
SM1.884344
1 Newton Protocol (NEWT) in GEL
0.550528
1 Newton Protocol (NEWT) in AOA
Kz185.517816
1 Newton Protocol (NEWT) in BHD
.د.ب0.0761024
1 Newton Protocol (NEWT) in BMD
$0.2024
1 Newton Protocol (NEWT) in DKK
kr1.287264
1 Newton Protocol (NEWT) in HNL
L5.29276
1 Newton Protocol (NEWT) in MUR
9.170744
1 Newton Protocol (NEWT) in NAD
$3.487352
1 Newton Protocol (NEWT) in NOK
kr2.01388
1 Newton Protocol (NEWT) in NZD
$0.346104
1 Newton Protocol (NEWT) in PAB
B/.0.2024
1 Newton Protocol (NEWT) in PGK
K0.8602
1 Newton Protocol (NEWT) in QAR
ر.ق0.736736
1 Newton Protocol (NEWT) in RSD
дин.20.193448
1 Newton Protocol (NEWT) in UZS
soʻm2,438.553656
1 Newton Protocol (NEWT) in ALL
L16.675736
1 Newton Protocol (NEWT) in ANG
ƒ0.362296
1 Newton Protocol (NEWT) in AWG
ƒ0.36432
1 Newton Protocol (NEWT) in BBD
$0.4048
1 Newton Protocol (NEWT) in BAM
KM0.335984
1 Newton Protocol (NEWT) in BIF
Fr595.2584
1 Newton Protocol (NEWT) in BND
$0.259072
1 Newton Protocol (NEWT) in BSD
$0.2024
1 Newton Protocol (NEWT) in JMD
$32.497344
1 Newton Protocol (NEWT) in KHR
812.850544
1 Newton Protocol (NEWT) in KMF
Fr84.8056
1 Newton Protocol (NEWT) in LAK
4,399.999912
1 Newton Protocol (NEWT) in LKR
Rs61.201712
1 Newton Protocol (NEWT) in MDL
L3.388176
1 Newton Protocol (NEWT) in MGA
Ar903.570272
1 Newton Protocol (NEWT) in MOP
P1.621224
1 Newton Protocol (NEWT) in MVR
3.09672
1 Newton Protocol (NEWT) in MWK
MK351.388664
1 Newton Protocol (NEWT) in MZN
MT12.93336
1 Newton Protocol (NEWT) in NPR
Rs28.78128
1 Newton Protocol (NEWT) in PYG
1,425.3008
1 Newton Protocol (NEWT) in RWF
Fr292.8728
1 Newton Protocol (NEWT) in SBD
$1.667776
1 Newton Protocol (NEWT) in SCR
2.959088
1 Newton Protocol (NEWT) in SRD
$7.71144
1 Newton Protocol (NEWT) in SVC
$1.768976
1 Newton Protocol (NEWT) in SZL
L3.485328
1 Newton Protocol (NEWT) in TMT
m0.7084
1 Newton Protocol (NEWT) in TND
د.ت0.5893888
1 Newton Protocol (NEWT) in TTD
$1.370248
1 Newton Protocol (NEWT) in UGX
Sh700.304
1 Newton Protocol (NEWT) in XAF
Fr112.9392
1 Newton Protocol (NEWT) in XCD
$0.54648
1 Newton Protocol (NEWT) in XOF
Fr112.9392
1 Newton Protocol (NEWT) in XPF
Fr20.4424
1 Newton Protocol (NEWT) in BWP
P2.687872
1 Newton Protocol (NEWT) in BZD
$0.406824
1 Newton Protocol (NEWT) in CVE
$19.007384
1 Newton Protocol (NEWT) in DJF
Fr36.0272
1 Newton Protocol (NEWT) in DOP
$12.67024
1 Newton Protocol (NEWT) in DZD
د.ج26.206752
1 Newton Protocol (NEWT) in FJD
$0.4554
1 Newton Protocol (NEWT) in GNF
Fr1,759.868
1 Newton Protocol (NEWT) in GTQ
Q1.550384
1 Newton Protocol (NEWT) in GYD
$42.323864
1 Newton Protocol (NEWT) in ISK
kr24.288

Risorsa Newton Protocol

Per una comprensione più approfondita di Newton Protocol, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Newton Protocol
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Newton Protocol

Quanto vale oggi Newton Protocol (NEWT)?
Il prezzo in tempo reale di NEWT in USD è 0.2024 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NEWT in USD?
Il prezzo attuale di NEWT in USD è $ 0.2024. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Newton Protocol?
La capitalizzazione di mercato per NEWT è $ 43.52M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NEWT?
La fornitura circolante di NEWT è 215.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NEWT?
NEWT ha raggiunto un prezzo ATH di 0.83373560557428 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NEWT?
NEWT ha visto un prezzo ATL di 0.18424447847964207 USD.
Qual è il volume di trading di NEWT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NEWT è $ 323.95K USD.
NEWT salirà quest'anno?
NEWT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NEWT per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore NEWT in USD

Importo

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0.2024 USD

Fai trading di NEWT

NEWT/USDC
$0.2024
+1.35%
NEWT/USDT
$0.2023
+1.35%

