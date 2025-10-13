$GP, noto anche come Graphite Protocol, è una memecoin strettamente legata all'ecosistema Solana, gestita dal team SolportTom. Il progetto ha contribuito a piattaforme come @bonk_fun e @LiveBonk. $GP svolge un ruolo fondamentale nei premi dell'ecosistema, con il Twitter ufficiale che condivide regolarmente aggiornamenti e partnership.

