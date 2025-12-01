Maggiori informazioni su IXFI
Economia del token di IXFI (IXFI)
Economia del token e analisi del prezzo di IXFI (IXFI)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per IXFI (IXFI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su IXFI IXFI
IXFI ha lanciato il suo token nativo $IXFI come livello di utilità all'interno di un ecosistema globale di criptovalute iniziato nel 2021. Il token supporta una serie di attività dell'ecosistema, tra cui sconti sulle commissioni, staking e accesso a programmi esclusivi come launchpad e premi cashback.
Economia del token di IXFI (IXFI): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di IXFI (IXFI) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token IXFI che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token IXFI possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di IXFI, esplora il prezzo in tempo reale del token IXFI!
Come acquistare IXFI
Vuoi aggiungere IXFI (IXFI) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di IXFI, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di IXFI (IXFI)
L'analisi della cronologia dei prezzi di IXFI aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di IXFI
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi IXFI? La nostra pagina di previsione dei prezzi di IXFI combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
