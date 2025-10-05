Valore Fragmetric (FRAG)
Il prezzo in tempo reale di Fragmetric (FRAG) è $ 0.03196. Nelle ultime 24 ore, FRAG ha oscillato tra un minimo di $ 0.03132 e un massimo di $ 0.03323, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FRAG è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.
In termini di performance a breve termine, FRAG è variato del +0.62% nell'ultima ora, del +0.85% nelle 24 ore e del -3.13% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Fragmetric è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 119.34K. La fornitura circolante di FRAG è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 31.96M.
Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Fragmetric per oggi, 30, 60 e 90 giorni:
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ +0.0002694
|+0.85%
|30 giorni
|$ -0.00848
|-20.97%
|60 giorni
|$ -0.01185
|-27.05%
|90 giorni
|$ -0.03062
|-48.93%
Oggi, FRAG ha registrato una variazione di $ +0.0002694 (+0.85%), che riflette la sua ultima attività di mercato.
Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00848 (-20.97%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.
Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, FRAG ha registrato una variazione di $ -0.01185 (-27.05%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.
Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.03062 (-48.93%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.
Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Fragmetric (FRAG)?
Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Fragmetric.
Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.
Fragmetric è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Fragmetric in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.
Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di FRAG per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Fragmetric sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.
Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Fragmetric fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.
Quanto varrà Fragmetric (FRAG) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Fragmetric (FRAG) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Fragmetric.
Controlla subito la previsione del prezzo di Fragmetric!
Comprendere l'economia del token di Fragmetric (FRAG) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FRAG!
Stai cercando come acquistare Fragmetric? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Fragmetric su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.
Per una comprensione più approfondita di Fragmetric, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.
