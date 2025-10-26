Che cos'è Hemi (HEMI)

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Previsione del prezzo di Hemi (USD)

Quanto varrà Hemi (HEMI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Hemi (HEMI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Hemi.

Controlla subito la previsione del prezzo di Hemi!

Economia del token di Hemi (HEMI)

Comprendere l'economia del token di Hemi (HEMI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token HEMI!

Risorsa Hemi

Per una comprensione più approfondita di Hemi, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Hemi Quanto vale oggi Hemi (HEMI)? Il prezzo in tempo reale di HEMI in USD è 0.05803 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da HEMI in USD? $ 0.05803 . Consulta Il prezzo attuale di HEMI in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Hemi? La capitalizzazione di mercato per HEMI è $ 56.72M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di HEMI? La fornitura circolante di HEMI è 977.50M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di HEMI? HEMI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.19259179461442666 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di HEMI? HEMI ha visto un prezzo ATL di 0.015350458365510373 USD . Qual è il volume di trading di HEMI? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per HEMI è $ 168.99K USD . HEMI salirà quest'anno? HEMI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di HEMI per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Hemi (HEMI)

