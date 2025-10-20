Valore SKX (SKX)
Il prezzo in tempo reale di SKX (SKX) è $ 0.47068. Nelle ultime 24 ore, SKX ha oscillato tra un minimo di $ 0.36666 e un massimo di $ 0.59958, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SKX è $ 2.9071059942900916, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.012645799433479828.
In termini di performance a breve termine, SKX è variato del 0.00% nell'ultima ora, del -0.25% nelle 24 ore e del -31.77% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di SKX è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 895.10K. La fornitura circolante di SKX è 0.00, con una fornitura totale di 100000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 47.07M.
Tieni traccia delle variazioni di prezzo di SKX per oggi, 30, 60 e 90 giorni:
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ -0.0011796
|-0.25%
|30 giorni
|$ +0.01529
|+3.35%
|60 giorni
|$ +0.45267
|+2,513.43%
|90 giorni
|$ +0.44636
|+1,835.36%
Oggi, SKX ha registrato una variazione di $ -0.0011796 (-0.25%), che riflette la sua ultima attività di mercato.
Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.01529 (+3.35%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.
Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SKX ha registrato una variazione di $ +0.45267 (+2,513.43%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.
Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.44636 (+1,835.36%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.
Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di SKX (SKX)?
Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di SKX.
The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.
SKX è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di SKX in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.
Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di SKX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su SKX sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.
Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di SKX fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.
Quanto varrà SKX (SKX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset SKX (SKX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per SKX.
Controlla subito la previsione del prezzo di SKX!
Comprendere l'economia del token di SKX (SKX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SKX!
Stai cercando come acquistare SKX? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente SKX su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.
