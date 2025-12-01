Maggiori informazioni su LUNARBITS
Economia del token di Lunarbits (LUNARBITS)
Economia del token e analisi del prezzo di Lunarbits (LUNARBITS)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Lunarbits (LUNARBITS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Lunarbits LUNARBITS
I Lunarbits sono stati lanciati sul Falcon 9 di SpaceX in un carico privato (Lunaprise Mission) curato dai fondatori di Lunarbits presso Space Blue e ora sui loro gemelli sono incise rune ordinali bitcoin come ricompensa per l'ecosistema artistico di Space Blue, che include artisti come Justin Timberlake, star del KPop, Taylor Swift, atleti professionisti e 222 progetti di contenuti che raggiungono una base di fan di oltre 2,5 miliardi in tutto il mondo, i cui cimeli e la cui musica sono ora archiviati nel primo museo sulla luna e saranno monetizzati da collezionisti e fan in tutto il mondo.
Economia del token di Lunarbits (LUNARBITS): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Lunarbits (LUNARBITS) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token LUNARBITS che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token LUNARBITS possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di LUNARBITS, esplora il prezzo in tempo reale del token LUNARBITS!
Come acquistare LUNARBITS
Vuoi aggiungere Lunarbits (LUNARBITS) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di LUNARBITS, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Lunarbits (LUNARBITS)
L'analisi della cronologia dei prezzi di LUNARBITS aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di LUNARBITS
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi LUNARBITS? La nostra pagina di previsione dei prezzi di LUNARBITS combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Acquista Lunarbits (LUNARBITS)
Importo
1 LUNARBITS = 0.016479 USD
Fai trading di Lunarbits (LUNARBITS)
