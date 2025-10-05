Il prezzo in tempo reale di Fragmetric oggi è 0.03196 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FRAG a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FRAG su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Fragmetric oggi è 0.03196 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FRAG a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FRAG su MEXC ora.

Maggiori informazioni su FRAG

Informazioni sul prezzo di FRAG

Whitepaper di FRAG

Sito web ufficiale di FRAG

Economia del token di FRAG

Previsioni del prezzo di FRAG

Cronologia di FRAG

Guida all'acquisto di FRAG

Convertitore di FRAG in valuta fiat

Spot FRAG

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Fragmetric

Valore Fragmetric (FRAG)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in FRAG:

$0.03196
$0.03196$0.03196
+0.85%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Fragmetric (FRAG)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:21:49 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Fragmetric (FRAG) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.03132
$ 0.03132$ 0.03132
Min sulle 24h
$ 0.03323
$ 0.03323$ 0.03323
Max sulle 24h

$ 0.03132
$ 0.03132$ 0.03132

$ 0.03323
$ 0.03323$ 0.03323

--
----

--
----

+0.62%

+0.85%

-3.13%

-3.13%

Il prezzo in tempo reale di Fragmetric (FRAG) è $ 0.03196. Nelle ultime 24 ore, FRAG ha oscillato tra un minimo di $ 0.03132 e un massimo di $ 0.03323, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FRAG è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, FRAG è variato del +0.62% nell'ultima ora, del +0.85% nelle 24 ore e del -3.13% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Fragmetric (FRAG)

--
----

$ 119.34K
$ 119.34K$ 119.34K

$ 31.96M
$ 31.96M$ 31.96M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Fragmetric è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 119.34K. La fornitura circolante di FRAG è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 31.96M.

Cronologia dei prezzi di Fragmetric (FRAG) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Fragmetric per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0002694+0.85%
30 giorni$ -0.00848-20.97%
60 giorni$ -0.01185-27.05%
90 giorni$ -0.03062-48.93%
Variazione del prezzo di Fragmetric di oggi

Oggi, FRAG ha registrato una variazione di $ +0.0002694 (+0.85%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Fragmetric in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00848 (-20.97%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Fragmetric in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, FRAG ha registrato una variazione di $ -0.01185 (-27.05%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Fragmetric in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.03062 (-48.93%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Fragmetric (FRAG)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Fragmetric.

Che cos'è Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Fragmetric in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di FRAG per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Fragmetric sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Fragmetric fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Fragmetric (USD)

Quanto varrà Fragmetric (FRAG) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Fragmetric (FRAG) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Fragmetric.

Controlla subito la previsione del prezzo di Fragmetric!

Economia del token di Fragmetric (FRAG)

Comprendere l'economia del token di Fragmetric (FRAG) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FRAG!

Come acquistare Fragmetric (FRAG)

Stai cercando come acquistare Fragmetric? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Fragmetric su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

