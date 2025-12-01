Economia del token di Fractiq (FRACTIQ)

Economia del token di Fractiq (FRACTIQ)

Scopri informazioni chiave su Fractiq (FRACTIQ), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Economia del token e analisi del prezzo di Fractiq (FRACTIQ)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Fractiq (FRACTIQ), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
--
----
Fornitura totale:
$ 21.00B
$ 21.00B$ 21.00B
Fornitura circolante:
--
----
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 369.37K
$ 369.37K$ 369.37K
Massimo storico:
$ 1.2342
$ 1.2342$ 1.2342
Minimo storico:
--
----
Prezzo attuale:
$ 0.000017589
$ 0.000017589$ 0.000017589

Informazioni su Fractiq FRACTIQ

Piattaforma di generazione blockchain low-code/no-code basata sull'intelligenza artificiale. Costruisci il futuro blocco per blocco. Genera dApp, NFT e moduli DeFi in pochi minuti.

Sito web ufficiale:
https://fractiq.xyz/
Whitepaper:
https://fractiq.xyz/Whitepaper.html
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x0B6c7c1B6484c33f4e5255a69eE833dBe0c396Be

Economia del token di Fractiq (FRACTIQ): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Fractiq (FRACTIQ) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token FRACTIQ che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token FRACTIQ possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di FRACTIQ, esplora il prezzo in tempo reale del token FRACTIQ!

