Che cos'è MISSION (MISSION)

MissionPawsible è una piattaforma GameFi mobile perfettamente integrata nelle app di messaggistica, a partire da Telegram, sviluppata dal team di BabyDoge, una delle memecoin maggiori al mondo. Reinventa il classico gioco di costruzione di città da telefono attraverso un'economia Web3 basata sul token $MP, in cui i progressi sbloccano ricompense stagionali e montepremi. Oltre a costruire, gli utenti possono competere in partite casuali contro AI agent o sfidare gli amici in stanze private, il tutto senza uscire dalla chat. Con un onboarding immediato, meccaniche coinvolgenti e l'accesso a una community enorme, MissionPawsible porta il gaming blockchain sulle piattaforme già utilizzate quotidianamente da tutti. MissionPawsible è una piattaforma GameFi mobile perfettamente integrata nelle app di messaggistica, a partire da Telegram, sviluppata dal team di BabyDoge, una delle memecoin maggiori al mondo. Reinventa il classico gioco di costruzione di città da telefono attraverso un'economia Web3 basata sul token $MP, in cui i progressi sbloccano ricompense stagionali e montepremi. Oltre a costruire, gli utenti possono competere in partite casuali contro AI agent o sfidare gli amici in stanze private, il tutto senza uscire dalla chat. Con un onboarding immediato, meccaniche coinvolgenti e l'accesso a una community enorme, MissionPawsible porta il gaming blockchain sulle piattaforme già utilizzate quotidianamente da tutti.

MISSION è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di MISSION in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di MISSION per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su MISSION sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di MISSION fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di MISSION (USD)

Quanto varrà MISSION (MISSION) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset MISSION (MISSION) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per MISSION.

Controlla subito la previsione del prezzo di MISSION!

Economia del token di MISSION (MISSION)

Comprendere l'economia del token di MISSION (MISSION) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token MISSION!

Come acquistare MISSION (MISSION)

Stai cercando come acquistare MISSION? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente MISSION su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

MISSION in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa MISSION

Per una comprensione più approfondita di MISSION, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo MISSION Quanto vale oggi MISSION (MISSION)? Il prezzo in tempo reale di MISSION in USD è 0.000002778 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da MISSION in USD? $ 0.000002778 . Consulta Il prezzo attuale di MISSION in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di MISSION? La capitalizzazione di mercato per MISSION è $ 0.00 USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di MISSION? La fornitura circolante di MISSION è 0.00 USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MISSION? MISSION ha raggiunto un prezzo ATH di 0.000031145798993297 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MISSION? MISSION ha visto un prezzo ATL di 0.000002640394135198 USD . Qual è il volume di trading di MISSION? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MISSION è $ 103.99K USD . MISSION salirà quest'anno? MISSION potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MISSION per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di MISSION (MISSION)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025