FRAG in valute locali

1 Fragmetric (FRAG) in VND
841.0274
1 Fragmetric (FRAG) in AUD
A$0.0482596
1 Fragmetric (FRAG) in GBP
0.0236504
1 Fragmetric (FRAG) in EUR
0.027166
1 Fragmetric (FRAG) in USD
$0.03196
1 Fragmetric (FRAG) in MYR
RM0.134232
1 Fragmetric (FRAG) in TRY
1.331134
1 Fragmetric (FRAG) in JPY
¥4.69812
1 Fragmetric (FRAG) in ARS
ARS$45.52702
1 Fragmetric (FRAG) in RUB
2.6274316
1 Fragmetric (FRAG) in INR
2.8358108
1 Fragmetric (FRAG) in IDR
Rp532.6664536
1 Fragmetric (FRAG) in KRW
45.014062
1 Fragmetric (FRAG) in PHP
1.850484
1 Fragmetric (FRAG) in EGP
￡E.1.5254508
1 Fragmetric (FRAG) in BRL
R$0.1703468
1 Fragmetric (FRAG) in CAD
C$0.0444244
1 Fragmetric (FRAG) in BDT
3.887934
1 Fragmetric (FRAG) in NGN
46.7932752
1 Fragmetric (FRAG) in COP
$124.357958
1 Fragmetric (FRAG) in ZAR
R.0.5503512
1 Fragmetric (FRAG) in UAH
1.3180304
1 Fragmetric (FRAG) in TZS
T.Sh.78.52572
1 Fragmetric (FRAG) in VES
Bs5.81672
1 Fragmetric (FRAG) in CLP
$30.8414
1 Fragmetric (FRAG) in PKR
Rs8.9900284
1 Fragmetric (FRAG) in KZT
17.4929864
1 Fragmetric (FRAG) in THB
฿1.0335864
1 Fragmetric (FRAG) in TWD
NT$0.9712644
1 Fragmetric (FRAG) in AED
د.إ0.1172932
1 Fragmetric (FRAG) in CHF
Fr0.0252484
1 Fragmetric (FRAG) in HKD
HK$0.2486488
1 Fragmetric (FRAG) in AMD
֏12.2451544
1 Fragmetric (FRAG) in MAD
.د.م0.2905164
1 Fragmetric (FRAG) in MXN
$0.5877444
1 Fragmetric (FRAG) in SAR
ريال0.1195304
1 Fragmetric (FRAG) in ETB
Br4.6370764
1 Fragmetric (FRAG) in KES
KSh4.1273144
1 Fragmetric (FRAG) in JOD
د.أ0.02265964
1 Fragmetric (FRAG) in PLN
0.1156952
1 Fragmetric (FRAG) in RON
лв0.1383868
1 Fragmetric (FRAG) in SEK
kr0.2994652
1 Fragmetric (FRAG) in BGN
лв0.0530536
1 Fragmetric (FRAG) in HUF
Ft10.5685328
1 Fragmetric (FRAG) in CZK
0.6602936
1 Fragmetric (FRAG) in KWD
د.ك0.0097478
1 Fragmetric (FRAG) in ILS
0.105468
1 Fragmetric (FRAG) in BOB
Bs0.220524
1 Fragmetric (FRAG) in AZN
0.054332
1 Fragmetric (FRAG) in TJS
SM0.2975476
1 Fragmetric (FRAG) in GEL
0.0869312
1 Fragmetric (FRAG) in AOA
Kz29.2942164
1 Fragmetric (FRAG) in BHD
.د.ب0.01201696
1 Fragmetric (FRAG) in BMD
$0.03196
1 Fragmetric (FRAG) in DKK
kr0.2032656
1 Fragmetric (FRAG) in HNL
L0.835754
1 Fragmetric (FRAG) in MUR
1.4481076
1 Fragmetric (FRAG) in NAD
$0.5506708
1 Fragmetric (FRAG) in NOK
kr0.318002
1 Fragmetric (FRAG) in NZD
$0.0546516
1 Fragmetric (FRAG) in PAB
B/.0.03196
1 Fragmetric (FRAG) in PGK
K0.13583
1 Fragmetric (FRAG) in QAR
ر.ق0.1163344
1 Fragmetric (FRAG) in RSD
дин.3.1886492
1 Fragmetric (FRAG) in UZS
soʻm385.0601524
1 Fragmetric (FRAG) in ALL
L2.6331844
1 Fragmetric (FRAG) in ANG
ƒ0.0572084
1 Fragmetric (FRAG) in AWG
ƒ0.057528
1 Fragmetric (FRAG) in BBD
$0.06392
1 Fragmetric (FRAG) in BAM
KM0.0530536
1 Fragmetric (FRAG) in BIF
Fr93.99436
1 Fragmetric (FRAG) in BND
$0.0409088
1 Fragmetric (FRAG) in BSD
$0.03196
1 Fragmetric (FRAG) in JMD
$5.1314976
1 Fragmetric (FRAG) in KHR
128.3532776
1 Fragmetric (FRAG) in KMF
Fr13.39124
1 Fragmetric (FRAG) in LAK
694.7825948
1 Fragmetric (FRAG) in LKR
Rs9.6640648
1 Fragmetric (FRAG) in MDL
L0.5350104
1 Fragmetric (FRAG) in MGA
Ar142.6783888
1 Fragmetric (FRAG) in MOP
P0.2559996
1 Fragmetric (FRAG) in MVR
0.488988
1 Fragmetric (FRAG) in MWK
MK55.4860756
1 Fragmetric (FRAG) in MZN
MT2.042244
1 Fragmetric (FRAG) in NPR
Rs4.544712
1 Fragmetric (FRAG) in PYG
225.06232
1 Fragmetric (FRAG) in RWF
Fr46.24612
1 Fragmetric (FRAG) in SBD
$0.2633504
1 Fragmetric (FRAG) in SCR
0.4672552
1 Fragmetric (FRAG) in SRD
$1.217676
1 Fragmetric (FRAG) in SVC
$0.2793304
1 Fragmetric (FRAG) in SZL
L0.5503512
1 Fragmetric (FRAG) in TMT
m0.11186
1 Fragmetric (FRAG) in TND
د.ت0.09306752
1 Fragmetric (FRAG) in TTD
$0.2163692
1 Fragmetric (FRAG) in UGX
Sh110.5816
1 Fragmetric (FRAG) in XAF
Fr17.83368
1 Fragmetric (FRAG) in XCD
$0.086292
1 Fragmetric (FRAG) in XOF
Fr17.83368
1 Fragmetric (FRAG) in XPF
Fr3.22796
1 Fragmetric (FRAG) in BWP
P0.4244288
1 Fragmetric (FRAG) in BZD
$0.0642396
1 Fragmetric (FRAG) in CVE
$3.0013636
1 Fragmetric (FRAG) in DJF
Fr5.68888
1 Fragmetric (FRAG) in DOP
$2.000696
1 Fragmetric (FRAG) in DZD
د.ج4.1381808
1 Fragmetric (FRAG) in FJD
$0.07191
1 Fragmetric (FRAG) in GNF
Fr277.8922
1 Fragmetric (FRAG) in GTQ
Q0.2448136
1 Fragmetric (FRAG) in GYD
$6.6831556
1 Fragmetric (FRAG) in ISK
kr3.8352

