Il prezzo in tempo reale di 0G oggi è 1.751 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi 0G a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di 0G su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di 0G oggi è 1.751 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi 0G a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di 0G su MEXC ora.

Maggiori informazioni su 0G

Informazioni sul prezzo di 0G

Whitepaper di 0G

Sito web ufficiale di 0G

Economia del token di 0G

Previsioni del prezzo di 0G

Cronologia di 0G

Guida all'acquisto di 0G

Convertitore di 0G in valuta fiat

Spot 0G

Futures USDT-M 0G

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo 0G

Valore 0G (0G)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in 0G:

$1.751
$1.751$1.751
+1.92%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di 0G (0G)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:18:54 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di 0G (0G) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1.688
$ 1.688$ 1.688
Min sulle 24h
$ 1.782
$ 1.782$ 1.782
Max sulle 24h

$ 1.688
$ 1.688$ 1.688

$ 1.782
$ 1.782$ 1.782

--
----

--
----

-0.06%

+1.92%

-4.58%

-4.58%

Il prezzo in tempo reale di 0G (0G) è $ 1.751. Nelle ultime 24 ore, 0G ha oscillato tra un minimo di $ 1.688 e un massimo di $ 1.782, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di 0G è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, 0G è variato del -0.06% nell'ultima ora, del +1.92% nelle 24 ore e del -4.58% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di 0G (0G)

--
----

$ 2.83M
$ 2.83M$ 2.83M

$ 1.75B
$ 1.75B$ 1.75B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ZEROGRAVITY

L'attuale capitalizzazione di mercato di 0G è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 2.83M. La fornitura circolante di 0G è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.75B.

Cronologia dei prezzi di 0G (0G) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di 0G per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.03299+1.92%
30 giorni$ -2.02-53.57%
60 giorni$ +1.001+133.46%
90 giorni$ +1.001+133.46%
Variazione del prezzo di 0G di oggi

Oggi, 0G ha registrato una variazione di $ +0.03299 (+1.92%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di 0G in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -2.02 (-53.57%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di 0G in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, 0G ha registrato una variazione di $ +1.001 (+133.46%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di 0G in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +1.001 (+133.46%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di 0G (0G)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di 0G.

Che cos'è 0G (0G)

Il protocollo 0G è il più grande ecosistema deAIOS e L1 di Web3; un'infrastruttura infinitamente scalabile composta da una blockchain modulare L1, storage conveniente, intelligenza artificiale verificabile, agenti generativi, intelligenza artificiale DA e un mercato di servizi unificato.

0G è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di 0G in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di 0G per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su 0G sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di 0G fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di 0G (USD)

Quanto varrà 0G (0G) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset 0G (0G) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per 0G.

Controlla subito la previsione del prezzo di 0G!

Economia del token di 0G (0G)

Comprendere l'economia del token di 0G (0G) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token 0G!

Come acquistare 0G (0G)

Stai cercando come acquistare 0G? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente 0G su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

