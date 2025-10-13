Maggiori informazioni su FROGGIE
Economia del token di Froggie (FROGGIE)
Economia del token e analisi del prezzo di Froggie (FROGGIE)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Froggie (FROGGIE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Froggie FROGGIE
Froggie ($Froggie) è una criptovaluta radicata nella cultura dei meme e alcuni utenti la chiamano la "versione cinese di Pepe".
Economia del token di Froggie (FROGGIE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Froggie (FROGGIE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token FROGGIE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token FROGGIE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di FROGGIE, esplora il prezzo in tempo reale del token FROGGIE!
Come acquistare FROGGIE
Vuoi aggiungere Froggie (FROGGIE) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di FROGGIE, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Froggie (FROGGIE)
L'analisi della cronologia dei prezzi di FROGGIE aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di FROGGIE
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi FROGGIE? La nostra pagina di previsione dei prezzi di FROGGIE combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
