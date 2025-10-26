Il prezzo in tempo reale di Eli Lilly oggi è 834.79 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LLYON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LLYON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Eli Lilly oggi è 834.79 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi LLYON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di LLYON su MEXC ora.

Valore Eli Lilly (LLYON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in LLYON:

$834.79
$834.79$834.79
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Eli Lilly (LLYON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:44:09 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Eli Lilly (LLYON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 823.76
$ 823.76$ 823.76
Min sulle 24h
$ 834.79
$ 834.79$ 834.79
Max sulle 24h

$ 823.76
$ 823.76$ 823.76

$ 834.79
$ 834.79$ 834.79

$ 868.2113662566151
$ 868.2113662566151$ 868.2113662566151

$ 712.8133541417105
$ 712.8133541417105$ 712.8133541417105

+1.30%

0.00%

+3.33%

+3.33%

Il prezzo in tempo reale di Eli Lilly (LLYON) è $ 834.79. Nelle ultime 24 ore, LLYON ha oscillato tra un minimo di $ 823.76 e un massimo di $ 834.79, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di LLYON è $ 868.2113662566151, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 712.8133541417105.

In termini di performance a breve termine, LLYON è variato del +1.30% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del +3.33% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Eli Lilly (LLYON)

No.1604

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

$ 55.41K
$ 55.41K$ 55.41K

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

4.00K
4.00K 4.00K

3,995.66645533
3,995.66645533 3,995.66645533

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Eli Lilly è $ 3.34M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 55.41K. La fornitura circolante di LLYON è 4.00K, con una fornitura totale di 3995.66645533. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 3.34M.

Cronologia dei prezzi di Eli Lilly (LLYON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Eli Lilly per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ +121.05+16.95%
60 giorni$ +154.79+22.76%
90 giorni$ +154.79+22.76%
Variazione del prezzo di Eli Lilly di oggi

Oggi, LLYON ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Eli Lilly in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +121.05 (+16.95%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Eli Lilly in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, LLYON ha registrato una variazione di $ +154.79 (+22.76%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Eli Lilly in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +154.79 (+22.76%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Eli Lilly (LLYON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Eli Lilly.

Che cos'è Eli Lilly (LLYON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Eli Lilly è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Eli Lilly in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di LLYON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Eli Lilly sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Eli Lilly fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Eli Lilly (USD)

Quanto varrà Eli Lilly (LLYON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Eli Lilly (LLYON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Eli Lilly.

Controlla subito la previsione del prezzo di Eli Lilly!

Economia del token di Eli Lilly (LLYON)

Comprendere l'economia del token di Eli Lilly (LLYON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token LLYON!

Come acquistare Eli Lilly (LLYON)

Stai cercando come acquistare Eli Lilly? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Eli Lilly su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

