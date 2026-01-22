ExchangeDEX+
Il prezzo in tempo reale di oggi di Mia Ko è 0.003324 USD. La capitalizzazione di mercato di MIA è -- USD. Segui gli aggiornamenti dei prezzi in tempo reale di MIA in USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora!

Valore Mia Ko (MIA)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in MIA:

$0.003324
-2.83%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Mia Ko (MIA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2026-01-22 20:44:04 (UTC+8)

Prezzo di oggi di Mia Ko

Il prezzo in tempo reale di oggi di Mia Ko (MIA) è $ 0.003324, con una variazione del 2.83% nelle ultime 24 ore. Il tasso di conversione attuale da MIA a USD è $ 0.003324 per MIA.

Mia Ko si classifica attualmente #- per capitalizzazione di mercato a --, con una fornitura circolante di -- MIA. Nelle ultime 24 ore, MIA è stato scambiato tra $ 0.002649 (minimo) e $ 0.003897 (massimo), riflettendo l'attività di mercato. Il suo massimo storico è di --, mentre il minimo storico è stato di --.

In termini di performance a breve termine, MIA si è mosso di -5.28% nell'ultima ora e di -4.82% negli ultimi 7 giorni. Nell'ultimo giorno, il volume totale di trading ha raggiunto $ 54.27K.

Informazioni sul mercato di Mia Ko (MIA)

$ 54.27K
$ 0.00
SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Mia Ko è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 54.27K. La fornitura circolante di MIA è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di Mia Ko in USD

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.002649
Min sulle 24h
$ 0.003897
Max sulle 24h

$ 0.003897
-5.28%

-2.83%

-4.82%

-4.82%

Cronologia dei prezzi di Mia Ko (MIA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Mia Ko per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00009681-2.83%
30 giorni$ +0.002324+232.40%
60 giorni$ +0.002324+232.40%
90 giorni$ +0.002324+232.40%
Variazione del prezzo di Mia Ko di oggi

Oggi, MIA ha registrato una variazione di $ -0.00009681 (-2.83%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Mia Ko in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.002324 (+232.40%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Mia Ko in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MIA ha registrato una variazione di $ +0.002324 (+232.40%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Mia Ko in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.002324 (+232.40%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Mia Ko (MIA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Mia Ko.

Analisi IA per Mia Ko

Informazioni basate sull'intelligenza artificiale che analizzano gli ultimi movimenti dei prezzi, le tendenze dei volumi di trading e gli indicatori del sentiment del mercato di Mia Ko, fornendo aggiornamenti in tempo reale per identificare opportunità di trading e supportare un processo decisionale informato.

Quali fattori influenzano i prezzi di Mia Ko?

I prezzi dei token MIA sono influenzati da diversi fattori chiave:

Sentimento del mercato: Le tendenze generali del mercato delle criptovalute e la fiducia degli investitori incidono significativamente sui movimenti dei prezzi di MIA.

Offerta e domanda: La circolazione dei token, il volume degli scambi e il comportamento dei detentori influiscono direttamente sulla dinamica dei prezzi.

Sviluppo del progetto: Aggiornamenti, partnership, progressi nella roadmap e miglioramenti tecnici stimolano l'interesse degli investitori.

Notizie normative: Le politiche governative e i cambiamenti normativi nei mercati delle criptovalute generano volatilità sui prezzi.

Attività della comunità: L'engagement sui social media, la crescita della comunità e i tassi di adozione influenzano la percezione del mercato.

Listini sugli exchange: Nuove collaborazioni con exchange aumentano l'accessibilità e il volume degli scambi.

Fattori macro: Le condizioni economiche globali, l'inflazione e le tendenze degli investimenti istituzionali influenzano il mercato più ampio delle criptovalute.

Perché le persone vogliono sapere qual è il prezzo di Mia Ko oggi?

Le persone vogliono conoscere il prezzo di Mia Ko (MIA) oggi per diversi motivi fondamentali: prendere decisioni di trading informate, monitorare la performance del portafoglio, identificare le tendenze di mercato, pianificare tempestivamente gli ordini di acquisto e vendita, valutare le opportunità di investimento e gestire l'esposizione al rischio in mercati crittografici volatili.

Previsione dei prezzi per Mia Ko

Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) per il 2030 (fra 4 anni)
Seguendo il modulo di previsione dei prezzi sopra riportato, il prezzo obiettivo di MIA nel 2030 è $ -- con un tasso di crescita del 0.00%.
Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) per il 2040 (fra 14 anni)

Nel 2040, il prezzo di Mia Ko potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 0.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ --.

