Il prezzo in tempo reale di Futu Holdings oggi è 179.82 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FUTUON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FUTUON su MEXC ora.

Logo Futu Holdings

Valore Futu Holdings (FUTUON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in FUTUON:

$179.82
$179.82$179.82
+0.89%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Futu Holdings (FUTUON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:36:55 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Futu Holdings (FUTUON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 177.81
$ 177.81$ 177.81
Min sulle 24h
$ 179.9
$ 179.9$ 179.9
Max sulle 24h

$ 177.81
$ 177.81$ 177.81

$ 179.9
$ 179.9$ 179.9

$ 194.05605335665007
$ 194.05605335665007$ 194.05605335665007

$ 150.44906962587248
$ 150.44906962587248$ 150.44906962587248

+0.88%

+0.89%

+10.46%

+10.46%

Il prezzo in tempo reale di Futu Holdings (FUTUON) è $ 179.82. Nelle ultime 24 ore, FUTUON ha oscillato tra un minimo di $ 177.81 e un massimo di $ 179.9, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FUTUON è $ 194.05605335665007, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 150.44906962587248.

In termini di performance a breve termine, FUTUON è variato del +0.88% nell'ultima ora, del +0.89% nelle 24 ore e del +10.46% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Futu Holdings (FUTUON)

No.2098

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 54.93K
$ 54.93K$ 54.93K

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

6.74K
6.74K 6.74K

6,743.41729152
6,743.41729152 6,743.41729152

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Futu Holdings è $ 1.21M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 54.93K. La fornitura circolante di FUTUON è 6.74K, con una fornitura totale di 6743.41729152. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.21M.

Cronologia dei prezzi di Futu Holdings (FUTUON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Futu Holdings per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +1.5863+0.89%
30 giorni$ +0.76+0.42%
60 giorni$ +29.82+19.88%
90 giorni$ +29.82+19.88%
Variazione del prezzo di Futu Holdings di oggi

Oggi, FUTUON ha registrato una variazione di $ +1.5863 (+0.89%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Futu Holdings in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.76 (+0.42%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Futu Holdings in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, FUTUON ha registrato una variazione di $ +29.82 (+19.88%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Futu Holdings in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +29.82 (+19.88%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Futu Holdings (FUTUON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Futu Holdings.

Che cos'è Futu Holdings (FUTUON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Futu Holdings è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Futu Holdings in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di FUTUON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Futu Holdings sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Futu Holdings fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Futu Holdings (USD)

Quanto varrà Futu Holdings (FUTUON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Futu Holdings (FUTUON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Futu Holdings.

Controlla subito la previsione del prezzo di Futu Holdings!

Economia del token di Futu Holdings (FUTUON)

Comprendere l'economia del token di Futu Holdings (FUTUON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FUTUON!

Come acquistare Futu Holdings (FUTUON)

Stai cercando come acquistare Futu Holdings? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Futu Holdings su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

