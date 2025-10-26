Il prezzo in tempo reale di Flux AI oggi è 0.0001802 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FLUXAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FLUXAI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Flux AI oggi è 0.0001802 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FLUXAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FLUXAI su MEXC ora.

Logo Flux AI

Valore Flux AI (FLUXAI)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in FLUXAI:

$0.0001802
$0.0001802
+6.69%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Flux AI (FLUXAI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:36:03 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Flux AI (FLUXAI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0001322
$ 0.0001322
Min sulle 24h
$ 0.0002358
$ 0.0002358
Max sulle 24h

$ 0.0001322
$ 0.0001322

$ 0.0002358
$ 0.0002358

--
--

--
--

+15.66%

+6.69%

-76.90%

-76.90%

Il prezzo in tempo reale di Flux AI (FLUXAI) è $ 0.0001802. Nelle ultime 24 ore, FLUXAI ha oscillato tra un minimo di $ 0.0001322 e un massimo di $ 0.0002358, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FLUXAI è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, FLUXAI è variato del +15.66% nell'ultima ora, del +6.69% nelle 24 ore e del -76.90% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Flux AI (FLUXAI)

--
--

$ 1.05M
$ 1.05M

$ 180.20K
$ 180.20K

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Flux AI è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 1.05M. La fornitura circolante di FLUXAI è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 180.20K.

Cronologia dei prezzi di Flux AI (FLUXAI) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Flux AI per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.000011299+6.69%
30 giorni$ -0.0008198-81.98%
60 giorni$ -0.0008198-81.98%
90 giorni$ -0.0008198-81.98%
Variazione del prezzo di Flux AI di oggi

Oggi, FLUXAI ha registrato una variazione di $ +0.000011299 (+6.69%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Flux AI in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0008198 (-81.98%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Flux AI in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, FLUXAI ha registrato una variazione di $ -0.0008198 (-81.98%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Flux AI in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0008198 (-81.98%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Flux AI (FLUXAI)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Flux AI.

Che cos'è Flux AI (FLUXAI)

Il futuro della creatività: l'IA incontra l'immaginazione #FLUXAI

Flux AI è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Flux AI in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di FLUXAI per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Flux AI sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Flux AI fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Flux AI (USD)

Quanto varrà Flux AI (FLUXAI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Flux AI (FLUXAI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Flux AI.

Controlla subito la previsione del prezzo di Flux AI!

Economia del token di Flux AI (FLUXAI)

Comprendere l'economia del token di Flux AI (FLUXAI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FLUXAI!

Come acquistare Flux AI (FLUXAI)

Stai cercando come acquistare Flux AI? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Flux AI su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

