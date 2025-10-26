Il prezzo in tempo reale di Meta Platforms oggi è 759.89 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi METAON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di METAON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Meta Platforms oggi è 759.89 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi METAON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di METAON su MEXC ora.

Logo Meta Platforms

Valore Meta Platforms (METAON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in METAON:

$759.89
+2.33%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Meta Platforms (METAON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:45:58 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Meta Platforms (METAON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 720.81
Min sulle 24h
$ 759.99
Max sulle 24h

$ 720.81
$ 759.99
$ 783.5142352704004
$ 697.2743680767724
+0.98%

+2.33%

+7.87%

+7.87%

Il prezzo in tempo reale di Meta Platforms (METAON) è $ 759.89. Nelle ultime 24 ore, METAON ha oscillato tra un minimo di $ 720.81 e un massimo di $ 759.99, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di METAON è $ 783.5142352704004, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 697.2743680767724.

In termini di performance a breve termine, METAON è variato del +0.98% nell'ultima ora, del +2.33% nelle 24 ore e del +7.87% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Meta Platforms (METAON)

No.1879

$ 1.88M
$ 67.00K
$ 1.88M
2.48K
2,478.70645686
ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Meta Platforms è $ 1.88M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 67.00K. La fornitura circolante di METAON è 2.48K, con una fornitura totale di 2478.70645686. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.88M.

Cronologia dei prezzi di Meta Platforms (METAON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Meta Platforms per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +17.3023+2.33%
30 giorni$ +11.52+1.53%
60 giorni$ +79.89+11.74%
90 giorni$ +79.89+11.74%
Variazione del prezzo di Meta Platforms di oggi

Oggi, METAON ha registrato una variazione di $ +17.3023 (+2.33%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Meta Platforms in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +11.52 (+1.53%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Meta Platforms in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, METAON ha registrato una variazione di $ +79.89 (+11.74%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Meta Platforms in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +79.89 (+11.74%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Meta Platforms (METAON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Meta Platforms.

Che cos'è Meta Platforms (METAON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Meta Platforms è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Meta Platforms in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di METAON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Meta Platforms sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Meta Platforms fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Meta Platforms (USD)

Quanto varrà Meta Platforms (METAON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Meta Platforms (METAON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Meta Platforms.

Controlla subito la previsione del prezzo di Meta Platforms!

Economia del token di Meta Platforms (METAON)

Comprendere l'economia del token di Meta Platforms (METAON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token METAON!

Come acquistare Meta Platforms (METAON)

Stai cercando come acquistare Meta Platforms? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Meta Platforms su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

