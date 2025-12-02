NEET (Not in Employment, Education, or Training) era un tempo un'etichetta attribuita a coloro che erano disimpegnati. Nel mondo delle criptovalute, ora è sinonimo di ribellione: rifiuto del lavoro dalle 9 alle 5, derisione della cultura del successo a tutti i costi e abbraccio dell'umorismo nero. Meme, nichilismo e trading estremo come forma di protesta: NEET è la nuova tendenza.