I Lunarbits sono stati lanciati sul Falcon 9 di SpaceX in un carico privato (Lunaprise Mission) curato dai fondatori di Lunarbits presso Space Blue e ora sui loro gemelli sono incise rune ordinali bitcoin come ricompensa per l'ecosistema artistico di Space Blue, che include artisti come Justin Timberlake, star del KPop, Taylor Swift, atleti professionisti e 222 progetti di contenuti che raggiungono una base di fan di oltre 2,5 miliardi in tutto il mondo, i cui cimeli e la cui musica sono ora archiviati nel primo museo sulla luna e saranno monetizzati da collezionisti e fan in tutto il mondo.