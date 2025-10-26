Previsione del prezzo di Eli Lilly (LLYON) (USD)

Ottieni previsioni sui prezzi di Eli Lilly per il 2026, 2027, 2028, 2030 e oltre. Prevedi quanto crescerà LLYON nei prossimi 5 anni o più. Prevedi istantaneamente gli scenari futuri dei prezzi in base alle tendenze e al sentiment del mercato.

Inserisci un numero compreso tra -100 e 1,000 per prevedere il prezzo di Eli Lilly
%

*Disclaimer: tutte le previsioni di prezzo si basano sui dati inseriti dall'utente.

Previsione del valore di Eli Lilly
$824.4
-1.23%
USD
Effettivo
Previsione
Previsione del prezzo di Eli Lilly per il periodo 2025-2050 (USD)

Previsione dei prezzi di Eli Lilly (LLYON) per il 2025 (quest'anno)

In base alla tua previsione, Eli Lilly potrebbe potenzialmente registrare una crescita del 0.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 824.4 nel 2025.

Previsione dei prezzi di Eli Lilly (LLYON) per il 2026 (prossimo anno)

In base alla tua previsione, Eli Lilly potrebbe potenzialmente registrare una crescita del 5.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 865.62 nel 2026.

Previsione del prezzo di Eli Lilly (LLYON) per il 2027 (fra 2 anni)

Secondo il modulo di previsione dei prezzi, il prezzo futuro previsto per il 2027 di LLYON è $ 908.901 con un tasso di crescita del 10.25%.

Previsione del prezzo di Eli Lilly (LLYON) per il 2028 (fra 3 anni)

Secondo il modulo di previsione dei prezzi, il prezzo futuro previsto per il 2028 di LLYON è $ 954.3460 con un tasso di crescita del 15.76%.

Previsione del prezzo di Eli Lilly (LLYON) per il 2029 (fra 4 anni)

Seguendo il modulo di previsione dei prezzi sopra riportato, il prezzo obiettivo di LLYON nel 2029 è $ 1,002.0633 insieme al tasso di crescita del 21.55%.

Previsione del prezzo di Eli Lilly (LLYON) per il 2030 (fra 5 anni)

Seguendo il modulo di previsione dei prezzi sopra riportato, il prezzo obiettivo di LLYON nel 2030 è $ 1,052.1665 con un tasso di crescita del 27.63%.

Previsione del prezzo di Eli Lilly (LLYON) per il 2040 (fra 15 anni)

Nel 2040, il prezzo di Eli Lilly potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 107.89%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 1,713.8683.

Previsioni del prezzo di Eli Lilly (LLYON) per il 2050 (tra 25 anni)

Nel 2050, il prezzo di Eli Lilly potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 238.64%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ 2,791.7110.

Anno
Prezzo
Crescita
  • 2025
    $ 824.4
    0.00%
  • 2026
    $ 865.62
    5.00%
  • 2027
    $ 908.901
    10.25%
  • 2028
    $ 954.3460
    15.76%
  • 2029
    $ 1,002.0633
    21.55%
  • 2030
    $ 1,052.1665
    27.63%
  • 2031
    $ 1,104.7748
    34.01%
  • 2032
    $ 1,160.0135
    40.71%
Anno
Prezzo
Crescita
  • 2033
    $ 1,218.0142
    47.75%
  • 2034
    $ 1,278.9149
    55.13%
  • 2035
    $ 1,342.8607
    62.89%
  • 2036
    $ 1,410.0037
    71.03%
  • 2037
    $ 1,480.5039
    79.59%
  • 2038
    $ 1,554.5291
    88.56%
  • 2039
    $ 1,632.2556
    97.99%
  • 2040
    $ 1,713.8683
    107.89%
Mostra di più

Previsione del prezzo a breve termine di Eli Lilly per oggi, domani, questa settimana e 30 giorni

