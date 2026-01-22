Il prezzo in tempo reale di oggi di Mia Ko è 0.003324 USD. La capitalizzazione di mercato di MIA è -- USD. Segui gli aggiornamenti dei prezzi in tempo reale di MIA in USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora!Il prezzo in tempo reale di oggi di Mia Ko è 0.003324 USD. La capitalizzazione di mercato di MIA è -- USD. Segui gli aggiornamenti dei prezzi in tempo reale di MIA in USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora!
Il prezzo in tempo reale di oggi di Mia Ko (MIA) è $ 0.003324, con una variazione del 2.83% nelle ultime 24 ore. Il tasso di conversione attuale da MIA a USD è $ 0.003324 per MIA.
Mia Ko si classifica attualmente #- per capitalizzazione di mercato a --, con una fornitura circolante di -- MIA. Nelle ultime 24 ore, MIA è stato scambiato tra $ 0.002649 (minimo) e $ 0.003897 (massimo), riflettendo l'attività di mercato. Il suo massimo storico è di --, mentre il minimo storico è stato di --.
In termini di performance a breve termine, MIA si è mosso di -5.28% nell'ultima ora e di -4.82% negli ultimi 7 giorni. Nell'ultimo giorno, il volume totale di trading ha raggiunto $ 54.27K.
Informazioni sul mercato di Mia Ko (MIA)
--
----
$ 54.27K
$ 54.27K$ 54.27K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
L'attuale capitalizzazione di mercato di Mia Ko è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 54.27K. La fornitura circolante di MIA è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.
Cronologia dei prezzi di Mia Ko in USD
Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.002649
$ 0.002649$ 0.002649
Min sulle 24h
$ 0.003897
$ 0.003897$ 0.003897
Max sulle 24h
$ 0.002649
$ 0.002649$ 0.002649
$ 0.003897
$ 0.003897$ 0.003897
--
----
--
----
-5.28%
-2.83%
-4.82%
-4.82%
Cronologia dei prezzi di Mia Ko (MIA) USD
Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Mia Ko per oggi, 30, 60 e 90 giorni:
Periodo
Variazione (USD)
Variazione (%)
Oggi
$ -0.00009681
-2.83%
30 giorni
$ +0.002324
+232.40%
60 giorni
$ +0.002324
+232.40%
90 giorni
$ +0.002324
+232.40%
Variazione del prezzo di Mia Ko di oggi
Oggi, MIA ha registrato una variazione di $ -0.00009681 (-2.83%), che riflette la sua ultima attività di mercato.
Variazione del prezzo di Mia Ko in 30 giorni
Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.002324 (+232.40%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.
Variazione del prezzo di Mia Ko in 60 giorni
Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, MIA ha registrato una variazione di $ +0.002324 (+232.40%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.
Variazione del prezzo di Mia Ko in 90 giorni
Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.002324 (+232.40%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.
Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Mia Ko (MIA)?
Informazioni basate sull'intelligenza artificiale che analizzano gli ultimi movimenti dei prezzi, le tendenze dei volumi di trading e gli indicatori del sentiment del mercato di Mia Ko, fornendo aggiornamenti in tempo reale per identificare opportunità di trading e supportare un processo decisionale informato.
Quali fattori influenzano i prezzi di Mia Ko?
I prezzi dei token MIA sono influenzati da diversi fattori chiave:
Sentimento del mercato: Le tendenze generali del mercato delle criptovalute e la fiducia degli investitori incidono significativamente sui movimenti dei prezzi di MIA.
Offerta e domanda: La circolazione dei token, il volume degli scambi e il comportamento dei detentori influiscono direttamente sulla dinamica dei prezzi.
Sviluppo del progetto: Aggiornamenti, partnership, progressi nella roadmap e miglioramenti tecnici stimolano l'interesse degli investitori.
Notizie normative: Le politiche governative e i cambiamenti normativi nei mercati delle criptovalute generano volatilità sui prezzi.
Attività della comunità: L'engagement sui social media, la crescita della comunità e i tassi di adozione influenzano la percezione del mercato.
Listini sugli exchange: Nuove collaborazioni con exchange aumentano l'accessibilità e il volume degli scambi.
Fattori macro: Le condizioni economiche globali, l'inflazione e le tendenze degli investimenti istituzionali influenzano il mercato più ampio delle criptovalute.
Perché le persone vogliono sapere qual è il prezzo di Mia Ko oggi?
Le persone vogliono conoscere il prezzo di Mia Ko (MIA) oggi per diversi motivi fondamentali: prendere decisioni di trading informate, monitorare la performance del portafoglio, identificare le tendenze di mercato, pianificare tempestivamente gli ordini di acquisto e vendita, valutare le opportunità di investimento e gestire l'esposizione al rischio in mercati crittografici volatili.
