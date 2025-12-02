Economia del token di Lifeform (LFT)

Economia del token di Lifeform (LFT)

Scopri informazioni chiave su Lifeform (LFT), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 00:27:49 (UTC+8)
USD

Economia del token e analisi del prezzo di Lifeform (LFT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Lifeform (LFT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Fornitura totale:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Fornitura circolante:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 6.19M
$ 6.19M$ 6.19M
Massimo storico:
$ 0.0066
$ 0.0066$ 0.0066
Minimo storico:
$ 0.005437372504690078
$ 0.005437372504690078$ 0.005437372504690078
Prezzo attuale:
$ 0.00619
$ 0.00619$ 0.00619

Informazioni su Lifeform LFT

Lifeform è un fornitore universale di soluzioni di identificazione decentralizzata che integra tutte le principali catene web3, tra cui Bitcoin, Ethereum, Solana, ecc., e facilita notevolmente l'adozione di massa per il prossimo miliardo di utenti che entreranno a far parte del Web3. Lifeform conta già oltre 3 milioni di utenti e continuerà a crescere, consentendo a un numero sempre maggiore di utenti e aziende di entrare a far parte dell'ecosistema Lifeform e di sperimentare servizi innovativi e integrati basati sulla blockchain.

Sito web ufficiale:
https://www.lifeform.cc/
Whitepaper:
https://lifeformcc.notion.site/WHITEPAPER-076ce3d27354475d8ee6a46c6c3ee6fe?pvs=4
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xA9f978c02915246E435c0BdA9785aAAad3cC46d2

Economia del token di Lifeform (LFT): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Lifeform (LFT) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token LFT che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token LFT possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di LFT, esplora il prezzo in tempo reale del token LFT!

Come acquistare LFT

Vuoi aggiungere Lifeform (LFT) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di LFT, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.

Cronologia dei prezzi di Lifeform (LFT)

L'analisi della cronologia dei prezzi di LFT aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di LFT

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi LFT? La nostra pagina di previsione dei prezzi di LFT combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

Disclaimer

I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.

Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy