Il prezzo in tempo reale di Project Merlin oggi è 0.008 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MRLN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MRLN su MEXC ora.

Logo Project Merlin

Valore Project Merlin (MRLN)

$0.008
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Project Merlin (MRLN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:48:02 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Project Merlin (MRLN) (USD)

Il prezzo in tempo reale di Project Merlin (MRLN) è $ 0.008. Nelle ultime 24 ore, MRLN ha oscillato tra un minimo di $ 0.008 e un massimo di $ 0.008, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MRLN è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, MRLN è variato del 0.00% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del 0.00% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Project Merlin (MRLN)

L'attuale capitalizzazione di mercato di Project Merlin è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 0.00. La fornitura circolante di MRLN è --, con una fornitura totale di 800000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 6.40M.

Cronologia dei prezzi di Project Merlin (MRLN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Project Merlin per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ -0.00397-33.17%
60 giorni$ -0.017-68.00%
90 giorni$ -0.017-68.00%
Variazione del prezzo di Project Merlin di oggi

Oggi, MRLN ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Project Merlin in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00397 (-33.17%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Project Merlin in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MRLN ha registrato una variazione di $ -0.017 (-68.00%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Project Merlin in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.017 (-68.00%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Project Merlin (MRLN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Project Merlin.

Che cos'è Project Merlin (MRLN)

Project Merlin è un ecosistema modulare e decentralizzato che supporta imprenditori, investitori e community combinando un'infrastruttura blockchain con una governance basata su DAO. Costruito attorno a quattro piattaforme principali: Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement e IDO Launchpad, offre un framework Web3 end-to-end che copre la presentazione delle idee, la valutazione, il finanziamento, l'esecuzione e la crescita della community.

Project Merlin è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Project Merlin in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MRLN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Project Merlin sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Project Merlin fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Project Merlin (USD)

Quanto varrà Project Merlin (MRLN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Project Merlin (MRLN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Project Merlin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Project Merlin!

Economia del token di Project Merlin (MRLN)

Comprendere l'economia del token di Project Merlin (MRLN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MRLN!

Come acquistare Project Merlin (MRLN)

Stai cercando come acquistare Project Merlin? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Project Merlin su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa Project Merlin

Per una comprensione più approfondita di Project Merlin, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Project Merlin
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Project Merlin

Quanto vale oggi Project Merlin (MRLN)?
Il prezzo in tempo reale di MRLN in USD è 0.008 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MRLN in USD?
Il prezzo attuale di MRLN in USD è $ 0.008. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Project Merlin?
La capitalizzazione di mercato per MRLN è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MRLN?
La fornitura circolante di MRLN è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MRLN?
MRLN ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MRLN?
MRLN ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di MRLN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MRLN è $ 0.00 USD.
MRLN salirà quest'anno?
MRLN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MRLN per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