Risorsa Fragmetric

Per una comprensione più approfondita di Fragmetric, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Fragmetric
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Fragmetric

Quanto vale oggi Fragmetric (FRAG)?
Il prezzo in tempo reale di FRAG in USD è 0.03196 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FRAG in USD?
Il prezzo attuale di FRAG in USD è $ 0.03196. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Fragmetric?
La capitalizzazione di mercato per FRAG è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FRAG?
La fornitura circolante di FRAG è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FRAG?
FRAG ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FRAG?
FRAG ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di FRAG?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FRAG è $ 119.34K USD.
FRAG salirà quest'anno?
FRAG potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FRAG per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:21:49 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Fragmetric (FRAG)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-04 13:39:16Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
10-04 11:26:38Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
10-03 10:20:00Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
10-03 05:17:00Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
10-01 14:11:00Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
09-30 18:14:00Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Notizie principali

Rendimento Margine Futures MEXC: opportunità e sfide per guadagnare un reddito doppio dal trading

October 3, 2025

Trading più intelligente, zero commissioni: come gli ordini assistiti dall’AI di MEXC stanno cambiando le regole del gioco

October 3, 2025

GameFi 2.0: Perché l’Economia dei Token Deciderà il Futuro del Gaming Blockchain

October 3, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore FRAG in USD

Importo

FRAG
FRAG
USD
USD

1 FRAG = 0.03196 USD

Fai trading di FRAG

FRAG/USDT
$0.03196
$0.03196$0.03196
+0.56%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker