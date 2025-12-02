$FACY è il token della piattaforma di fact-checking Facticity di AI Seer, utilizzato per le ricompense della community. La piattaforma conta circa 3.000 utenti attivi settimanali, tra cui organizzazioni di ricerca e governative. Il suo bot @ArAIstotle si concentra sul fact-checking nello spazio Web3. A partire dal 9 settembre, il 16,7% dei token verrà sbloccato e distribuito in base ai punti, che possono essere guadagnati facendo holding di $FACY, interagendo con il bot o fornendo informazioni corrette.