Il prezzo in tempo reale di MON Protocol oggi è 0.01751 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MONPRO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MONPRO su MEXC ora.

Valore MON Protocol (MONPRO)

Grafico dei prezzi in tempo reale di MON Protocol (MONPRO)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:10:32 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di MON Protocol (MONPRO) (USD)

Il prezzo in tempo reale di MON Protocol (MONPRO) è $ 0.01751. Nelle ultime 24 ore, MONPRO ha oscillato tra un minimo di $ 0.01733 e un massimo di $ 0.01848, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MONPRO è $ 0.9595624143978051, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.014962049622685736.

In termini di performance a breve termine, MONPRO è variato del -0.12% nell'ultima ora, del -0.16% nelle 24 ore e del +6.63% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di MON Protocol (MONPRO)

No.1119

$ 10.24M
$ 10.24M$ 10.24M

$ 56.79K
$ 56.79K$ 56.79K

$ 17.50M
$ 17.50M$ 17.50M

584.99M
584.99M 584.99M

999,517,431
999,517,431 999,517,431

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di MON Protocol è $ 10.24M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 56.79K. La fornitura circolante di MONPRO è 584.99M, con una fornitura totale di 999517431. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 17.50M.

Cronologia dei prezzi di MON Protocol (MONPRO) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di MON Protocol per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0000298-0.16%
30 giorni$ -0.00013-0.74%
60 giorni$ -0.0004-2.24%
90 giorni$ -0.00559-24.20%
Variazione del prezzo di MON Protocol di oggi

Oggi, MONPRO ha registrato una variazione di $ -0.0000298 (-0.16%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di MON Protocol in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00013 (-0.74%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di MON Protocol in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MONPRO ha registrato una variazione di $ -0.0004 (-2.24%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di MON Protocol in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.00559 (-24.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di MON Protocol (MONPRO)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di MON Protocol.

Che cos'è MON Protocol (MONPRO)

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di MON Protocol in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MONPRO per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su MON Protocol sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di MON Protocol fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di MON Protocol (USD)

Quanto varrà MON Protocol (MONPRO) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset MON Protocol (MONPRO) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per MON Protocol.

Controlla subito la previsione del prezzo di MON Protocol!

Economia del token di MON Protocol (MONPRO)

Comprendere l'economia del token di MON Protocol (MONPRO) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MONPRO!

Come acquistare MON Protocol (MONPRO)

Stai cercando come acquistare MON Protocol? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente MON Protocol su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MONPRO in valute locali

Risorsa MON Protocol

Per una comprensione più approfondita di MON Protocol, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale MON Protocol
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo MON Protocol

Quanto vale oggi MON Protocol (MONPRO)?
Il prezzo in tempo reale di MONPRO in USD è 0.01751 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MONPRO in USD?
Il prezzo attuale di MONPRO in USD è $ 0.01751. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di MON Protocol?
La capitalizzazione di mercato per MONPRO è $ 10.24M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MONPRO?
La fornitura circolante di MONPRO è 584.99M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MONPRO?
MONPRO ha raggiunto un prezzo ATH di 0.9595624143978051 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MONPRO?
MONPRO ha visto un prezzo ATL di 0.014962049622685736 USD.
Qual è il volume di trading di MONPRO?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MONPRO è $ 56.79K USD.
MONPRO salirà quest'anno?
MONPRO potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MONPRO per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:10:32 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