Data
Previsione prezzi
Crescita
  • October 26, 2025(Oggi)
    $ 824.4
    0.00%
  • October 27, 2025(Domani)
    $ 824.5129
    0.01%
  • November 2, 2025(Questa settimana)
    $ 825.1905
    0.10%
  • November 25, 2025(30 giorni)
    $ 827.7879
    0.41%
Previsione del prezzo di Eli Lilly (LLYON) oggi

Il prezzo previsto per LLYON il October 26, 2025(Oggi) è $824.4. Questa proiezione riflette il risultato calcolato della percentuale di crescita fornita, offrendo agli utenti un'istantanea del potenziale movimento dei prezzi per oggi.

Previsione del prezzo di Eli Lilly (LLYON) domani

Per October 27, 2025(Domani), la previsione del prezzo di LLYON, utilizzando un input di crescita annuale pari al 5%, è $824.5129. Questi risultati offrono una stima delle prospettive per il valore del token in base ai parametri scelti.

Previsione del prezzo di Eli Lilly (LLYON) questa settimana

Entro November 2, 2025(Questa settimana), la previsione del prezzo per LLYON, utilizzando un tasso di crescita annuale del 5%, è di $825.1905. Questa previsione settimanale è calcolata in base alla stessa percentuale di crescita per fornire un'idea delle potenziali tendenze dei prezzi nei prossimi giorni.

Previsione del prezzo di Eli Lilly (LLYON) 30 giorni

Considerando i 30 giorni successivi, il prezzo previsto per LLYON è di $827.7879. Questa previsione è ricavata utilizzando l'input di crescita annuale del 5% per stimare dove potrebbe attestarsi il valore del token dopo un mese.

Statistiche attuali sui prezzi di Eli Lilly

$ 824.4
$ 824.4

-1.23%

$ 3.29M
$ 3.29M

4.00K
4.00K

$ 54.09K
$ 54.09K

--

L'ultimo prezzo di LLYON è $ 824.4. Ha una variazione nelle 24 ore del -1.23%, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 54.09K.
Inoltre, LLYON ha una fornitura circolante di 4.00K e una capitalizzazione di mercato totale di $ 3.29M.

Come acquistare Eli Lilly (LLYON)

Stai cercando di acquistare LLYON? Ora puoi acquistare LLYON tramite carta di credito, bonifico bancario, P2P e molti altri metodi di pagamento. Scopri come acquistare Eli Lilly e inizia subito a usare MEXC!

Scopri come acquistare LLYON ora

Prezzo storico di Eli Lilly

Secondo gli ultimi dati raccolti sulla pagina dei prezzi in tempo reale di Eli Lilly, il prezzo attuale di Eli Lilly è di 824.4 USD. La fornitura circolante di Eli Lilly (LLYON) è di 0.00 LLYON, che gli conferisce una capitalizzazione di mercato di $3.29M.

Periodo
Variazione(%)
Variazione(USD)
Alto
Basso
  • 24 ore
    -0.01%
    $ -10.4100
    $ 834.79
    $ 823.82
  • 7 giorni
    0.03%
    $ 27.6699
    $ 834.79
    $ 784.61
  • 30 giorni
    0.13%
    $ 97.1899
    $ 866.78
    $ 717.54
Prestazioni 24 ore su 24

Nelle ultime 24 ore, Eli Lilly ha mostrato un movimento di prezzo di $-10.4100, che riflette una variazione di valore del -0.01%.

Prestazioni di 7 giorni

Negli ultimi 7 giorni, Eli Lilly è stato scambiato a un massimo di $834.79 e a un minimo di $784.61. Ha assistito a una variazione di prezzo del 0.03%%. Questa recente tendenza mostra il potenziale di LLYON per ulteriori movimenti nel mercato.

Prestazioni a 30 giorni

Nel mese scorso, Eli Lilly ha subito una variazione 0.13%, che riflette approssimativamente il suo valore di $97.1899. Ciò indica che LLYON potrebbe assistere a ulteriori variazioni di prezzo nel prossimo futuro.

