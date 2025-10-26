Il prezzo in tempo reale di Minutes Networ oggi è 0.176 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MNTX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MNTX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Minutes Networ oggi è 0.176 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MNTX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MNTX su MEXC ora.

Logo Minutes Networ

Valore Minutes Networ (MNTX)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MNTX:

$0.1898
$0.1898
+7.96%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Minutes Networ (MNTX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:10:17 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Minutes Networ (MNTX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.1758
$ 0.1758
Min sulle 24h
$ 0.22
$ 0.22
Max sulle 24h

$ 0.1758
$ 0.1758

$ 0.22
$ 0.22

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672

-11.25%

+7.96%

+9.31%

+9.31%

Il prezzo in tempo reale di Minutes Networ (MNTX) è $ 0.176. Nelle ultime 24 ore, MNTX ha oscillato tra un minimo di $ 0.1758 e un massimo di $ 0.22, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MNTX è $ 0.5035847309180984, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.12356632139260672.

In termini di performance a breve termine, MNTX è variato del -11.25% nell'ultima ora, del +7.96% nelle 24 ore e del +9.31% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Minutes Networ (MNTX)

No.1020

$ 13.67M
$ 13.67M

$ 31.89K
$ 31.89K

$ 88.00M
$ 88.00M

77.67M
77.67M

500,000,000
500,000,000

78,713,387.52592564
78,713,387.52592564

15.53%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Minutes Networ è $ 13.67M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 31.89K. La fornitura circolante di MNTX è 77.67M, con una fornitura totale di 78713387.52592564. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 88.00M.

Cronologia dei prezzi di Minutes Networ (MNTX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Minutes Networ per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.013994+7.96%
30 giorni$ -0.036-16.99%
60 giorni$ -0.154-46.67%
90 giorni$ -0.2392-57.62%
Variazione del prezzo di Minutes Networ di oggi

Oggi, MNTX ha registrato una variazione di $ +0.013994 (+7.96%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Minutes Networ in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.036 (-16.99%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Minutes Networ in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MNTX ha registrato una variazione di $ -0.154 (-46.67%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Minutes Networ in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.2392 (-57.62%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Minutes Networ (MNTX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Minutes Networ.

Che cos'è Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token sta trasformando il settore delle telecomunicazioni globali. I nodi DePIN MNTx instradano il traffico vocale, riducono i costi e aprono l'accesso a un settore da 250 miliardi di dollari.

Minutes Networ è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Minutes Networ in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di MNTX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Minutes Networ sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Minutes Networ fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Minutes Networ (USD)

Quanto varrà Minutes Networ (MNTX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Minutes Networ (MNTX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Minutes Networ.

Controlla subito la previsione del prezzo di Minutes Networ!

Economia del token di Minutes Networ (MNTX)

Comprendere l'economia del token di Minutes Networ (MNTX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MNTX!

Come acquistare Minutes Networ (MNTX)

Stai cercando come acquistare Minutes Networ? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Minutes Networ su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MNTX in valute locali

