Grand Gangsta City è un gioco Web3 open world che usa la rete Sei Network. Immergiti in una città virtuale enorme, completa le missioni, crea la tua gang e vinci premi veri. Possiedi veicoli, personalizza il tuo personaggio e interagisci con un mondo pieno di NPC e giocatori. Grazie alla tecnologia blockchain, tutto quello che ottieni nel gioco è davvero tuo: sicuro, scambiabile e decentralizzato.