Controlla la cronologia completa dei prezzi di Eli Lilly per le tendenze dettagliate su MEXC

Visualizza la cronologia completa dei prezzi di LLYON

Come funziona il modulo di previsione dei prezzi Eli Lilly (LLYON)?

Il modulo di previsione dei prezzi Eli Lilly è uno strumento intuitivo progettato per aiutarti a stimare i potenziali prezzi futuri di LLYON in base alle tue ipotesi di crescita. Che tu sia un trader esperto o un investitore curioso, questo modulo offre un modo semplice e interattivo per prevedere il valore futuro del token.

1. Inserisci la tua previsione di crescita

Inizia inserendo la percentuale di crescita desiderata, che può essere positiva o negativa, a seconda delle tue prospettive di mercato. Ciò potrebbe riflettere le tue aspettative per Eli Lilly nel prossimo anno, cinque anni o persino decenni nel futuro.

2. Calcola il prezzo futuro

Una volta inserito il tasso di crescita, clicca sul pulsante "Calcola". Il modulo calcolerà immediatamente il prezzo futuro previsto di LLYON, offrendoti una visualizzazione chiara di come la tua previsione influisce sul valore del token nel tempo.

3. Esplora diversi scenari

Puoi sperimentare vari tassi di crescita per vedere come diverse condizioni di mercato potrebbero avere un impatto sul prezzo di Eli Lilly. Questa flessibilità ti consente di analizzare sia previsioni ottimistiche che prudenti, aiutandoti a prendere decisioni più consapevoli.

4. Sentiment degli utenti e approfondimenti della community

Il modulo integra anche i dati di sentiment degli utenti, consentendoti di confrontare le tue previsioni con quelle di altri utenti. Questo input collettivo offre preziose informazioni su come la comunità percepisce il futuro di LLYON.

Indicatori tecnici per la previsione dei prezzi

Per migliorare l'accuratezza della previsione, il modulo sfrutta una varietà di indicatori tecnici e dati di mercato. Questi includono:

Medie mobili esponenziali (EMA): aiutano a tracciare l'andamento del prezzo del token attenuando le fluttuazioni e fornendo informazioni su potenziali inversioni di tendenza.

Bande di Bollinger: misurano la volatilità del mercato e identificano potenziali condizioni di iperacquistato o ipervenduto.

Indice di forza relativa (RSI): valuta lo slancio di LLYON per determinare se si trova in una fase rialzista o ribassista.

Media mobile di convergenza e divergenza (MACD): Combinando questi indicatori con i dati di mercato in tempo reale, il modulo fornisce una previsione dinamica dei prezzi, aiutandoti a capire meglio il potenziale futuro di Eli Lilly.

Perché è importante la previsione dei prezzi di LLYON?

Le previsioni dei prezzi di LLYON sono cruciali per diversi motivi e gli investitori vi si impegnano per vari scopi:

Sviluppo di strategie di investimento: le previsioni aiutano gli investitori a formulare strategie. Stimando i prezzi futuri, possono decidere quando acquistare, vendere o detenere una criptovaluta.

Valutazione del rischio:comprendere i potenziali movimenti dei prezzi consente agli investitori di valutare il rischio associato a un particolare asset crypto. Ciò è essenziale per gestire e mitigare le potenziali perdite.

Analisi di mercato: le previsioni spesso implicano l'analisi di tendenze di mercato, notizie e dati storici. Questa analisi completa aiuta gli investitori a comprendere le dinamiche del mercato e i fattori che influenzano le variazioni dei prezzi.

Diversificazione del portafoglio:prevedendo quali criptovalute potrebbero avere buoni risultati, gli investitori possono diversificare i propri portafogli di conseguenza, distribuendo il rischio su varie attività.

