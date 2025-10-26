Il prezzo in tempo reale di GraphAI oggi è 0.1372 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GAI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di GraphAI oggi è 0.1372 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi GAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di GAI su MEXC ora.

Logo GraphAI

Valore GraphAI (GAI)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in GAI:

$0.1373
$0.1373$0.1373
+0.14%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di GraphAI (GAI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:36:58 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di GraphAI (GAI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.1324
$ 0.1324$ 0.1324
Min sulle 24h
$ 0.14
$ 0.14$ 0.14
Max sulle 24h

$ 0.1324
$ 0.1324$ 0.1324

$ 0.14
$ 0.14$ 0.14

$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581$ 0.8571500421232581

$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038$ 0.000940784235454038

+0.29%

+0.14%

-6.48%

-6.48%

Il prezzo in tempo reale di GraphAI (GAI) è $ 0.1372. Nelle ultime 24 ore, GAI ha oscillato tra un minimo di $ 0.1324 e un massimo di $ 0.14, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di GAI è $ 0.8571500421232581, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000940784235454038.

In termini di performance a breve termine, GAI è variato del +0.29% nell'ultima ora, del +0.14% nelle 24 ore e del -6.48% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di GraphAI (GAI)

No.3785

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 397.64K
$ 397.64K$ 397.64K

$ 13.72M
$ 13.72M$ 13.72M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di GraphAI è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 397.64K. La fornitura circolante di GAI è 0.00, con una fornitura totale di 100000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 13.72M.

Cronologia dei prezzi di GraphAI (GAI) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di GraphAI per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.000192+0.14%
30 giorni$ -0.0886-39.24%
60 giorni$ -0.0628-31.40%
90 giorni$ -0.0628-31.40%
Variazione del prezzo di GraphAI di oggi

Oggi, GAI ha registrato una variazione di $ +0.000192 (+0.14%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di GraphAI in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0886 (-39.24%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di GraphAI in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, GAI ha registrato una variazione di $ -0.0628 (-31.40%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di GraphAI in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0628 (-31.40%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di GraphAI (GAI)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di GraphAI.

Che cos'è GraphAI (GAI)

Il primo livello di dati AI basato su MCP e GraphRAG che consente l'integrazione di RWA nel mondo DeFAI. GraphAI introduce un approccio rivoluzionario all'utilizzo dei dati blockchain, consentendo a sviluppatori e utenti di creare potenti applicazioni decentralizzate (dApp) basate sull'intelligenza artificiale.

GraphAI è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di GraphAI in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di GAI per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su GraphAI sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di GraphAI fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di GraphAI (USD)

Quanto varrà GraphAI (GAI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset GraphAI (GAI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per GraphAI.

Controlla subito la previsione del prezzo di GraphAI!

Economia del token di GraphAI (GAI)

Comprendere l'economia del token di GraphAI (GAI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GAI!

Come acquistare GraphAI (GAI)

Stai cercando come acquistare GraphAI? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente GraphAI su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

GAI in valute locali

Risorsa GraphAI

Per una comprensione più approfondita di GraphAI, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale GraphAI
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo GraphAI

Quanto vale oggi GraphAI (GAI)?
Il prezzo in tempo reale di GAI in USD è 0.1372 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da GAI in USD?
Il prezzo attuale di GAI in USD è $ 0.1372. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di GraphAI?
La capitalizzazione di mercato per GAI è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di GAI?
La fornitura circolante di GAI è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di GAI?
GAI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.8571500421232581 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di GAI?
GAI ha visto un prezzo ATL di 0.000940784235454038 USD.
Qual è il volume di trading di GAI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per GAI è $ 397.64K USD.
GAI salirà quest'anno?
GAI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di GAI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:36:58 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di GraphAI (GAI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

1 GAI = 0.1372 USD

Fai trading di GAI

GAI/USDT
$0.1373
$0.1373$0.1373
+0.14%