FLUXAI in valute locali

1 Flux AI (FLUXAI) in VND
4.741963
1 Flux AI (FLUXAI) in AUD
A$0.000275706
1 Flux AI (FLUXAI) in GBP
0.00013515
1 Flux AI (FLUXAI) in EUR
0.000154972
1 Flux AI (FLUXAI) in USD
$0.0001802
1 Flux AI (FLUXAI) in MYR
RM0.000760444
1 Flux AI (FLUXAI) in TRY
0.007557588
1 Flux AI (FLUXAI) in JPY
¥0.0273904
1 Flux AI (FLUXAI) in ARS
ARS$0.268553862
1 Flux AI (FLUXAI) in RUB
0.014345722
1 Flux AI (FLUXAI) in INR
0.015823362
1 Flux AI (FLUXAI) in IDR
Rp3.003332132
1 Flux AI (FLUXAI) in PHP
0.01058675
1 Flux AI (FLUXAI) in EGP
￡E.0.008579322
1 Flux AI (FLUXAI) in BRL
R$0.000969476
1 Flux AI (FLUXAI) in CAD
C$0.00025228
1 Flux AI (FLUXAI) in BDT
0.02202044
1 Flux AI (FLUXAI) in NGN
0.26306497
1 Flux AI (FLUXAI) in COP
$0.698447992
1 Flux AI (FLUXAI) in ZAR
R.0.003110252
1 Flux AI (FLUXAI) in UAH
0.007530558
1 Flux AI (FLUXAI) in TZS
T.Sh.0.448258312
1 Flux AI (FLUXAI) in VES
Bs0.0382024
1 Flux AI (FLUXAI) in CLP
$0.1695682
1 Flux AI (FLUXAI) in PKR
Rs0.050630794
1 Flux AI (FLUXAI) in KZT
0.0970377
1 Flux AI (FLUXAI) in THB
฿0.00588353
1 Flux AI (FLUXAI) in TWD
NT$0.005557368
1 Flux AI (FLUXAI) in AED
د.إ0.000661334
1 Flux AI (FLUXAI) in CHF
Fr0.000142358
1 Flux AI (FLUXAI) in HKD
HK$0.001398352
1 Flux AI (FLUXAI) in AMD
֏0.069014798
1 Flux AI (FLUXAI) in MAD
.د.م0.001661444
1 Flux AI (FLUXAI) in MXN
$0.00332469
1 Flux AI (FLUXAI) in SAR
ريال0.00067575
1 Flux AI (FLUXAI) in ETB
Br0.027212002
1 Flux AI (FLUXAI) in KES
KSh0.023280038
1 Flux AI (FLUXAI) in JOD
د.أ0.0001277618
1 Flux AI (FLUXAI) in PLN
0.00065773
1 Flux AI (FLUXAI) in RON
лв0.000787474
1 Flux AI (FLUXAI) in SEK
kr0.00169388
1 Flux AI (FLUXAI) in BGN
лв0.000302736
1 Flux AI (FLUXAI) in HUF
Ft0.06044809
1 Flux AI (FLUXAI) in CZK
0.003767982
1 Flux AI (FLUXAI) in KWD
د.ك0.0000551412
1 Flux AI (FLUXAI) in ILS
0.000591056
1 Flux AI (FLUXAI) in BOB
Bs0.00124338
1 Flux AI (FLUXAI) in AZN
0.00030634
1 Flux AI (FLUXAI) in TJS
SM0.001663246
1 Flux AI (FLUXAI) in GEL
0.000488342
1 Flux AI (FLUXAI) in AOA
Kz0.165320886
1 Flux AI (FLUXAI) in BHD
.د.ب0.0000677552
1 Flux AI (FLUXAI) in BMD
$0.0001802
1 Flux AI (FLUXAI) in DKK
kr0.001156884
1 Flux AI (FLUXAI) in HNL
L0.004710428
1 Flux AI (FLUXAI) in MUR
0.008204506
1 Flux AI (FLUXAI) in NAD
$0.003110252
1 Flux AI (FLUXAI) in NOK
kr0.001803802
1 Flux AI (FLUXAI) in NZD
$0.000311746
1 Flux AI (FLUXAI) in PAB
B/.0.0001802
1 Flux AI (FLUXAI) in PGK
K0.000758642
1 Flux AI (FLUXAI) in QAR
ر.ق0.000655928
1 Flux AI (FLUXAI) in RSD
дин.0.018189388
1 Flux AI (FLUXAI) in UZS
soʻm2.197560624
1 Flux AI (FLUXAI) in ALL
L0.0149566
1 Flux AI (FLUXAI) in ANG
ƒ0.000322558
1 Flux AI (FLUXAI) in AWG
ƒ0.000322558
1 Flux AI (FLUXAI) in BBD
$0.0003604
1 Flux AI (FLUXAI) in BAM
KM0.000302736
1 Flux AI (FLUXAI) in BIF
Fr0.5314098
1 Flux AI (FLUXAI) in BND
$0.000232458
1 Flux AI (FLUXAI) in BSD
$0.0001802
1 Flux AI (FLUXAI) in JMD
$0.02889507
1 Flux AI (FLUXAI) in KHR
0.72661145