FUTUON in valute locali

1 Futu Holdings (FUTUON) in VND
4,731,963.3
1 Futu Holdings (FUTUON) in AUD
A$275.1246
1 Futu Holdings (FUTUON) in GBP
134.865
1 Futu Holdings (FUTUON) in EUR
154.6452
1 Futu Holdings (FUTUON) in USD
$179.82
1 Futu Holdings (FUTUON) in MYR
RM758.8404
1 Futu Holdings (FUTUON) in TRY
7,541.6508
1 Futu Holdings (FUTUON) in JPY
¥27,332.64
1 Futu Holdings (FUTUON) in ARS
ARS$267,987.5442
1 Futu Holdings (FUTUON) in RUB
14,315.4702
1 Futu Holdings (FUTUON) in INR
15,789.9942
1 Futu Holdings (FUTUON) in IDR
Rp2,996,998.8012
1 Futu Holdings (FUTUON) in PHP
10,564.425
1 Futu Holdings (FUTUON) in EGP
￡E.8,561.2302
1 Futu Holdings (FUTUON) in BRL
R$967.4316
1 Futu Holdings (FUTUON) in CAD
C$251.748
1 Futu Holdings (FUTUON) in BDT
21,974.004
1 Futu Holdings (FUTUON) in NGN
262,510.227
1 Futu Holdings (FUTUON) in COP
$696,975.1272
1 Futu Holdings (FUTUON) in ZAR
R.3,103.6932
1 Futu Holdings (FUTUON) in UAH
7,514.6778
1 Futu Holdings (FUTUON) in TZS
T.Sh.447,313.0392
1 Futu Holdings (FUTUON) in VES
Bs38,121.84
1 Futu Holdings (FUTUON) in CLP
$169,210.62
1 Futu Holdings (FUTUON) in PKR
Rs50,524.0254
1 Futu Holdings (FUTUON) in KZT
96,833.07
1 Futu Holdings (FUTUON) in THB
฿5,871.123
1 Futu Holdings (FUTUON) in TWD
NT$5,545.6488
1 Futu Holdings (FUTUON) in AED
د.إ659.9394
1 Futu Holdings (FUTUON) in CHF
Fr142.0578
1 Futu Holdings (FUTUON) in HKD
HK$1,395.4032
1 Futu Holdings (FUTUON) in AMD
֏68,869.2618
1 Futu Holdings (FUTUON) in MAD
.د.م1,657.9404
1 Futu Holdings (FUTUON) in MXN
$3,317.679
1 Futu Holdings (FUTUON) in SAR
ريال674.325
1 Futu Holdings (FUTUON) in ETB
Br27,154.6182
1 Futu Holdings (FUTUON) in KES
KSh23,230.9458
1 Futu Holdings (FUTUON) in JOD
د.أ127.49238
1 Futu Holdings (FUTUON) in PLN
656.343
1 Futu Holdings (FUTUON) in RON
лв785.8134
1 Futu Holdings (FUTUON) in SEK
kr1,690.308
1 Futu Holdings (FUTUON) in BGN
лв302.0976
1 Futu Holdings (FUTUON) in HUF
Ft60,320.619
1 Futu Holdings (FUTUON) in CZK
3,760.0362
1 Futu Holdings (FUTUON) in KWD
د.ك55.02492
1 Futu Holdings (FUTUON) in ILS
589.8096
1 Futu Holdings (FUTUON) in BOB
Bs1,240.758
1 Futu Holdings (FUTUON) in AZN
305.694
1 Futu Holdings (FUTUON) in TJS
SM1,659.7386
1 Futu Holdings (FUTUON) in GEL
487.3122
1 Futu Holdings (FUTUON) in AOA
Kz164,972.2626
1 Futu Holdings (FUTUON) in BHD
.د.ب67.61232
1 Futu Holdings (FUTUON) in BMD
$179.82
1 Futu Holdings (FUTUON) in DKK
kr1,154.4444
1 Futu Holdings (FUTUON) in HNL
L4,700.4948
1 Futu Holdings (FUTUON) in MUR
8,187.2046
1 Futu Holdings (FUTUON) in NAD
$3,103.6932
1 Futu Holdings (FUTUON) in NOK
kr1,799.9982
1 Futu Holdings (FUTUON) in NZD
$311.0886
1 Futu Holdings (FUTUON) in PAB
B/.179.82
1 Futu Holdings (FUTUON) in PGK
K757.0422
1 Futu Holdings (FUTUON) in QAR
ر.ق654.5448
1 Futu Holdings (FUTUON) in RSD
дин.18,151.0308
1 Futu Holdings (FUTUON) in UZS
soʻm2,192,926.4784
1 Futu Holdings (FUTUON) in ALL
L14,925.06
1 Futu Holdings (FUTUON) in ANG
ƒ321.8778
1 Futu Holdings (FUTUON) in AWG
ƒ321.8778
1 Futu Holdings (FUTUON) in BBD
$359.64
1 Futu Holdings (FUTUON) in BAM
KM302.0976
1 Futu Holdings (FUTUON) in BIF
Fr530,289.18
1 Futu Holdings (FUTUON) in BND