METAON in valute locali

1 Meta Platforms (METAON) in VND
19,996,505.35
1 Meta Platforms (METAON) in AUD
A$1,162.6317
1 Meta Platforms (METAON) in GBP
569.9175
1 Meta Platforms (METAON) in EUR
653.5054
1 Meta Platforms (METAON) in USD
$759.89
1 Meta Platforms (METAON) in MYR
RM3,206.7358
1 Meta Platforms (METAON) in TRY
31,869.7866
1 Meta Platforms (METAON) in JPY
¥115,503.28
1 Meta Platforms (METAON) in ARS
ARS$1,132,471.6659
1 Meta Platforms (METAON) in RUB
60,494.8429
1 Meta Platforms (METAON) in INR
66,725.9409
1 Meta Platforms (METAON) in IDR
Rp12,664,828.2674
1 Meta Platforms (METAON) in PHP
44,643.5375
1 Meta Platforms (METAON) in EGP
￡E.36,178.3629
1 Meta Platforms (METAON) in BRL
R$4,088.2082
1 Meta Platforms (METAON) in CAD
C$1,063.846
1 Meta Platforms (METAON) in BDT
92,858.558
1 Meta Platforms (METAON) in NGN
1,109,325.4165
1 Meta Platforms (METAON) in COP
$2,945,303.2444
1 Meta Platforms (METAON) in ZAR
R.13,115.7014
1 Meta Platforms (METAON) in UAH
31,755.8031
1 Meta Platforms (METAON) in TZS
T.Sh.1,890,271.9684
1 Meta Platforms (METAON) in VES
Bs161,096.68
1 Meta Platforms (METAON) in CLP
$715,056.49
1 Meta Platforms (METAON) in PKR
Rs213,506.2933
1 Meta Platforms (METAON) in KZT
409,200.765
1 Meta Platforms (METAON) in THB
฿24,810.4085
1 Meta Platforms (METAON) in TWD
NT$23,435.0076
1 Meta Platforms (METAON) in AED
د.إ2,788.7963
1 Meta Platforms (METAON) in CHF
Fr600.3131
1 Meta Platforms (METAON) in HKD
HK$5,896.7464
1 Meta Platforms (METAON) in AMD
֏291,030.2711
1 Meta Platforms (METAON) in MAD
.د.م7,006.1858
1 Meta Platforms (METAON) in MXN
$14,019.9705
1 Meta Platforms (METAON) in SAR
ريال2,849.5875
1 Meta Platforms (METAON) in ETB
Br114,750.9889
1 Meta Platforms (METAON) in KES
KSh98,170.1891
1 Meta Platforms (METAON) in JOD
د.أ538.76201
1 Meta Platforms (METAON) in PLN
2,773.5985
1 Meta Platforms (METAON) in RON
лв3,320.7193
1 Meta Platforms (METAON) in SEK
kr7,142.966
1 Meta Platforms (METAON) in BGN
лв1,276.6152
1 Meta Platforms (METAON) in HUF
Ft254,905.1005
1 Meta Platforms (METAON) in CZK
15,889.2999
1 Meta Platforms (METAON) in KWD
د.ك232.52634
1 Meta Platforms (METAON) in ILS
2,492.4392
1 Meta Platforms (METAON) in BOB
Bs5,243.241
1 Meta Platforms (METAON) in AZN
1,291.813
1 Meta Platforms (METAON) in TJS
SM7,013.7847
1 Meta Platforms (METAON) in GEL
2,059.3019
1 Meta Platforms (METAON) in AOA
Kz697,145.8827
1 Meta Platforms (METAON) in BHD
.د.ب285.71864
1 Meta Platforms (METAON) in BMD
$759.89
1 Meta Platforms (METAON) in DKK
kr4,878.4938
1 Meta Platforms (METAON) in HNL
L19,863.5246
1 Meta Platforms (METAON) in MUR
34,597.7917
1 Meta Platforms (METAON) in NAD
$13,115.7014
1 Meta Platforms (METAON) in NOK
kr7,606.4989
1 Meta Platforms (METAON) in NZD
$1,314.6097
1 Meta Platforms (METAON) in PAB
B/.759.89
1 Meta Platforms (METAON) in PGK
K3,199.1369
1 Meta Platforms (METAON) in QAR
ر.ق2,765.9996
1 Meta Platforms (METAON) in RSD
дин.76,703.2966
1 Meta Platforms (METAON) in UZS
soʻm9,266,949.7368
1 Meta Platforms (METAON) in ALL
L63,070.87
1 Meta Platforms (METAON) in ANG
ƒ1,360.2031
1 Meta Platforms (METAON) in AWG
ƒ1,360.2031
1 Meta Platforms (METAON) in BBD
$1,519.78
1 Meta Platforms (METAON) in BAM
KM1,276.6152
1 Meta Platforms (METAON) in BIF
Fr2,240,915.61
1 Meta Platforms (METAON) in BND
$980.2581
1 Meta Platforms (METAON) in BSD
$759.89
1 Meta Platforms (METAON) in JMD
$121,848.3615
1 Meta Platforms (METAON) in KHR
3,064,066.4525
1 Meta Platforms (METAON) in KMF
Fr322,193.36
1 Meta Platforms (METAON) in LAK
16,519,347.4957
1 Meta Platforms (METAON) in LKR
රු230,755.7963
1 Meta Platforms (METAON) in MDL
L12,910.5311
1 Meta Platforms (METAON) in MGA
Ar3,438,411.0632
1 Meta Platforms (METAON) in MOP
P6,079.12
1 Meta Platforms (METAON) in MVR
11,626.317
1 Meta Platforms (METAON) in MWK
MK1,319,252.6279
1 Meta Platforms (METAON) in MZN
MT48,556.971
1 Meta Platforms (METAON) in NPR
रु106,680.9571
1 Meta Platforms (METAON) in PYG
5,389,139.88
1 Meta Platforms (METAON) in RWF
Fr1,101,080.61
1 Meta Platforms (METAON) in SBD
$6,246.2958
1 Meta Platforms (METAON) in SCR
10,623.2622
1 Meta Platforms (METAON) in SRD
$30,160.0341
1 Meta Platforms (METAON) in SVC
$6,641.4386
1 Meta Platforms (METAON) in SZL
L13,138.4981
1 Meta Platforms (METAON) in TMT
m2,667.2139
1 Meta Platforms (METAON) in TND
د.ت2,227.23759
1 Meta Platforms (METAON) in TTD
$5,152.0542
1 Meta Platforms (METAON) in UGX
Sh2,647,456.76
1 Meta Platforms (METAON) in XAF
Fr428,577.96
1 Meta Platforms (METAON) in XCD
$2,051.703
1 Meta Platforms (METAON) in XOF
Fr428,577.96
1 Meta Platforms (METAON) in XPF
Fr77,508.78
1 Meta Platforms (METAON) in BWP
P10,843.6303
1 Meta Platforms (METAON) in BZD
$1,527.3789
1 Meta Platforms (METAON) in CVE
$72,371.9236
1 Meta Platforms (METAON) in DJF
Fr134,500.53
1 Meta Platforms (METAON) in DOP
$48,389.7952
1 Meta Platforms (METAON) in DZD
د.ج98,914.8813
1 Meta Platforms (METAON) in FJD
$1,724.9503
1 Meta Platforms (METAON) in GNF
Fr6,607,243.55
1 Meta Platforms (METAON) in GTQ
Q5,813.1585
1 Meta Platforms (METAON) in GYD
$158,968.988
1 Meta Platforms (METAON) in ISK
kr93,466.47

Risorsa Meta Platforms

Per una comprensione più approfondita di Meta Platforms, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Meta Platforms
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Meta Platforms

Quanto vale oggi Meta Platforms (METAON)?
Il prezzo in tempo reale di METAON in USD è 759.89 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da METAON in USD?
Il prezzo attuale di METAON in USD è $ 759.89. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Meta Platforms?
La capitalizzazione di mercato per METAON è $ 1.88M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di METAON?
La fornitura circolante di METAON è 2.48K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di METAON?
METAON ha raggiunto un prezzo ATH di 783.5142352704004 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di METAON?
METAON ha visto un prezzo ATL di 697.2743680767724 USD.
Qual è il volume di trading di METAON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per METAON è $ 67.00K USD.
METAON salirà quest'anno?
METAON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di METAON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:45:58 (UTC+8)

