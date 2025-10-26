Il prezzo in tempo reale di GPTON oggi è 0.01947 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GPTON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GPTON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di GPTON oggi è 0.01947 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GPTON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GPTON su MEXC ora.

Logo GPTON

Valore GPTON (GPTON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in GPTON:

$0.01947
$0.01947
+0.15%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di GPTON (GPTON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:38:24 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di GPTON (GPTON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01904
$ 0.01904
Min sulle 24h
$ 0.01989
$ 0.01989
Max sulle 24h

$ 0.01904
$ 0.01904

$ 0.01989
$ 0.01989

$ 0.04540726520022076
$ 0.04540726520022076

$ 0.024354338596202823
$ 0.024354338596202823

+0.46%

+0.15%

-5.99%

-5.99%

Il prezzo in tempo reale di GPTON (GPTON) è $ 0.01947. Nelle ultime 24 ore, GPTON ha oscillato tra un minimo di $ 0.01904 e un massimo di $ 0.01989, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di GPTON è $ 0.04540726520022076, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.024354338596202823.

In termini di performance a breve termine, GPTON è variato del +0.46% nell'ultima ora, del +0.15% nelle 24 ore e del -5.99% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di GPTON (GPTON)

No.4053

$ 19.47M
$ 19.47M

$ 78.22K
$ 78.22K

$ 19.47M
$ 19.47M

1000.00M
1000.00M

999,999,933
999,999,933

999,999,933
999,999,933

100.00%

2025-07-19 00:00:00

$ 0.00099
$ 0.00099

TONCOIN

L'attuale capitalizzazione di mercato di GPTON è $ 19.47M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 78.22K. La fornitura circolante di GPTON è 1000.00M, con una fornitura totale di 999999933. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 19.47M.

Cronologia dei prezzi di GPTON (GPTON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di GPTON per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0000292+0.15%
30 giorni$ -0.01281-39.69%
60 giorni$ +0.00047+2.47%
90 giorni$ +0.00047+2.47%
Variazione del prezzo di GPTON di oggi

Oggi, GPTON ha registrato una variazione di $ +0.0000292 (+0.15%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di GPTON in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.01281 (-39.69%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di GPTON in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, GPTON ha registrato una variazione di $ +0.00047 (+2.47%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di GPTON in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.00047 (+2.47%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di GPTON (GPTON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di GPTON.

Che cos'è GPTON (GPTON)

AI Messenger con piattaforma di gioco P2P su TON, gli utenti possono estendere il token per giocare a giochi P2P + come sistema di pagamento per l'IA su Messenger.

GPTON è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di GPTON in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di GPTON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su GPTON sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di GPTON fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di GPTON (USD)

Quanto varrà GPTON (GPTON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset GPTON (GPTON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per GPTON.

Controlla subito la previsione del prezzo di GPTON!

Economia del token di GPTON (GPTON)

Comprendere l'economia del token di GPTON (GPTON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GPTON!

Come acquistare GPTON (GPTON)

Stai cercando come acquistare GPTON? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente GPTON su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

