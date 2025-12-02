Economia del token di ArAIstotlebyVirtuals (FACY)
Informazioni su ArAIstotlebyVirtuals FACY
$FACY è il token della piattaforma di fact-checking Facticity di AI Seer, utilizzato per le ricompense della community. La piattaforma conta circa 3.000 utenti attivi settimanali, tra cui organizzazioni di ricerca e governative. Il suo bot @ArAIstotle si concentra sul fact-checking nello spazio Web3. A partire dal 9 settembre, il 16,7% dei token verrà sbloccato e distribuito in base ai punti, che possono essere guadagnati facendo holding di $FACY, interagendo con il bot o fornendo informazioni corrette.
Economia del token di ArAIstotlebyVirtuals (FACY): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di ArAIstotlebyVirtuals (FACY) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token FACY che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token FACY possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di FACY, esplora il prezzo in tempo reale del token FACY!
Cronologia dei prezzi di ArAIstotlebyVirtuals (FACY)
L'analisi della cronologia dei prezzi di FACY aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di FACY
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi FACY? La nostra pagina di previsione dei prezzi di FACY combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
