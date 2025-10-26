Il prezzo in tempo reale di Giggle Fund oggi è 239.11 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GIGGLE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GIGGLE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Giggle Fund oggi è 239.11 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GIGGLE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GIGGLE su MEXC ora.

Logo Giggle Fund

Valore Giggle Fund (GIGGLE)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in GIGGLE:

$237.92
$237.92$237.92
+4.21%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Giggle Fund (GIGGLE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:37:41 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Giggle Fund (GIGGLE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 85.1
$ 85.1$ 85.1
Min sulle 24h
$ 287.4
$ 287.4$ 287.4
Max sulle 24h

$ 85.1
$ 85.1$ 85.1

$ 287.4
$ 287.4$ 287.4

$ 165.8614573474986
$ 165.8614573474986$ 165.8614573474986

$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289

+1.99%

+4.21%

+109.17%

+109.17%

Il prezzo in tempo reale di Giggle Fund (GIGGLE) è $ 239.11. Nelle ultime 24 ore, GIGGLE ha oscillato tra un minimo di $ 85.1 e un massimo di $ 287.4, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di GIGGLE è $ 165.8614573474986, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.002154581463322289.

In termini di performance a breve termine, GIGGLE è variato del +1.99% nell'ultima ora, del +4.21% nelle 24 ore e del +109.17% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Giggle Fund (GIGGLE)

No.356

$ 239.11M
$ 239.11M$ 239.11M

$ 28.27M
$ 28.27M$ 28.27M

$ 239.11M
$ 239.11M$ 239.11M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Giggle Fund è $ 239.11M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 28.27M. La fornitura circolante di GIGGLE è 1.00M, con una fornitura totale di 1000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 239.11M.

Cronologia dei prezzi di Giggle Fund (GIGGLE) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Giggle Fund per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +9.6118+4.21%
30 giorni$ +227.68+1,991.95%
60 giorni$ +224.11+1,494.06%
90 giorni$ +224.11+1,494.06%
Variazione del prezzo di Giggle Fund di oggi

Oggi, GIGGLE ha registrato una variazione di $ +9.6118 (+4.21%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Giggle Fund in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +227.68 (+1,991.95%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Giggle Fund in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, GIGGLE ha registrato una variazione di $ +224.11 (+1,494.06%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Giggle Fund in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +224.11 (+1,494.06%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Giggle Fund (GIGGLE)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Giggle Fund.

Che cos'è Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE è una memecoin che unisce "beneficenza + istruzione", utilizzando un meccanismo di donazione tramite commissioni e la narrativa della Giggle Academy per costruire un marchio di "fare del bene attraverso i meme".

Giggle Fund è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Giggle Fund in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di GIGGLE per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Giggle Fund sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Giggle Fund fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Giggle Fund (USD)

Quanto varrà Giggle Fund (GIGGLE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Giggle Fund (GIGGLE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Giggle Fund.

Controlla subito la previsione del prezzo di Giggle Fund!

Economia del token di Giggle Fund (GIGGLE)

Comprendere l'economia del token di Giggle Fund (GIGGLE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GIGGLE!

Come acquistare Giggle Fund (GIGGLE)

Stai cercando come acquistare Giggle Fund? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Giggle Fund su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

GIGGLE in valute locali

Risorsa Giggle Fund

Per una comprensione più approfondita di Giggle Fund, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Giggle Fund
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Giggle Fund

Quanto vale oggi Giggle Fund (GIGGLE)?
Il prezzo in tempo reale di GIGGLE in USD è 239.11 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da GIGGLE in USD?
Il prezzo attuale di GIGGLE in USD è $ 239.11. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Giggle Fund?
La capitalizzazione di mercato per GIGGLE è $ 239.11M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di GIGGLE?
La fornitura circolante di GIGGLE è 1.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di GIGGLE?
GIGGLE ha raggiunto un prezzo ATH di 165.8614573474986 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di GIGGLE?
GIGGLE ha visto un prezzo ATL di 0.002154581463322289 USD.
Qual è il volume di trading di GIGGLE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per GIGGLE è $ 28.27M USD.
GIGGLE salirà quest'anno?
GIGGLE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di GIGGLE per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:37:41 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