GPTON in valute locali

1 GPTON (GPTON) in VND
512.35305
1 GPTON (GPTON) in AUD
A$0.0297891
1 GPTON (GPTON) in GBP
0.0146025
1 GPTON (GPTON) in EUR
0.0167442
1 GPTON (GPTON) in USD
$0.01947
1 GPTON (GPTON) in MYR
RM0.0821634
1 GPTON (GPTON) in TRY
0.8165718
1 GPTON (GPTON) in JPY
¥2.95944
1 GPTON (GPTON) in ARS
ARS$29.0163357
1 GPTON (GPTON) in RUB
1.5500067
1 GPTON (GPTON) in INR
1.7096607
1 GPTON (GPTON) in IDR
Rp324.4998702
1 GPTON (GPTON) in PHP
1.1438625
1 GPTON (GPTON) in EGP
￡E.0.9269667
1 GPTON (GPTON) in BRL
R$0.1047486
1 GPTON (GPTON) in CAD
C$0.027258
1 GPTON (GPTON) in BDT
2.379234
1 GPTON (GPTON) in NGN
28.4232795
1 GPTON (GPTON) in COP
$75.4649412
1 GPTON (GPTON) in ZAR
R.0.3360522
1 GPTON (GPTON) in UAH
0.8136513
1 GPTON (GPTON) in TZS
T.Sh.48.4327932
1 GPTON (GPTON) in VES
Bs4.12764
1 GPTON (GPTON) in CLP
$18.32127
1 GPTON (GPTON) in PKR
Rs5.4704859
1 GPTON (GPTON) in KZT
10.484595
1 GPTON (GPTON) in THB
฿0.6356955
1 GPTON (GPTON) in TWD
NT$0.6004548
1 GPTON (GPTON) in AED
د.إ0.0714549
1 GPTON (GPTON) in CHF
Fr0.0153813
1 GPTON (GPTON) in HKD
HK$0.1510872
1 GPTON (GPTON) in AMD
֏7.4568153
1 GPTON (GPTON) in MAD
.د.م0.1795134
1 GPTON (GPTON) in MXN
$0.3592215
1 GPTON (GPTON) in SAR
ريال0.0730125
1 GPTON (GPTON) in ETB
Br2.9401647
1 GPTON (GPTON) in KES
KSh2.5153293
1 GPTON (GPTON) in JOD
د.أ0.01380423
1 GPTON (GPTON) in PLN
0.0710655
1 GPTON (GPTON) in RON
лв0.0850839
1 GPTON (GPTON) in SEK
kr0.183018
1 GPTON (GPTON) in BGN
лв0.0327096
1 GPTON (GPTON) in HUF
Ft6.5312115
1 GPTON (GPTON) in CZK
0.4071177
1 GPTON (GPTON) in KWD
د.ك0.00595782
1 GPTON (GPTON) in ILS
0.0638616
1 GPTON (GPTON) in BOB
Bs0.134343
1 GPTON (GPTON) in AZN
0.033099
1 GPTON (GPTON) in TJS
SM0.1797081
1 GPTON (GPTON) in GEL
0.0527637
1 GPTON (GPTON) in AOA
Kz17.8623621
1 GPTON (GPTON) in BHD
.د.ب0.00732072
1 GPTON (GPTON) in BMD
$0.01947
1 GPTON (GPTON) in DKK
kr0.1249974
1 GPTON (GPTON) in HNL
L0.5089458
1 GPTON (GPTON) in MUR
0.8864691
1 GPTON (GPTON) in NAD
$0.3360522
1 GPTON (GPTON) in NOK
kr0.1948947
1 GPTON (GPTON) in NZD
$0.0336831
1 GPTON (GPTON) in PAB
B/.0.01947
1 GPTON (GPTON) in PGK
K0.0819687
1 GPTON (GPTON) in QAR
ر.ق0.0708708
1 GPTON (GPTON) in RSD
дин.1.9653018
1 GPTON (GPTON) in UZS
soʻm237.4389864
1 GPTON (GPTON) in ALL
L1.61601
1 GPTON (GPTON) in ANG
ƒ0.0348513
1 GPTON (GPTON) in AWG
ƒ0.0348513
1 GPTON (GPTON) in BBD
$0.03894
1 GPTON (GPTON) in BAM
KM0.0327096
1 GPTON (GPTON) in BIF
Fr57.41703
1 GPTON (GPTON) in BND
$0.0251163
1 GPTON (GPTON) in BSD
$0.01947
1 GPTON (GPTON) in JMD
$3.1220145
1 GPTON (GPTON) in KHR
78.5079075
1 GPTON (GPTON) in KMF
Fr8.25528
1 GPTON (GPTON) in LAK
423.2608611
1 GPTON (GPTON) in LKR
රු5.9124549
1 GPTON (GPTON) in MDL
L0.3307953
1 GPTON (GPTON) in MGA
Ar88.0994136
1 GPTON (GPTON) in MOP
P0.15576
1 GPTON (GPTON) in MVR
0.297891
1 GPTON (GPTON) in MWK
MK33.8020617
1 GPTON (GPTON) in MZN
MT1.244133
1 GPTON (GPTON) in NPR
रु2.7333933
1 GPTON (GPTON) in PYG
138.08124
1 GPTON (GPTON) in RWF
Fr28.21203
1 GPTON (GPTON) in SBD
$0.1600434
1 GPTON (GPTON) in SCR
0.2721906
1 GPTON (GPTON) in SRD
$0.7727643
1 GPTON (GPTON) in SVC
$0.1701678
1 GPTON (GPTON) in SZL
L0.3366363
1 GPTON (GPTON) in TMT
m0.0683397
1 GPTON (GPTON) in TND
د.ت0.05706657
1 GPTON (GPTON) in TTD
$0.1320066
1 GPTON (GPTON) in UGX
Sh67.83348
1 GPTON (GPTON) in XAF
Fr10.98108
1 GPTON (GPTON) in XCD
$0.052569
1 GPTON (GPTON) in XOF
Fr10.98108
1 GPTON (GPTON) in XPF
Fr1.98594
1 GPTON (GPTON) in BWP
P0.2778369
1 GPTON (GPTON) in BZD
$0.0391347
1 GPTON (GPTON) in CVE
$1.8543228
1 GPTON (GPTON) in DJF
Fr3.44619
1 GPTON (GPTON) in DOP
$1.2398496
1 GPTON (GPTON) in DZD
د.ج2.5344099
1 GPTON (GPTON) in FJD
$0.0441969
1 GPTON (GPTON) in GNF
Fr169.29165
1 GPTON (GPTON) in GTQ
Q0.1489455
1 GPTON (GPTON) in GYD
$4.073124
1 GPTON (GPTON) in ISK
kr2.39481

Risorsa GPTON

Per una comprensione più approfondita di GPTON, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale GPTON
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo GPTON

Quanto vale oggi GPTON (GPTON)?
Il prezzo in tempo reale di GPTON in USD è 0.01947 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da GPTON in USD?
Il prezzo attuale di GPTON in USD è $ 0.01947. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di GPTON?
La capitalizzazione di mercato per GPTON è $ 19.47M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di GPTON?
La fornitura circolante di GPTON è 1000.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di GPTON?
GPTON ha raggiunto un prezzo ATH di 0.04540726520022076 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di GPTON?
GPTON ha visto un prezzo ATL di 0.024354338596202823 USD.
Qual è il volume di trading di GPTON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per GPTON è $ 78.22K USD.
GPTON salirà quest'anno?
GPTON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di GPTON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:38:24 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore GPTON in USD

Importo

GPTON
GPTON
USD
USD

1 GPTON = 0.01947 USD

Fai trading di GPTON

GPTON/USDT
$0.01947
$0.01947
+0.46%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

$111,660.00

$3,961.99

$0.05835

$7.6200

$194.40

$111,660.00

$3,961.99

$2.6141

$194.40

$0.19745

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000107

$0.151001

$0.5797

$0.5797

$0.00010077

$0.051274

$0.0000000000690

$0.0000000000000000000156

