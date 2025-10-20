Il prezzo in tempo reale di SKX oggi è 0.47068 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SKX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SKX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di SKX oggi è 0.47068 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SKX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SKX su MEXC ora.

Valore SKX (SKX)

$0.47068
-0.25%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di SKX (SKX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-20 05:21:55 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di SKX (SKX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

0.00%

-0.25%

-31.77%

-31.77%

Il prezzo in tempo reale di SKX (SKX) è $ 0.47068. Nelle ultime 24 ore, SKX ha oscillato tra un minimo di $ 0.36666 e un massimo di $ 0.59958, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SKX è $ 2.9071059942900916, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.012645799433479828.

In termini di performance a breve termine, SKX è variato del 0.00% nell'ultima ora, del -0.25% nelle 24 ore e del -31.77% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di SKX (SKX)

No.3674

0.00%

MATIC

L'attuale capitalizzazione di mercato di SKX è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 895.10K. La fornitura circolante di SKX è 0.00, con una fornitura totale di 100000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 47.07M.

Cronologia dei prezzi di SKX (SKX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di SKX per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0011796-0.25%
30 giorni$ +0.01529+3.35%
60 giorni$ +0.45267+2,513.43%
90 giorni$ +0.44636+1,835.36%
Variazione del prezzo di SKX di oggi

Oggi, SKX ha registrato una variazione di $ -0.0011796 (-0.25%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di SKX in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.01529 (+3.35%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di SKX in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SKX ha registrato una variazione di $ +0.45267 (+2,513.43%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di SKX in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.44636 (+1,835.36%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di SKX (SKX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di SKX.

Che cos'è SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

SKX è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di SKX in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di SKX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su SKX sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di SKX fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di SKX (USD)

Quanto varrà SKX (SKX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset SKX (SKX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per SKX.

Controlla subito la previsione del prezzo di SKX!

Economia del token di SKX (SKX)

Comprendere l'economia del token di SKX (SKX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SKX!

Come acquistare SKX (SKX)

Stai cercando come acquistare SKX? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente SKX su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

SKX in valute locali

Risorsa SKX

Per una comprensione più approfondita di SKX, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale SKX
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo SKX

Quanto vale oggi SKX (SKX)?
Il prezzo in tempo reale di SKX in USD è 0.47068 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SKX in USD?
Il prezzo attuale di SKX in USD è $ 0.47068. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di SKX?
La capitalizzazione di mercato per SKX è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SKX?
La fornitura circolante di SKX è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SKX?
SKX ha raggiunto un prezzo ATH di 2.9071059942900916 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SKX?
SKX ha visto un prezzo ATL di 0.012645799433479828 USD.
Qual è il volume di trading di SKX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SKX è $ 895.10K USD.
SKX salirà quest'anno?
SKX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SKX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-20 05:21:55 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