Pianificazione a lungo termine:gli investitori che cercano guadagni a lungo termine si affidano alle previsioni per identificare le criptovalute con potenziale di crescita futura.

Preparazione psicologica: conoscere i possibili scenari di prezzo prepara gli investitori emotivamente e finanziariamente alla volatilità del mercato.

Coinvolgimento della community: le previsioni sui prezzi delle criptovalute spesso innescano discussioni all'interno della community degli investitori, portando a una comprensione più ampia e a una saggezza collettiva sulle tendenze del mercato.

Domande frequenti (FAQ):

Vale la pena investire in LLYON adesso?
Secondo le tue previsioni, LLYON raggiungerà -- il undefined, il che lo rende un token da prendere in considerazione.
Qual è la previsione del prezzo di LLYON il mese prossimo?
Secondo lo strumento di previsione dei prezzi di Eli Lilly (LLYON), il prezzo previsto di LLYON raggiungerà -- il undefined.
Quanto costerà 1 LLYON nel 2026?
Il prezzo di 1 Eli Lilly (LLYON) oggi è $824.4. Secondo il modulo di previsione sopra, LLYON aumenterà del 0.00%, raggiungendo -- nel 2026.
Qual è il prezzo previsto di LLYON nel 2027?
Si prevede che Eli Lilly (LLYON) registrerà il 0.00% annuo, raggiungendo un prezzo pari a -- per 1 LLYON entro il 2027.
Qual è il prezzo obiettivo stimato di LLYON nel 2028?
In base alla tua previsione di prezzo, Eli Lilly (LLYON) vedrà una crescita del 0.00%, con un obiettivo di prezzo stimato di -- nel 2028.
Qual è il prezzo obiettivo stimato di LLYON nel 2029?
In base alla tua previsione di prezzo, Eli Lilly (LLYON) vedrà una crescita del 0.00%, con un obiettivo di prezzo stimato di -- nel 2029.
Quanto costerà 1 LLYON nel 2030?
Il prezzo di 1 Eli Lilly (LLYON) oggi è $824.4. Secondo il modulo di previsione sopra, LLYON aumenterà del 0.00%, raggiungendo -- nel 2030.
Qual è la previsione del prezzo di LLYON per il 2040?
Si prevede che Eli Lilly (LLYON) registrerà guadagni pari al 0.00% annuo, raggiungendo un prezzo pari a -- per 1 LLYON entro il 2040.
Disclaimer

Il contenuto pubblicato sulle nostre pagine di previsione sui prezzi delle criptovalute si basa sulle informazioni e sui feedback forniti dagli utenti MEXC e/o da altre fonti di terze parti. Viene presentato "così com'è" solo a scopo informativo e illustrativo, senza alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo. È importante notare che le previsioni sui prezzi presentate potrebbero non essere accurate e non dovrebbero essere trattate come tali. I prezzi futuri potrebbero differire in modo significativo dalle previsioni presentate e non dovrebbero essere presi in considerazione per prendere decisioni di investimento.

Inoltre, questi contenuti non devono essere interpretati come consulenza finanziaria, né intendono consigliare l'acquisto di alcun prodotto o servizio specifico. MEXC non sarà responsabile in alcun modo nei tuoi confronti per eventuali perdite che potresti subire a seguito della citazione, dell'utilizzo e/o del fare affidamento su qualsiasi contenuto pubblicato sulle nostre pagine di previsione sui prezzi delle criptovalute. È essenziale essere consapevoli che i prezzi degli asset digitali sono soggetti a un elevato rischio di mercato e alla volatilità dei prezzi. Il valore del tuo investimento può sia diminuire che aumentare e non esiste alcuna garanzia di recuperare l'importo inizialmente investito. In definitiva, sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento e MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Tieni presente che la performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Dovresti investire solo in prodotti con cui hai familiarità e comprendere i rischi associati. Considera attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consulta un consulente finanziario indipendente prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.