$231.9678
1 Futu Holdings (FUTUON) in BSD
$179.82
1 Futu Holdings (FUTUON) in JMD
$28,834.137
1 Futu Holdings (FUTUON) in KHR
725,079.195
1 Futu Holdings (FUTUON) in KMF
Fr76,243.68
1 Futu Holdings (FUTUON) in LAK
3,909,130.3566
1 Futu Holdings (FUTUON) in LKR
රු54,605.9394
1 Futu Holdings (FUTUON) in MDL
L3,055.1418
1 Futu Holdings (FUTUON) in MGA
Ar813,663.9216
1 Futu Holdings (FUTUON) in MOP
P1,438.56
1 Futu Holdings (FUTUON) in MVR
2,751.246
1 Futu Holdings (FUTUON) in MWK
MK312,187.3002
1 Futu Holdings (FUTUON) in MZN
MT11,490.498
1 Futu Holdings (FUTUON) in NPR
रु25,244.9298
1 Futu Holdings (FUTUON) in PYG
1,275,283.44
1 Futu Holdings (FUTUON) in RWF
Fr260,559.18
1 Futu Holdings (FUTUON) in SBD
$1,478.1204
1 Futu Holdings (FUTUON) in SCR
2,513.8836
1 Futu Holdings (FUTUON) in SRD
$7,137.0558
1 Futu Holdings (FUTUON) in SVC
$1,571.6268
1 Futu Holdings (FUTUON) in SZL
L3,109.0878
1 Futu Holdings (FUTUON) in TMT
m631.1682
1 Futu Holdings (FUTUON) in TND
د.ت527.05242
1 Futu Holdings (FUTUON) in TTD
$1,219.1796
1 Futu Holdings (FUTUON) in UGX
Sh626,492.88
1 Futu Holdings (FUTUON) in XAF
Fr101,418.48
1 Futu Holdings (FUTUON) in XCD
$485.514
1 Futu Holdings (FUTUON) in XOF
Fr101,418.48
1 Futu Holdings (FUTUON) in XPF
Fr18,341.64
1 Futu Holdings (FUTUON) in BWP
P2,566.0314
1 Futu Holdings (FUTUON) in BZD
$361.4382
1 Futu Holdings (FUTUON) in CVE
$17,126.0568
1 Futu Holdings (FUTUON) in DJF
Fr31,828.14
1 Futu Holdings (FUTUON) in DOP
$11,450.9376
1 Futu Holdings (FUTUON) in DZD
د.ج23,407.1694
1 Futu Holdings (FUTUON) in FJD
$408.1914
1 Futu Holdings (FUTUON) in GNF
Fr1,563,534.9
1 Futu Holdings (FUTUON) in GTQ
Q1,375.623
1 Futu Holdings (FUTUON) in GYD
$37,618.344
1 Futu Holdings (FUTUON) in ISK
kr22,117.86

Risorsa Futu Holdings

Per una comprensione più approfondita di Futu Holdings, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Futu Holdings
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Futu Holdings

Quanto vale oggi Futu Holdings (FUTUON)?
Il prezzo in tempo reale di FUTUON in USD è 179.82 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FUTUON in USD?
Il prezzo attuale di FUTUON in USD è $ 179.82. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Futu Holdings?
La capitalizzazione di mercato per FUTUON è $ 1.21M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FUTUON?
La fornitura circolante di FUTUON è 6.74K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FUTUON?
FUTUON ha raggiunto un prezzo ATH di 194.05605335665007 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FUTUON?
FUTUON ha visto un prezzo ATL di 150.44906962587248 USD.
Qual è il volume di trading di FUTUON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FUTUON è $ 54.93K USD.
FUTUON salirà quest'anno?
FUTUON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FUTUON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:36:55 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore FUTUON in USD

Importo

FUTUON
FUTUON
USD
USD

1 FUTUON = 179.82 USD

Fai trading di FUTUON

FUTUON/USDT
$179.82
$179.82$179.82
+0.85%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