1 Minutes Networ (MNTX) in VND
4,631.44
1 Minutes Networ (MNTX) in AUD
A$0.26928
1 Minutes Networ (MNTX) in GBP
0.132
1 Minutes Networ (MNTX) in EUR
0.15136
1 Minutes Networ (MNTX) in USD
$0.176
1 Minutes Networ (MNTX) in MYR
RM0.74272
1 Minutes Networ (MNTX) in TRY
7.38144
1 Minutes Networ (MNTX) in JPY
¥26.752
1 Minutes Networ (MNTX) in ARS
ARS$262.29456
1 Minutes Networ (MNTX) in RUB
14.01136
1 Minutes Networ (MNTX) in INR
15.45456
1 Minutes Networ (MNTX) in IDR
Rp2,933.33216
1 Minutes Networ (MNTX) in PHP
10.34
1 Minutes Networ (MNTX) in EGP
￡E.8.37936
1 Minutes Networ (MNTX) in BRL
R$0.94688
1 Minutes Networ (MNTX) in CAD
C$0.2464
1 Minutes Networ (MNTX) in BDT
21.5072
1 Minutes Networ (MNTX) in NGN
256.9336
1 Minutes Networ (MNTX) in COP
$682.16896
1 Minutes Networ (MNTX) in ZAR
R.3.03776
1 Minutes Networ (MNTX) in UAH
7.35504
1 Minutes Networ (MNTX) in TZS
T.Sh.437.81056
1 Minutes Networ (MNTX) in VES
Bs37.312
1 Minutes Networ (MNTX) in CLP
$165.616
1 Minutes Networ (MNTX) in PKR
Rs49.45072
1 Minutes Networ (MNTX) in KZT
94.776
1 Minutes Networ (MNTX) in THB
฿5.7464
1 Minutes Networ (MNTX) in TWD
NT$5.42784
1 Minutes Networ (MNTX) in AED
د.إ0.64592
1 Minutes Networ (MNTX) in CHF
Fr0.13904
1 Minutes Networ (MNTX) in HKD
HK$1.36576
1 Minutes Networ (MNTX) in AMD
֏67.40624
1 Minutes Networ (MNTX) in MAD
.د.م1.62272
1 Minutes Networ (MNTX) in MXN
$3.2472
1 Minutes Networ (MNTX) in SAR
ريال0.66
1 Minutes Networ (MNTX) in ETB
Br26.57776
1 Minutes Networ (MNTX) in KES
KSh22.73744
1 Minutes Networ (MNTX) in JOD
د.أ0.124784
1 Minutes Networ (MNTX) in PLN
0.6424
1 Minutes Networ (MNTX) in RON
лв0.76912
1 Minutes Networ (MNTX) in SEK
kr1.6544
1 Minutes Networ (MNTX) in BGN
лв0.29568
1 Minutes Networ (MNTX) in HUF
Ft59.0392
1 Minutes Networ (MNTX) in CZK
3.68016
1 Minutes Networ (MNTX) in KWD
د.ك0.053856
1 Minutes Networ (MNTX) in ILS
0.57728
1 Minutes Networ (MNTX) in BOB
Bs1.2144
1 Minutes Networ (MNTX) in AZN
0.2992
1 Minutes Networ (MNTX) in TJS
SM1.62448
1 Minutes Networ (MNTX) in GEL
0.47696
1 Minutes Networ (MNTX) in AOA
Kz161.46768
1 Minutes Networ (MNTX) in BHD
.د.ب0.066176
1 Minutes Networ (MNTX) in BMD
$0.176
1 Minutes Networ (MNTX) in DKK
kr1.12992
1 Minutes Networ (MNTX) in HNL
L4.60064
1 Minutes Networ (MNTX) in MUR
8.01328
1 Minutes Networ (MNTX) in NAD
$3.03776
1 Minutes Networ (MNTX) in NOK
kr1.76176
1 Minutes Networ (MNTX) in NZD
$0.30448
1 Minutes Networ (MNTX) in PAB
B/.0.176
1 Minutes Networ (MNTX) in PGK
K0.74096
1 Minutes Networ (MNTX) in QAR
ر.ق0.64064
1 Minutes Networ (MNTX) in RSD
дин.17.76544
1 Minutes Networ (MNTX) in UZS
soʻm2,146.34112
1 Minutes Networ (MNTX) in ALL
L14.608
1 Minutes Networ (MNTX) in ANG
ƒ0.31504
1 Minutes Networ (MNTX) in AWG
ƒ0.31504
1 Minutes Networ (MNTX) in BBD
$0.352
1 Minutes Networ (MNTX) in BAM
KM0.29568
1 Minutes Networ (MNTX) in BIF
Fr519.024
1 Minutes Networ (MNTX) in BND
$0.22704
1 Minutes Networ (MNTX) in BSD
$0.176
1 Minutes Networ (MNTX) in JMD
$28.2216
1 Minutes Networ (MNTX) in KHR
709.676
1 Minutes Networ (MNTX) in KMF
Fr74.624
1 Minutes Networ (MNTX) in LAK
3,826.08688
1 Minutes Networ (MNTX) in LKR
රු53.44592
1 Minutes Networ (MNTX) in MDL
L2.99024
1 Minutes Networ (MNTX) in MGA
Ar796.37888
1 Minutes Networ (MNTX) in MOP
P1.408
1 Minutes Networ (MNTX) in MVR
2.6928
1 Minutes Networ (MNTX) in MWK
MK305.55536
1 Minutes Networ (MNTX) in MZN
MT11.2464
1 Minutes Networ (MNTX) in NPR
रु24.70864
1 Minutes Networ (MNTX) in PYG
1,248.192
1 Minutes Networ (MNTX) in RWF
Fr255.024
1 Minutes Networ (MNTX) in SBD
$1.44672
1 Minutes Networ (MNTX) in SCR
2.46048
1 Minutes Networ (MNTX) in SRD
$6.98544
1 Minutes Networ (MNTX) in SVC
$1.53824
1 Minutes Networ (MNTX) in SZL
L3.04304
1 Minutes Networ (MNTX) in TMT
m0.61776
1 Minutes Networ (MNTX) in TND
د.ت0.515856
1 Minutes Networ (MNTX) in TTD
$1.19328
1 Minutes Networ (MNTX) in UGX
Sh613.184
1 Minutes Networ (MNTX) in XAF
Fr99.264
1 Minutes Networ (MNTX) in XCD
$0.4752
1 Minutes Networ (MNTX) in XOF
Fr99.264
1 Minutes Networ (MNTX) in XPF
Fr17.952
1 Minutes Networ (MNTX) in BWP
P2.51152
1 Minutes Networ (MNTX) in BZD
$0.35376
1 Minutes Networ (MNTX) in CVE
$16.76224
1 Minutes Networ (MNTX) in DJF
Fr31.152
1 Minutes Networ (MNTX) in DOP
$11.20768
1 Minutes Networ (MNTX) in DZD
د.ج22.90992
1 Minutes Networ (MNTX) in FJD
$0.39952
1 Minutes Networ (MNTX) in GNF
Fr1,530.32
1 Minutes Networ (MNTX) in GTQ
Q1.3464
1 Minutes Networ (MNTX) in GYD
$36.8192
1 Minutes Networ (MNTX) in ISK
kr21.648

