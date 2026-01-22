Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) (USD)

Ottieni le previsioni di prezzo di Mia Ko per il 2027, 2028, 2029, 2030 e oltre. Prevedi quanto potrebbe crescere MIA nei prossimi cinque anni o più, con previsioni immediate basate sulle tendenze e sul sentiment del mercato.

Inserisci un numero compreso tra -100 e 1,000 per prevedere il prezzo di Mia Ko
%

*Disclaimer: tutte le previsioni di prezzo si basano sui dati inseriti dall'utente.

Previsione del valore di Mia Ko
$0.003215
-6.02%
USD
Effettivo
Previsione
Ultimo aggiornamento della pagina: 2026-01-22 20:57:01 (UTC+8)

Previsioni del prezzo di Mia Ko per il 2026–2050 (USD)

Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) per il 2026 (quest'anno)

In base alla tua previsione, Mia Ko potrebbe vedere una crescita del 0.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 0.003215 nel 2026.

Previsione dei prezzi di Mia Ko (MIA) per il 2027 (prossimo anno)

In base alla tua previsione, Mia Ko potrebbe vedere una crescita del 5.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 0.003375 nel 2027.

Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) per il 2028 (fra 2 anni)

Secondo il modello di previsione dei prezzi, si prevede che MIA raggiungerà $ 0.003544 nel 2028, che rappresenta un tasso di crescita del 10.25%.

Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) per il 2029 (fra 3 anni)

Secondo il modello di previsione dei prezzi, si prevede che MIA raggiungerà $ 0.003721 nel 2029, che rappresenta un tasso di crescita del 15.76%.

Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) per il 2030 (fra 4 anni)

Secondo il modello di previsione dei prezzi qui sopra, il prezzo target di MIA nel 2030 è $ 0.003907, con un tasso di crescita stimato del 21.55%.

Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) per il 2040 (fra 14 anni)

Nel 2040, il prezzo di Mia Ko potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 97.99%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 0.006365.

Previsioni del prezzo di Mia Ko (MIA) per il 2050 (tra 24 anni)

Nel 2050, il prezzo di Mia Ko potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 222.51%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 0.010368.

Anno
Prezzo
Crescita
  • 2026
    $ 0.003215
    0.00%
  • 2027
    $ 0.003375
    5.00%
  • 2028
    $ 0.003544
    10.25%
  • 2029
    $ 0.003721
    15.76%
  • 2030
    $ 0.003907
    21.55%
  • 2031
    $ 0.004103
    27.63%
  • 2032
    $ 0.004308
    34.01%
  • 2033
    $ 0.004523
    40.71%
Anno
Prezzo
Crescita
  • 2034
    $ 0.004750
    47.75%
  • 2035
    $ 0.004987
    55.13%
  • 2036
    $ 0.005236
    62.89%
  • 2037
    $ 0.005498
    71.03%
  • 2038
    $ 0.005773
    79.59%
  • 2039
    $ 0.006062
    88.56%
  • 2040
    $ 0.006365
    97.99%
  • 2050
    $ 0.010368
    222.51%

Previsione del prezzo a breve termine di Mia Ko per oggi, domani, questa settimana e 30 giorni

Data
Previsione prezzi
Crescita
  • January 22, 2026(Oggi)
    $ 0.003215
    0.00%
  • January 23, 2026(Domani)
    $ 0.003215
    0.01%
  • January 29, 2026(Questa settimana)
    $ 0.003218
    0.10%
  • February 21, 2026(30 giorni)
    $ 0.003228
    0.41%
Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) oggi

Il prezzo previsto per MIA il January 22, 2026(Oggi) è $0.003215. Questa proiezione riflette il risultato calcolato della percentuale di crescita fornita, offrendo agli utenti un'istantanea del potenziale movimento dei prezzi per oggi.

Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) domani

Per January 23, 2026(Domani), la previsione del prezzo di MIA, utilizzando un input di crescita annuale pari al 5%, è $0.003215. Questi risultati offrono una stima delle prospettive per il valore del token in base ai parametri scelti.

Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) questa settimana

Entro January 29, 2026(Questa settimana), la previsione del prezzo per MIA, utilizzando un tasso di crescita annuale del 5%, è di $0.003218. Questa previsione settimanale è calcolata in base alla stessa percentuale di crescita per fornire un'idea delle potenziali tendenze dei prezzi nei prossimi giorni.

Previsione del prezzo di Mia Ko (MIA) 30 giorni

Considerando i 30 giorni successivi, il prezzo previsto per MIA è di $0.003228. Questa previsione è ricavata utilizzando l'input di crescita annuale del 5% per stimare dove potrebbe attestarsi il valore del token dopo un mese.

