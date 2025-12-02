Project Merlin è un ecosistema modulare e decentralizzato che supporta imprenditori, investitori e community combinando un'infrastruttura blockchain con una governance basata su DAO. Costruito attorno a quattro piattaforme principali: Crowdfunding, GIG Freelance Marketplace, Community Engagement e IDO Launchpad, offre un framework Web3 end-to-end che copre la presentazione delle idee, la valutazione, il finanziamento, l'esecuzione e la crescita della community.