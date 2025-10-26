Che cos'è MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption. Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di MON Protocol in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di MONPRO per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su MON Protocol sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di MON Protocol fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di MON Protocol (USD)

Quanto varrà MON Protocol (MONPRO) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset MON Protocol (MONPRO) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per MON Protocol.

Controlla subito la previsione del prezzo di MON Protocol!

Economia del token di MON Protocol (MONPRO)

Comprendere l'economia del token di MON Protocol (MONPRO) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MONPRO!

Come acquistare MON Protocol (MONPRO)

Stai cercando come acquistare MON Protocol? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente MON Protocol su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MONPRO in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa MON Protocol

Per una comprensione più approfondita di MON Protocol, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo MON Protocol Quanto vale oggi MON Protocol (MONPRO)? Il prezzo in tempo reale di MONPRO in USD è 0.01751 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da MONPRO in USD? $ 0.01751 . Consulta Il prezzo attuale di MONPRO in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di MON Protocol? La capitalizzazione di mercato per MONPRO è $ 10.24M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di MONPRO? La fornitura circolante di MONPRO è 584.99M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MONPRO? MONPRO ha raggiunto un prezzo ATH di 0.9595624143978051 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MONPRO? MONPRO ha visto un prezzo ATL di 0.014962049622685736 USD . Qual è il volume di trading di MONPRO? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MONPRO è $ 56.79K USD . MONPRO salirà quest'anno? MONPRO potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MONPRO per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di MON Protocol (MONPRO)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025