LLYON in valute locali

1 Eli Lilly (LLYON) in VND
21,967,498.85
1 Eli Lilly (LLYON) in AUD
A$1,277.2287
1 Eli Lilly (LLYON) in GBP
626.0925
1 Eli Lilly (LLYON) in EUR
717.9194
1 Eli Lilly (LLYON) in USD
$834.79
1 Eli Lilly (LLYON) in MYR
RM3,522.8138
1 Eli Lilly (LLYON) in TRY
35,011.0926
1 Eli Lilly (LLYON) in JPY
¥126,888.08
1 Eli Lilly (LLYON) in ARS
ARS$1,244,095.8849
1 Eli Lilly (LLYON) in RUB
66,457.6319
1 Eli Lilly (LLYON) in INR
73,302.9099
1 Eli Lilly (LLYON) in IDR
Rp13,913,161.1014
1 Eli Lilly (LLYON) in PHP
49,043.9125
1 Eli Lilly (LLYON) in EGP
￡E.39,744.3519
1 Eli Lilly (LLYON) in BRL
R$4,491.1702
1 Eli Lilly (LLYON) in CAD
C$1,168.706
1 Eli Lilly (LLYON) in BDT
102,011.338
1 Eli Lilly (LLYON) in NGN
1,218,668.1815
1 Eli Lilly (LLYON) in COP
$3,235,612.6484
1 Eli Lilly (LLYON) in ZAR
R.14,408.4754
1 Eli Lilly (LLYON) in UAH
34,885.8741
1 Eli Lilly (LLYON) in TZS
T.Sh.2,076,590.2124
1 Eli Lilly (LLYON) in VES
Bs176,975.48
1 Eli Lilly (LLYON) in CLP
$785,537.39
1 Eli Lilly (LLYON) in PKR
Rs234,550.9463
1 Eli Lilly (LLYON) in KZT
449,534.415
1 Eli Lilly (LLYON) in THB
฿27,255.8935
1 Eli Lilly (LLYON) in TWD
NT$25,744.9236
1 Eli Lilly (LLYON) in AED
د.إ3,063.6793
1 Eli Lilly (LLYON) in CHF
Fr659.4841
1 Eli Lilly (LLYON) in HKD
HK$6,477.9704
1 Eli Lilly (LLYON) in AMD
֏319,716.2221
1 Eli Lilly (LLYON) in MAD
.د.م7,696.7638
1 Eli Lilly (LLYON) in MXN
$15,401.8755
1 Eli Lilly (LLYON) in SAR
ريال3,130.4625
1 Eli Lilly (LLYON) in ETB
Br126,061.6379
1 Eli Lilly (LLYON) in KES
KSh107,846.5201
1 Eli Lilly (LLYON) in JOD
د.أ591.86611
1 Eli Lilly (LLYON) in PLN
3,046.9835
1 Eli Lilly (LLYON) in RON
лв3,648.0323
1 Eli Lilly (LLYON) in SEK
kr7,847.026
1 Eli Lilly (LLYON) in BGN
лв1,402.4472
1 Eli Lilly (LLYON) in HUF
Ft280,030.3055
1 Eli Lilly (LLYON) in CZK
17,455.4589
1 Eli Lilly (LLYON) in KWD
د.ك255.44574
1 Eli Lilly (LLYON) in ILS
2,738.1112
1 Eli Lilly (LLYON) in BOB
Bs5,760.051
1 Eli Lilly (LLYON) in AZN
1,419.143
1 Eli Lilly (LLYON) in TJS
SM7,705.1117
1 Eli Lilly (LLYON) in GEL
2,262.2809
1 Eli Lilly (LLYON) in AOA
Kz765,861.3897
1 Eli Lilly (LLYON) in BHD
.د.ب313.88104
1 Eli Lilly (LLYON) in BMD
$834.79
1 Eli Lilly (LLYON) in DKK
kr5,359.3518
1 Eli Lilly (LLYON) in HNL
L21,821.4106
1 Eli Lilly (LLYON) in MUR
38,007.9887
1 Eli Lilly (LLYON) in NAD
$14,408.4754
1 Eli Lilly (LLYON) in NOK
kr8,356.2479
1 Eli Lilly (LLYON) in NZD
$1,444.1867
1 Eli Lilly (LLYON) in PAB
B/.834.79
1 Eli Lilly (LLYON) in PGK
K3,514.4659
1 Eli Lilly (LLYON) in QAR
ر.ق3,038.6356
1 Eli Lilly (LLYON) in RSD
дин.84,263.7026
1 Eli Lilly (LLYON) in UZS
soʻm10,180,364.2248
1 Eli Lilly (LLYON) in ALL
L69,287.57
1 Eli Lilly (LLYON) in ANG
ƒ1,494.2741
1 Eli Lilly (LLYON) in AWG
ƒ1,494.2741
1 Eli Lilly (LLYON) in BBD
$1,669.58
1 Eli Lilly (LLYON) in BAM
KM1,402.4472
1 Eli Lilly (LLYON) in BIF
Fr2,461,795.71
1 Eli Lilly (LLYON) in BND
$1,076.8791