1 Flux AI (FLUXAI) in KMF
Fr0.0764048
1 Flux AI (FLUXAI) in LAK
3.917391226
1 Flux AI (FLUXAI) in LKR
රු0.054721334
1 Flux AI (FLUXAI) in MDL
L0.003061598
1 Flux AI (FLUXAI) in MGA
Ar0.815383376
1 Flux AI (FLUXAI) in MOP
P0.0014416
1 Flux AI (FLUXAI) in MVR
0.00275706
1 Flux AI (FLUXAI) in MWK
MK0.312847022
1 Flux AI (FLUXAI) in MZN
MT0.01151478
1 Flux AI (FLUXAI) in NPR
रु0.025298278
1 Flux AI (FLUXAI) in PYG
1.2779784
1 Flux AI (FLUXAI) in RWF
Fr0.2611098
1 Flux AI (FLUXAI) in SBD
$0.001481244
1 Flux AI (FLUXAI) in SCR
0.002519196
1 Flux AI (FLUXAI) in SRD
$0.007152138
1 Flux AI (FLUXAI) in SVC
$0.001574948
1 Flux AI (FLUXAI) in SZL
L0.003115658
1 Flux AI (FLUXAI) in TMT
m0.000632502
1 Flux AI (FLUXAI) in TND
د.ت0.0005281662
1 Flux AI (FLUXAI) in TTD
$0.001221756
1 Flux AI (FLUXAI) in UGX
Sh0.6278168
1 Flux AI (FLUXAI) in XAF
Fr0.1016328
1 Flux AI (FLUXAI) in XCD
$0.00048654
1 Flux AI (FLUXAI) in XOF
Fr0.1016328
1 Flux AI (FLUXAI) in XPF
Fr0.0183804
1 Flux AI (FLUXAI) in BWP
P0.002571454
1 Flux AI (FLUXAI) in BZD
$0.000362202
1 Flux AI (FLUXAI) in CVE
$0.017162248
1 Flux AI (FLUXAI) in DJF
Fr0.0318954
1 Flux AI (FLUXAI) in DOP
$0.011475136
1 Flux AI (FLUXAI) in DZD
د.ج0.023456634
1 Flux AI (FLUXAI) in FJD
$0.000409054
1 Flux AI (FLUXAI) in GNF
Fr1.566839
1 Flux AI (FLUXAI) in GTQ
Q0.00137853
1 Flux AI (FLUXAI) in GYD
$0.03769784
1 Flux AI (FLUXAI) in ISK
kr0.0221646

Risorsa Flux AI

Per una comprensione più approfondita di Flux AI, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Flux AI
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Flux AI

Quanto vale oggi Flux AI (FLUXAI)?
Il prezzo in tempo reale di FLUXAI in USD è 0.0001802 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FLUXAI in USD?
Il prezzo attuale di FLUXAI in USD è $ 0.0001802. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Flux AI?
La capitalizzazione di mercato per FLUXAI è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FLUXAI?
La fornitura circolante di FLUXAI è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FLUXAI?
FLUXAI ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FLUXAI?
FLUXAI ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di FLUXAI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FLUXAI è $ 1.05M USD.
FLUXAI salirà quest'anno?
FLUXAI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FLUXAI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:36:03 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore FLUXAI in USD

Importo

FLUXAI
FLUXAI
USD
USD

1 FLUXAI = 0.0001802 USD

Fai trading di FLUXAI

FLUXAI/USDT
$0.0001802
$0.0001802
+10.48%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

$111,682.56

$3,962.34

$0.05888

$7.5863

$194.49

$111,682.56

$3,962.34

$2.6140

$194.49

$0.19750

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000101

$0.160000

$0.6072

$0.6072

$0.00009438

$0.050428

$0.0000000000691

$0.0000000000000000000157