Previsione dei prezzi per Mia Ko
Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) per il 2030 (fra 4 anni)
Seguendo il modulo di previsione dei prezzi sopra riportato, il prezzo obiettivo di MIA nel 2030 è $ -- con un tasso di crescita del 0.00%.
Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) per il 2040 (fra 14 anni)
Nel 2040, il prezzo di Mia Ko potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 0.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ --.
Strumenti MEXC Per proiezioni di scenari in tempo reale e un'analisi più personalizzata, gli utenti possono utilizzare lo strumento di previsione dei prezzi e Market Insights IA di MEXC.
Disclaimer: questi scenari sono illustrativi e istruttivi; le criptovalute sono volatili. Prima di prendere decisioni, conduci le tue ricerche (DYOR). Vuoi sapere quale prezzo raggiungerà Mia Ko nel 2026–2027? Visita la nostra pagina Previsione dei prezzi per le previsioni sui prezzi di MIA per gli anni 2026–2027 cliccando su Previsione dei prezzi di Mia Ko.
Come acquistare e investire Mia Ko
Pronto a iniziare con Mia Ko? Acquistare MIA su MEXC è rapido e adatto anche ai principianti. Puoi iniziare a fare trading immediatamente dopo aver effettuato il tuo primo acquisto. Per saperne di più, consulta la nostra guida completa su come acquistare Mia Ko. Di seguito è riportata una rapida panoramica in 5 passaggi per aiutarti a iniziare il tuo percorso di acquisto di Mia Ko (MIA).
Passaggio 1
Crea un account e completa la verifica KYC
Per prima cosa, crea un account e completa la verifica KYC su MEXC. Puoi farlo sul sito web ufficiale di MEXC o sull'app MEXC utilizzando il tuo numero di telefono o indirizzo e-mail.
Sul sito web MEXC, clicca su Spot nella barra in alto e cerca i tuoi token preferiti.
Passaggio 4
Scegli i tuoi token
Con oltre -- token disponibili, puoi acquistare facilmente Bitcoin, Ethereum e token di tendenza.
Passaggio 5
Completa il tuo acquisto
Inserisci l'importo dei token o l'equivalente nella tua valuta locale. Clicca su Acquista e Mia Ko verrà immediatamente accreditato sul tuo portafoglio.
Cosa puoi fare con Mia Ko
Possedere Mia Ko ti apre nuove opportunità in termini di semplice acquisto e holding. Puoi fare trading di BTC su centinaia di mercati, guadagnare ricompense passive tramite prodotti di staking e risparmio flessibili, o sfruttare strumenti di trading professionali per far crescere i tuoi asset. Che tu sia un principiante o un investitore esperto, MEXC semplifica la massimizzazione del tuo potenziale in criptovalute. Di seguito sono riportati i quattro modi principali per sfruttare al meglio i tuoi token Bitcoin.
Esplora il mercato spot di MEXC
Fai trading di oltre 2,800 token con commissioni bassissime.
Trading di futures
Fai trading con una leva finanziaria fino a 500x e una liquidità elevata.
MEXC Launchpool
Fai staking di token e guadagna incredibili airdrop.
Pre-mercato MEXC
Acquista e vendi nuovi token prima che vengano listati ufficialmente.
Trading con commissioni estremamente basse su MEXC
Acquistare Mia Ko (MIA) su MEXC significa ottenere il massimo dal tuo investimento. Essendo una delle piattaforme di criptovalute con le commissioni più basse sul mercato, MEXC ti aiuta a ridurre i costi fin dal tuo primo trading.
Inoltre, puoi fare trading token spot selezionati senza alcuna commissione tramite Zero Fee Fest di MEXC.
Che cos'è Mia Ko (MIA)
Mia è una VTuber basata sull'intelligenza artificiale guidata dalle emozioni, costruita sull'API xAI, incentrata su un personaggio personificato con memoria e interazione vocale, e posizionata come un token meme che cavalca la tendenza delle narrazioni IA simili a quelle umane.
Risorsa Mia Ko
Per una comprensione più approfondita di Mia Ko, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:
Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Mia Ko
Quanto varrà 1 Mia Ko nel 2030?
Se Mia Ko dovesse crescere a un tasso annuo del 5%, il suo valore stimato potrebbe raggiungere circa -- entro il 2027, -- entro il 2030, -- entro il 2035 e -- entro il 2040. Queste cifre illustrano uno scenario di crescita composta costante, sebbene i prezzi futuri effettivi dipenderanno dall'adozione del mercato, dagli sviluppi normativi e dalle condizioni macroeconomiche. È possibile visualizzare la tabella di proiezione completa qui sotto per un'analisi dettagliata anno per anno dei potenziali prezzi di Mia Ko e del ROI previsto.