Vuoi sapere quale prezzo raggiungerà Mia Ko nel 2026–2027? Visita la nostra pagina Previsione dei prezzi per le previsioni sui prezzi di MIA per gli anni 2026–2027 cliccando su Previsione dei prezzi di Mia Ko.

Come acquistare e investire Mia Ko

Pronto a iniziare con Mia Ko? Acquistare MIA su MEXC è rapido e adatto anche ai principianti. Puoi iniziare a fare trading immediatamente dopo aver effettuato il tuo primo acquisto. Per saperne di più, consulta la nostra guida completa su come acquistare Mia Ko. Di seguito è riportata una rapida panoramica in 5 passaggi per aiutarti a iniziare il tuo percorso di acquisto di Mia Ko (MIA).

Passaggio 1

Crea un account e completa la verifica KYC

Passaggio 2

Aggiungi USDT, USDC o USDE al tuo portafoglio

Passaggio 3

Vai alla pagina di trading spot

Passaggio 4

Scegli i tuoi token

Passaggio 5

Completa il tuo acquisto

Cosa puoi fare con Mia Ko

Possedere Mia Ko ti apre nuove opportunità in termini di semplice acquisto e holding. Puoi fare trading di BTC su centinaia di mercati, guadagnare ricompense passive tramite prodotti di staking e risparmio flessibili, o sfruttare strumenti di trading professionali per far crescere i tuoi asset. Che tu sia un principiante o un investitore esperto, MEXC semplifica la massimizzazione del tuo potenziale in criptovalute. Di seguito sono riportati i quattro modi principali per sfruttare al meglio i tuoi token Bitcoin.

    Fai trading di oltre 2,800 token con commissioni bassissime.

    Fai trading con una leva finanziaria fino a 500x e una liquidità elevata.

    Fai staking di token e guadagna incredibili airdrop.

    Acquista e vendi nuovi token prima che vengano listati ufficialmente.

Commissioni di trading spot:
Commissioni di trading futures:
Che cos'è Mia Ko (MIA)

Mia è una VTuber basata sull'intelligenza artificiale guidata dalle emozioni, costruita sull'API xAI, incentrata su un personaggio personificato con memoria e interazione vocale, e posizionata come un token meme che cavalca la tendenza delle narrazioni IA simili a quelle umane.

Risorsa Mia Ko

Per una comprensione più approfondita di Mia Ko, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Mia Ko

Aggiornamenti importanti del settore di Mia Ko (MIA)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
01-20 22:09:49Aggiornamenti del settore
L'oro spot è salito bruscamente nel breve termine, superando i 4.740 $/oz, raggiungendo un nuovo massimo storico
01-20 13:14:57Aggiornamenti del settore
Trump Commenta i Dazi UE, l'Oro Raggiunge un Nuovo Massimo Storico, Bitcoin Cala Brevemente
01-19 16:31:41Aggiornamenti del settore
Il Settore Privacy Vede un Rally a Staffetta, DUSK Aumenta di Oltre il 120% in un Solo Giorno
01-19 08:14:46Aggiornamenti del settore
Minacce Tariffarie Europee e USA Riemergono, Mercato Crypto in 'Chiusura Flash' Lunedì Mattina
01-19 07:38:00Metalli preziosi
L'Oro Spot e l'Argento Raggiungono Entrambi Nuovi Massimi Storici
01-18 14:28:43Aggiornamenti del settore
Il Sentiment del Mercato Crypto Rimane "Neutrale," Mostrando un Recupero Complessivo dai Livelli Precedenti

Mia Ko Notizie principali

Cos&#8217;è Nolan: Una Guida Completa all&#8217;Infrastruttura Decentralizzata per Agenti IA

Cos&#8217;è Nolan: Una Guida Completa all&#8217;Infrastruttura Decentralizzata per Agenti IA

January 21, 2026
Prima Mondiale MEXC 2026: Guida Completa al Trading di Acurast (ACU) su MEXC

Prima Mondiale MEXC 2026: Guida Completa al Trading di Acurast (ACU) su MEXC

January 21, 2026
Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025
Scopri di più su Mia Ko

Esplora i mercati spot e futures, visualizza il prezzo e il volume in tempo reale di Mia Ko e fai trading direttamente.

Coppie
Prezzo
Variazione 24 ore
Volume 24 ore
MIA/USDT
$0.003324
-2.94%
0.00% (USDT)

Altre criptovalute da esplorare

Le principali criptovalute con dati di mercato disponibili su MEXC

$0.00000
$0.00000
$0.02622
$0.02441
$0.01092
$0.00489
$0.02441
$0.042765
$0.02495
$0.02622
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