Risorsa Minutes Networ

Per una comprensione più approfondita di Minutes Networ, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Minutes Networ
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Minutes Networ

Quanto vale oggi Minutes Networ (MNTX)?
Il prezzo in tempo reale di MNTX in USD è 0.176 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MNTX in USD?
Il prezzo attuale di MNTX in USD è $ 0.176. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Minutes Networ?
La capitalizzazione di mercato per MNTX è $ 13.67M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MNTX?
La fornitura circolante di MNTX è 77.67M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MNTX?
MNTX ha raggiunto un prezzo ATH di 0.5035847309180984 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MNTX?
MNTX ha visto un prezzo ATL di 0.12356632139260672 USD.
Qual è il volume di trading di MNTX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MNTX è $ 31.89K USD.
MNTX salirà quest'anno?
MNTX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MNTX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:10:17 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore MNTX in USD

Importo

MNTX
MNTX
USD
USD

1 MNTX = 0.176 USD

Fai trading di MNTX

MNTX/USDT
$0.1898
$0.1898
+7.96%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

$111,623.76

$3,954.22

$0.05851

$7.3908

$194.02

$111,623.76

$3,954.22

$2.6428

$194.02

$0.19753

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000107

$0.186989

$0.4900

$0.4900

$0.00012300

$0.051022

$0.0000000000731

$0.0000000000000000000150

