Che cos'è Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Newton Protocol in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di NEWT per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Newton Protocol sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Newton Protocol fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Newton Protocol (USD)

Quanto varrà Newton Protocol (NEWT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Newton Protocol (NEWT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Newton Protocol.

Controlla subito la previsione del prezzo di Newton Protocol!

Economia del token di Newton Protocol (NEWT)

Comprendere l'economia del token di Newton Protocol (NEWT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NEWT!

Come acquistare Newton Protocol (NEWT)

Stai cercando come acquistare Newton Protocol? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Newton Protocol su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

NEWT in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Newton Protocol

Per una comprensione più approfondita di Newton Protocol, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Newton Protocol Quanto vale oggi Newton Protocol (NEWT)? Il prezzo in tempo reale di NEWT in USD è 0.2024 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da NEWT in USD? $ 0.2024 . Consulta Il prezzo attuale di NEWT in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Newton Protocol? La capitalizzazione di mercato per NEWT è $ 43.52M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di NEWT? La fornitura circolante di NEWT è 215.00M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NEWT? NEWT ha raggiunto un prezzo ATH di 0.83373560557428 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NEWT? NEWT ha visto un prezzo ATL di 0.18424447847964207 USD . Qual è il volume di trading di NEWT? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NEWT è $ 323.95K USD . NEWT salirà quest'anno? NEWT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NEWT per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Newton Protocol (NEWT)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-04 13:39:16 Dati on-chain Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri 10-04 11:26:38 Aggiornamenti del settore L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9% 10-03 10:20:00 Aggiornamenti del settore La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3% 10-03 05:17:00 Aggiornamenti del settore Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto 10-01 14:11:00 Aggiornamenti del settore Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari 09-30 18:14:00 Aggiornamenti del settore I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Notizie principali

Rendimento Margine Futures MEXC: opportunità e sfide per guadagnare un reddito doppio dal trading

Trading più intelligente, zero commissioni: come gli ordini assistiti dall’AI di MEXC stanno cambiando le regole del gioco