0G in valute locali

1 0G (0G) in VND
46,077.565
1 0G (0G) in AUD
A$2.67903
1 0G (0G) in GBP
1.31325
1 0G (0G) in EUR
1.50586
1 0G (0G) in USD
$1.751
1 0G (0G) in MYR
RM7.38922
1 0G (0G) in TRY
73.43694
1 0G (0G) in JPY
¥266.152
1 0G (0G) in ARS
ARS$2,609.53281
1 0G (0G) in RUB
139.39711
1 0G (0G) in INR
153.75531
1 0G (0G) in IDR
Rp29,183.32166
1 0G (0G) in PHP
102.87125
1 0G (0G) in EGP
￡E.83.36511
1 0G (0G) in BRL
R$9.42038
1 0G (0G) in CAD
C$2.4514
1 0G (0G) in BDT
213.9722
1 0G (0G) in NGN
2,556.19735
1 0G (0G) in COP
$6,786.80596
1 0G (0G) in ZAR
R.30.22226
1 0G (0G) in UAH
73.17429
1 0G (0G) in TZS
T.Sh.4,355.71756
1 0G (0G) in VES
Bs371.212
1 0G (0G) in CLP
$1,647.691
1 0G (0G) in PKR
Rs491.97847
1 0G (0G) in KZT
942.9135
1 0G (0G) in THB
฿57.17015
1 0G (0G) in TWD
NT$54.00084
1 0G (0G) in AED
د.إ6.42617
1 0G (0G) in CHF
Fr1.38329
1 0G (0G) in HKD
HK$13.58776
1 0G (0G) in AMD
֏670.61549
1 0G (0G) in MAD
.د.م16.14422
1 0G (0G) in MXN
$32.30595
1 0G (0G) in SAR
ريال6.56625
1 0G (0G) in ETB
Br264.41851
1 0G (0G) in KES
KSh226.21169
1 0G (0G) in JOD
د.أ1.241459
1 0G (0G) in PLN
6.39115
1 0G (0G) in RON
лв7.65187
1 0G (0G) in SEK
kr16.4594
1 0G (0G) in BGN
лв2.94168
1 0G (0G) in HUF
Ft587.37295
1 0G (0G) in CZK
36.61341
1 0G (0G) in KWD
د.ك0.535806
1 0G (0G) in ILS
5.74328
1 0G (0G) in BOB
Bs12.0819
1 0G (0G) in AZN
2.9767
1 0G (0G) in TJS
SM16.16173
1 0G (0G) in GEL
4.74521
1 0G (0G) in AOA
Kz1,606.41993
1 0G (0G) in BHD
.د.ب0.658376
1 0G (0G) in BMD
$1.751
1 0G (0G) in DKK
kr11.24142
1 0G (0G) in HNL
L45.77114
1 0G (0G) in MUR
79.72303
1 0G (0G) in NAD
$30.22226
1 0G (0G) in NOK
kr17.52751
1 0G (0G) in NZD
$3.02923
1 0G (0G) in PAB
B/.1.751
1 0G (0G) in PGK
K7.37171
1 0G (0G) in QAR
ر.ق6.37364
1 0G (0G) in RSD
дин.176.74594
1 0G (0G) in UZS
soʻm21,353.65512
1 0G (0G) in ALL
L145.333
1 0G (0G) in ANG
ƒ3.13429
1 0G (0G) in AWG
ƒ3.13429
1 0G (0G) in BBD
$3.502
1 0G (0G) in BAM
KM2.94168
1 0G (0G) in BIF
Fr5,163.699
1 0G (0G) in BND
$2.25879
1 0G (0G) in BSD
$1.751
1 0G (0G) in JMD
$280.77285
1 0G (0G) in KHR
7,060.46975
1 0G (0G) in KMF
Fr742.424
1 0G (0G) in LAK
38,065.21663
1 0G (0G) in LKR
රු531.72617
1 0G (0G) in MDL
L29.74949
1 0G (0G) in MGA
Ar7,923.06488
1 0G (0G) in MOP
P14.008
1 0G (0G) in MVR
26.7903
1 0G (0G) in MWK
MK3,039.92861
1 0G (0G) in MZN
MT111.8889
1 0G (0G) in NPR
रु245.82289
1 0G (0G) in PYG
12,418.092
1 0G (0G) in RWF
Fr2,537.199
1 0G (0G) in SBD
$14.39322
1 0G (0G) in SCR
24.47898
1 0G (0G) in SRD
$69.49719
1 0G (0G) in SVC
$15.30374
1 0G (0G) in SZL
L30.27479
1 0G (0G) in TMT
m6.14601
1 0G (0G) in TND
د.ت5.132181
1 0G (0G) in TTD
$11.87178
1 0G (0G) in UGX
Sh6,100.484
1 0G (0G) in XAF
Fr987.564
1 0G (0G) in XCD
$4.7277
1 0G (0G) in XOF
Fr987.564
1 0G (0G) in XPF
Fr178.602
1 0G (0G) in BWP
P24.98677
1 0G (0G) in BZD
$3.51951
1 0G (0G) in CVE
$166.76524
1 0G (0G) in DJF
Fr309.927
1 0G (0G) in DOP
$111.50368
1 0G (0G) in DZD
د.ج227.92767
1 0G (0G) in FJD
$3.97477
1 0G (0G) in GNF
Fr15,224.945
1 0G (0G) in GTQ
Q13.39515
1 0G (0G) in GYD
$366.3092
1 0G (0G) in ISK
kr215.373

Risorsa 0G

Per una comprensione più approfondita di 0G, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale 0G
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo 0G

Quanto vale oggi 0G (0G)?
Il prezzo in tempo reale di 0G in USD è 1.751 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da 0G in USD?
Il prezzo attuale di 0G in USD è $ 1.751. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di 0G?
La capitalizzazione di mercato per 0G è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di 0G?
La fornitura circolante di 0G è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di 0G?
0G ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di 0G?
0G ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di 0G?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per 0G è $ 2.83M USD.
0G salirà quest'anno?
0G potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di 0G per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:18:54 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di 0G (0G)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore 0G in USD

Importo

0G
0G
USD
USD

1 0G = 1.751 USD

Fai trading di 0G

0G/USDC
$1.752
$1.752$1.752
+1.97%
0G/USDT
$1.751
$1.751$1.751
+1.98%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,629.98
$111,629.98$111,629.98

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,955.02
$3,955.02$3,955.02

+0.56%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05754
$0.05754$0.05754

-16.12%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4629
$7.4629$7.4629

+1.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.42
$194.42$194.42

+1.31%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,629.98
$111,629.98$111,629.98

+0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,955.02
$3,955.02$3,955.02

+0.56%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6267
$2.6267$2.6267

+1.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.42
$194.42$194.42

+1.31%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19741
$0.19741$0.19741

+0.60%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000106
$0.000000000000106$0.000000000000106

+6.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.200076
$0.200076$0.200076

+26,576.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5285
$0.5285$0.5285

+2,014.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5285
$0.5285$0.5285

+2,014.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00012248
$0.00012248$0.00012248

+222.31%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051777
$0.051777$0.051777

+105.78%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000691
$0.0000000000691$0.0000000000691

+49.89%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000165
$0.0000000000000000000165$0.0000000000000000000165

+50.00%