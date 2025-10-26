Il prezzo in tempo reale di Keeta oggi è 0.5213 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi KTA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di KTA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Keeta oggi è 0.5213 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi KTA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di KTA su MEXC ora.

Valore Keeta (KTA)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in KTA:

+0.42%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Keeta (KTA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:42:36 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Keeta (KTA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

+0.23%

+0.42%

+58.93%

+58.93%

Il prezzo in tempo reale di Keeta (KTA) è $ 0.5213. Nelle ultime 24 ore, KTA ha oscillato tra un minimo di $ 0.5027 e un massimo di $ 0.5823, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di KTA è $ 1.6916917214873683, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.08456738547527073.

In termini di performance a breve termine, KTA è variato del +0.23% nell'ultima ora, del +0.42% nelle 24 ore e del +58.93% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Keeta (KTA)

No.221

43.46%

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Keeta è $ 226.58M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 240.36K. La fornitura circolante di KTA è 434.64M, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 521.30M.

Cronologia dei prezzi di Keeta (KTA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Keeta per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.002179+0.42%
30 giorni$ -0.0838-13.85%
60 giorni$ +0.0213+4.26%
90 giorni$ +0.0213+4.26%
Variazione del prezzo di Keeta di oggi

Oggi, KTA ha registrato una variazione di $ +0.002179 (+0.42%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Keeta in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0838 (-13.85%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Keeta in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, KTA ha registrato una variazione di $ +0.0213 (+4.26%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Keeta in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.0213 (+4.26%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Keeta (KTA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Keeta.

Che cos'è Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Keeta in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di KTA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Keeta sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Keeta fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Keeta (USD)

Quanto varrà Keeta (KTA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Keeta (KTA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Keeta.

Controlla subito la previsione del prezzo di Keeta!

Economia del token di Keeta (KTA)

Comprendere l'economia del token di Keeta (KTA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token KTA!

Come acquistare Keeta (KTA)

Stai cercando come acquistare Keeta? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Keeta su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

KTA in valute locali

Risorsa Keeta

Per una comprensione più approfondita di Keeta, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Keeta
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Keeta

Quanto vale oggi Keeta (KTA)?
Il prezzo in tempo reale di KTA in USD è 0.5213 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da KTA in USD?
Il prezzo attuale di KTA in USD è $ 0.5213. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Keeta?
La capitalizzazione di mercato per KTA è $ 226.58M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di KTA?
La fornitura circolante di KTA è 434.64M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di KTA?
KTA ha raggiunto un prezzo ATH di 1.6916917214873683 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di KTA?
KTA ha visto un prezzo ATL di 0.08456738547527073 USD.
Qual è il volume di trading di KTA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per KTA è $ 240.36K USD.
KTA salirà quest'anno?
KTA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di KTA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:42:36 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