Quanto è il prezzo di Mia Ko oggi?
Il prezzo di Mia Ko oggi è $ 0.003324. Consulta la nostra sezione Cronologia dei prezzi per conoscere la cronologia di oggi, 30, 60 e 90 giorni.
Mia Ko è ancora un buon investimento?
Mia Ko rimane una criptovaluta attivamente scambiata, con una partecipazione al mercato continua e un ecosistema in continua evoluzione. Tuttavia, gli investimenti in criptovalute, come quello in MIA sono intrinsecamente volatili e dovrebbero essere in linea con la propria propensione al rischio. Ti consigliamo di effettuare sempre ricerche indipendenti (DYOR) e di considerare le condizioni di mercato prima di prendere decisioni finanziarie e di investire.
Qual è il volume di trading giornaliero di Mia Ko?
Nelle ultime 24 ore sono stati scambiati su MEXC Mia Ko per un valore di --.
Qual è il prezzo attuale di Mia Ko?
Il prezzo di MIA in tempo reale viene aggiornato in base all'attività di trading globale sui principali exchange, tra cui MEXC. I prezzi di mercato fluttuano costantemente a causa delle variazioni di liquidità, volume di trading e sentiment generale. Per visualizzare il prezzo di Mia Ko più recente nella tua valuta preferita, visita MIA Price per maggiori informazioni.
Cosa influenza il prezzo di Mia Ko?
Il prezzo di MIA è influenzato da diversi fattori chiave, tra cui il sentiment generale del mercato, il volume di trading, gli sviluppi tecnologici e i trend di adozione da parte degli utenti. Anche condizioni macroeconomiche più ampie, come le variazioni dei tassi di interesse, i cicli di liquidità e i segnali normativi, svolgono un ruolo importante nell'andamento dei prezzi.
Per rimanere informato in tempo reale sui cambiamenti del mercato e sugli aggiornamenti dei progetti, visita MEXC News, per le ultime analisi e approfondimenti sulle criptovalute.
Quale token ha il volume di trading più alto su MEXC?
Di seguito sono riportati i token attualmente più scambiati su MEXC in base al volume di trading nelle 24 ore. Prezzi e performance vengono aggiornati costantemente in base ai dati di mercato in tempo reale.
Token più popolari
Prezzo
Variazione
BTC
90,045.71
-0.26%
ETH
2,992.52
-0.33%
SOL
130.2
-0.19%
XMR
513.95
-0.55%
RIVER
47.593
+3.41%
Come posso inserire un ordine stop-loss o take-profit per MIA su MEXC?
MEXC supporta gli ordini stop-loss e take-profit per aiutare a gestire automaticamente il rischio.
1. Vai alla sezione di trading Spot o Futures e seleziona la coppia MIA/USDT.
2. Seleziona “Stop-Limit” o “Ordine trigger” dal menu del tipo di ordine.
3. Imposta il prezzo trigger (il livello che attiva l'ordine) e il prezzo di esecuzione (il prezzo a cui verrà eseguito).
4. Conferma i dettagli del tuo ordine e invialo.
Il tuo ordine stop-loss verrà attivato se il prezzo di Mia Ko si muove a sfavore della tua posizione, mentre un ordine take-profit verrà eseguito automaticamente quando raggiunge il livello di profitto target.
Per esempi dettagliati e tutorial, visita la Guida al trading spot MEXC
Mia Ko salirà quest'anno?
Il prezzo di Mia Ko potrebbe aumentare quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2026-01-22 20:44:04 (UTC+8)
Aggiornamenti importanti del settore di Mia Ko (MIA)
Orario (UTC+8)
Tipo
Informazioni
01-20 22:09:49
Aggiornamenti del settore
L'oro spot è salito bruscamente nel breve termine, superando i 4.740 $/oz, raggiungendo un nuovo massimo storico
01-20 13:14:57
Aggiornamenti del settore
Trump Commenta i Dazi UE, l'Oro Raggiunge un Nuovo Massimo Storico, Bitcoin Cala Brevemente
01-19 16:31:41
Aggiornamenti del settore
Il Settore Privacy Vede un Rally a Staffetta, DUSK Aumenta di Oltre il 120% in un Solo Giorno
01-19 08:14:46
Aggiornamenti del settore
Minacce Tariffarie Europee e USA Riemergono, Mercato Crypto in 'Chiusura Flash' Lunedì Mattina
01-19 07:38:00
Metalli preziosi
L'Oro Spot e l'Argento Raggiungono Entrambi Nuovi Massimi Storici
01-18 14:28:43
Aggiornamenti del settore
Il Sentiment del Mercato Crypto Rimane "Neutrale," Mostrando un Recupero Complessivo dai Livelli Precedenti
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio.
Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.