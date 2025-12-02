Maggiori informazioni su MISSION
Economia del token di MISSION (MISSION)
Economia del token e analisi del prezzo di MISSION (MISSION)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per MISSION (MISSION), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su MISSION MISSION
MissionPawsible è una piattaforma GameFi mobile perfettamente integrata nelle app di messaggistica, a partire da Telegram, sviluppata dal team di BabyDoge, una delle memecoin maggiori al mondo. Reinventa il classico gioco di costruzione di città da telefono attraverso un'economia Web3 basata sul token $MP, in cui i progressi sbloccano ricompense stagionali e montepremi. Oltre a costruire, gli utenti possono competere in partite casuali contro AI agent o sfidare gli amici in stanze private, il tutto senza uscire dalla chat. Con un onboarding immediato, meccaniche coinvolgenti e l'accesso a una community enorme, MissionPawsible porta il gaming blockchain sulle piattaforme già utilizzate quotidianamente da tutti.
Economia del token di MISSION (MISSION): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di MISSION (MISSION) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token MISSION che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token MISSION possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di MISSION, esplora il prezzo in tempo reale del token MISSION!
Come acquistare MISSION
Vuoi aggiungere MISSION (MISSION) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di MISSION, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di MISSION (MISSION)
L'analisi della cronologia dei prezzi di MISSION aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di MISSION
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi MISSION? La nostra pagina di previsione dei prezzi di MISSION combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