Statistiche attuali sui prezzi di Mia Ko

$ 0.003215
-6.02%

--
--
$ 54.23K
--

L'ultimo prezzo di MIA è $ 0.003215. Ha una variazione nelle 24 ore del -6.02%, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 54.23K.
Inoltre, MIA ha una fornitura circolante di -- e una capitalizzazione di mercato totale di --.

Come acquistare Mia Ko (MIA)

Stai cercando di acquistare MIA? Ora puoi acquistare MIA tramite carta di credito, bonifico bancario, P2P e molti altri metodi di pagamento. Scopri come acquistare Mia Ko e inizia subito a usare MEXC!

Scopri come acquistare MIA ora

Prezzo storico di Mia Ko

Secondo gli ultimi dati raccolti sulla pagina dei prezzi in tempo reale di Mia Ko, il prezzo attuale di Mia Ko è di 0.003215 USD. La fornitura circolante di Mia Ko (MIA) è di 0.00 MIA, che gli conferisce una capitalizzazione di mercato di $--.

Periodo
Variazione(%)
Variazione(USD)
Alto
Basso
  • 24 ore
    -0.08%
    $ -0.000301
    $ 0.003897
    $ 0.002649
  • 7 giorni
    -0.10%
    $ -0.000377
    $ 0.004573
    $ 0.001853
  • 30 giorni
    2.20%
    $ 0.002204
    $ 0.007025
    $ 0.001
Prestazioni 24 ore su 24

Nelle ultime 24 ore, Mia Ko ha mostrato un movimento di prezzo di $-0.000301, che riflette una variazione di valore del -0.08%.

Prestazioni di 7 giorni

Negli ultimi 7 giorni, Mia Ko è stato scambiato a un massimo di $0.004573 e a un minimo di $0.001853. Ha assistito a una variazione di prezzo del -0.10%%. Questa recente tendenza mostra il potenziale di MIA per ulteriori movimenti nel mercato.

Prestazioni a 30 giorni

Nel mese scorso, Mia Ko ha subito una variazione 2.20%, che riflette approssimativamente il suo valore di $0.002204. Ciò indica che MIA potrebbe assistere a ulteriori variazioni di prezzo nel prossimo futuro.

Controlla la cronologia completa dei prezzi di Mia Ko per le tendenze dettagliate su MEXC

Visualizza la cronologia completa dei prezzi di MIA

Come funziona il modulo di previsione dei prezzi Mia Ko (MIA)?

Il modulo di previsione dei prezzi Mia Ko è uno strumento intuitivo progettato per aiutarti a stimare i potenziali prezzi futuri di MIA in base alle tue ipotesi di crescita. Che tu sia un trader esperto o un investitore curioso, questo modulo offre un modo semplice e interattivo per prevedere il valore futuro del token.

1. Inserisci la tua previsione di crescita

Inizia inserendo la percentuale di crescita desiderata, che può essere positiva o negativa, a seconda delle tue prospettive di mercato. Ciò potrebbe riflettere le tue aspettative per Mia Ko nel prossimo anno, cinque anni o persino decenni nel futuro.

2. Calcola il prezzo futuro

Una volta inserito il tasso di crescita, clicca sul pulsante "Calcola". Il modulo calcolerà immediatamente il prezzo futuro previsto di MIA, offrendoti una visualizzazione chiara di come la tua previsione influisce sul valore del token nel tempo.

3. Esplora diversi scenari

Puoi sperimentare vari tassi di crescita per vedere come diverse condizioni di mercato potrebbero avere un impatto sul prezzo di Mia Ko. Questa flessibilità ti consente di analizzare sia previsioni ottimistiche che prudenti, aiutandoti a prendere decisioni più consapevoli.

4. Sentiment degli utenti e approfondimenti della community

Il modulo integra anche i dati di sentiment degli utenti, consentendoti di confrontare le tue previsioni con quelle di altri utenti. Questo input collettivo offre preziose informazioni su come la comunità percepisce il futuro di MIA.

Indicatori tecnici per la previsione dei prezzi

Per migliorare l'accuratezza della previsione, il modulo sfrutta una varietà di indicatori tecnici e dati di mercato. Questi includono:

Medie mobili esponenziali (EMA): aiutano a tracciare l'andamento del prezzo del token attenuando le fluttuazioni e fornendo informazioni su potenziali inversioni di tendenza.

Bande di Bollinger: misurano la volatilità del mercato e identificano potenziali condizioni di iperacquistato o ipervenduto.

Indice di forza relativa (RSI): valuta lo slancio di MIA per determinare se si trova in una fase rialzista o ribassista.

Media mobile di convergenza e divergenza (MACD): Combinando questi indicatori con i dati di mercato in tempo reale, il modulo fornisce una previsione dinamica dei prezzi, aiutandoti a capire meglio il potenziale futuro di Mia Ko.