1 Eli Lilly (LLYON) in BSD
$834.79
1 Eli Lilly (LLYON) in JMD
$133,858.5765
1 Eli Lilly (LLYON) in KHR
3,366,081.9775
1 Eli Lilly (LLYON) in KMF
Fr353,950.96
1 Eli Lilly (LLYON) in LAK
18,147,608.3327
1 Eli Lilly (LLYON) in LKR
රු253,500.6793
1 Eli Lilly (LLYON) in MDL
L14,183.0821
1 Eli Lilly (LLYON) in MGA
Ar3,777,324.5752
1 Eli Lilly (LLYON) in MOP
P6,678.32
1 Eli Lilly (LLYON) in MVR
12,772.287
1 Eli Lilly (LLYON) in MWK
MK1,449,287.2669
1 Eli Lilly (LLYON) in MZN
MT53,343.081
1 Eli Lilly (LLYON) in NPR
रु117,196.1681
1 Eli Lilly (LLYON) in PYG
5,920,330.68
1 Eli Lilly (LLYON) in RWF
Fr1,209,610.71
1 Eli Lilly (LLYON) in SBD
$6,861.9738
1 Eli Lilly (LLYON) in SCR
11,670.3642
1 Eli Lilly (LLYON) in SRD
$33,132.8151
1 Eli Lilly (LLYON) in SVC
$7,296.0646
1 Eli Lilly (LLYON) in SZL
L14,433.5191
1 Eli Lilly (LLYON) in TMT
m2,930.1129
1 Eli Lilly (LLYON) in TND
د.ت2,446.76949
1 Eli Lilly (LLYON) in TTD
$5,659.8762
1 Eli Lilly (LLYON) in UGX
Sh2,908,408.36
1 Eli Lilly (LLYON) in XAF
Fr470,821.56
1 Eli Lilly (LLYON) in XCD
$2,253.933
1 Eli Lilly (LLYON) in XOF
Fr470,821.56
1 Eli Lilly (LLYON) in XPF
Fr85,148.58
1 Eli Lilly (LLYON) in BWP
P11,912.4533
1 Eli Lilly (LLYON) in BZD
$1,677.9279
1 Eli Lilly (LLYON) in CVE
$79,505.3996
1 Eli Lilly (LLYON) in DJF
Fr147,757.83
1 Eli Lilly (LLYON) in DOP
$53,159.4272
1 Eli Lilly (LLYON) in DZD
د.ج108,664.6143
1 Eli Lilly (LLYON) in FJD
$1,894.9733
1 Eli Lilly (LLYON) in GNF
Fr7,258,499.05
1 Eli Lilly (LLYON) in GTQ
Q6,386.1435
1 Eli Lilly (LLYON) in GYD
$174,638.068
1 Eli Lilly (LLYON) in ISK
kr102,679.17

Risorsa Eli Lilly

Per una comprensione più approfondita di Eli Lilly, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Eli Lilly
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Eli Lilly

Quanto vale oggi Eli Lilly (LLYON)?
Il prezzo in tempo reale di LLYON in USD è 834.79 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da LLYON in USD?
Il prezzo attuale di LLYON in USD è $ 834.79. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Eli Lilly?
La capitalizzazione di mercato per LLYON è $ 3.34M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di LLYON?
La fornitura circolante di LLYON è 4.00K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di LLYON?
LLYON ha raggiunto un prezzo ATH di 868.2113662566151 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di LLYON?
LLYON ha visto un prezzo ATL di 712.8133541417105 USD.
Qual è il volume di trading di LLYON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per LLYON è $ 55.41K USD.
LLYON salirà quest'anno?
LLYON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di LLYON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:44:09 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Eli Lilly (LLYON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$834.79
$111,643.02
$3,961.65
$0.05850
$7.4569
$194.46
