Informazioni su ICECREAM ICECREAM

IceCream AI is a DeFAI protocol that allows users to permissionlessly create and earn from Glaze Pools (GPs) based on their social media activity, primarily on X.

Sito web ufficiale: https://www.kol4u.xyz Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xD438b82543FB109F34575c825edAeEFC98f1F2b4