Perché è importante la previsione dei prezzi di MIA?

Le previsioni dei prezzi di MIA sono cruciali per diversi motivi e gli investitori vi si impegnano per vari scopi:

Sviluppo di strategie di investimento: le previsioni aiutano gli investitori a formulare strategie. Stimando i prezzi futuri, possono decidere quando acquistare, vendere o detenere una criptovaluta.

Valutazione del rischio:comprendere i potenziali movimenti dei prezzi consente agli investitori di valutare il rischio associato a un particolare asset crypto. Ciò è essenziale per gestire e mitigare le potenziali perdite.

Analisi di mercato: le previsioni spesso implicano l'analisi di tendenze di mercato, notizie e dati storici. Questa analisi completa aiuta gli investitori a comprendere le dinamiche del mercato e i fattori che influenzano le variazioni dei prezzi.

Diversificazione del portafoglio:prevedendo quali criptovalute potrebbero avere buoni risultati, gli investitori possono diversificare i propri portafogli di conseguenza, distribuendo il rischio su varie attività.

Pianificazione a lungo termine:gli investitori che cercano guadagni a lungo termine si affidano alle previsioni per identificare le criptovalute con potenziale di crescita futura.

Preparazione psicologica: conoscere i possibili scenari di prezzo prepara gli investitori emotivamente e finanziariamente alla volatilità del mercato.

Coinvolgimento della community: le previsioni sui prezzi delle criptovalute spesso innescano discussioni all'interno della community degli investitori, portando a una comprensione più ampia e a una saggezza collettiva sulle tendenze del mercato.

Domande frequenti (FAQ):

Vale la pena investire in MIA adesso?
Secondo le tue previsioni, MIA raggiungerà -- il undefined, il che lo rende un token da prendere in considerazione.
Qual è la previsione del prezzo di MIA il mese prossimo?
Secondo lo strumento di previsione dei prezzi di Mia Ko (MIA), il prezzo previsto di MIA raggiungerà -- il undefined.
Quanto costerà 1 MIA nel 2027?
Il prezzo attuale di 1 Mia Ko (MIA) è $0.003215. Sulla base del modello di previsione qui sopra, si prevede che MIA aumenterà del 0.00%, raggiungendo -- nel 2027.
Qual è il prezzo previsto di MIA nel 2028?
Si prevede che Mia Ko (MIA) crescerà del 0.00% annualmente, raggiungendo un prezzo di -- per MIA di 2028.
Qual è il prezzo target stimato di MIA nel 2029?
In base alla tua previsione di prezzo, Mia Ko (MIA) dovrebbe crescere del 0.00%, con un prezzo target stimato del -- nel 2029.
Qual è il prezzo target stimato di MIA nel 2030?
In base alla tua previsione di prezzo, Mia Ko (MIA) dovrebbe crescere del 0.00%, con un prezzo target stimato del -- nel 2030.
Qual è la previsione del prezzo di MIA per il 2040?
Si prevede che Mia Ko (MIA) registrerà guadagni pari al 0.00% annuo, raggiungendo un prezzo pari a -- per 1 MIA entro il 2040.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2026-01-22 20:57:01 (UTC+8)

Disclaimer

Il contenuto pubblicato sulle nostre pagine di previsione sui prezzi delle criptovalute si basa sulle informazioni e sui feedback forniti dagli utenti MEXC e/o da altre fonti di terze parti. Viene presentato "così com'è" solo a scopo informativo e illustrativo, senza alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo. È importante notare che le previsioni sui prezzi presentate potrebbero non essere accurate e non dovrebbero essere trattate come tali. I prezzi futuri potrebbero differire in modo significativo dalle previsioni presentate e non dovrebbero essere presi in considerazione per prendere decisioni di investimento.

Inoltre, questi contenuti non devono essere interpretati come consulenza finanziaria, né intendono consigliare l'acquisto di alcun prodotto o servizio specifico. MEXC non sarà responsabile in alcun modo nei tuoi confronti per eventuali perdite che potresti subire a seguito della citazione, dell'utilizzo e/o del fare affidamento su qualsiasi contenuto pubblicato sulle nostre pagine di previsione sui prezzi delle criptovalute. È essenziale essere consapevoli che i prezzi degli asset digitali sono soggetti a un elevato rischio di mercato e alla volatilità dei prezzi. Il valore del tuo investimento può sia diminuire che aumentare e non esiste alcuna garanzia di recuperare l'importo inizialmente investito. In definitiva, sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Tieni presente che la performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Dovresti investire solo in prodotti con cui hai familiarità e comprendere i rischi associati. Considera attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consulta un consulente finanziario indipendente prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.