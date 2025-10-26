Che cos'è Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City è un gioco Web3 open world che usa la rete Sei Network. Immergiti in una città virtuale enorme, completa le missioni, crea la tua gang e vinci premi veri. Possiedi veicoli, personalizza il tuo personaggio e interagisci con un mondo pieno di NPC e giocatori. Grazie alla tecnologia blockchain, tutto quello che ottieni nel gioco è davvero tuo: sicuro, scambiabile e decentralizzato. Grand Gangsta City è un gioco Web3 open world che usa la rete Sei Network. Immergiti in una città virtuale enorme, completa le missioni, crea la tua gang e vinci premi veri. Possiedi veicoli, personalizza il tuo personaggio e interagisci con un mondo pieno di NPC e giocatori. Grazie alla tecnologia blockchain, tutto quello che ottieni nel gioco è davvero tuo: sicuro, scambiabile e decentralizzato.

Grand Gangsta City è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Grand Gangsta City in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di GGC per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Grand Gangsta City sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Grand Gangsta City fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Grand Gangsta City (USD)

Quanto varrà Grand Gangsta City (GGC) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Grand Gangsta City (GGC) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Grand Gangsta City.

Controlla subito la previsione del prezzo di Grand Gangsta City!

Economia del token di Grand Gangsta City (GGC)

Comprendere l'economia del token di Grand Gangsta City (GGC) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GGC!

Come acquistare Grand Gangsta City (GGC)

Stai cercando come acquistare Grand Gangsta City? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Grand Gangsta City su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

GGC in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Grand Gangsta City

Per una comprensione più approfondita di Grand Gangsta City, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Grand Gangsta City Quanto vale oggi Grand Gangsta City (GGC)? Il prezzo in tempo reale di GGC in USD è 0.00224 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da GGC in USD? $ 0.00224 . Consulta Il prezzo attuale di GGC in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Grand Gangsta City? La capitalizzazione di mercato per GGC è -- USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di GGC? La fornitura circolante di GGC è -- USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di GGC? GGC ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di GGC? GGC ha visto un prezzo ATL di -- USD . Qual è il volume di trading di GGC? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per GGC è $ 166.64K USD . GGC salirà quest'anno? GGC potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di GGC per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Grand Gangsta City (GGC)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025