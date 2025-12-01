Maggiori informazioni su EDWIN
Informazioni sul prezzo di EDWIN
Che cos'è EDWIN
Whitepaper di EDWIN
Sito web ufficiale di EDWIN
Economia del token di EDWIN
Previsioni del prezzo di EDWIN
Cronologia di EDWIN
Guida all'acquisto di EDWIN
Convertitore di EDWIN in valuta fiat
Spot EDWIN
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di Edwin (EDWIN)
Economia del token e analisi del prezzo di Edwin (EDWIN)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Edwin (EDWIN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Edwin EDWIN
Edwin collega i tuoi assistenti IA preferiti direttamente ai protocolli DeFi. Fornendo un ponte sicuro e gestendo le operazioni blockchain in modo invisibile, Edwin consente a ChatGPT, Claude e altre interfacce IA di gestire i tuoi investimenti, dandoti accesso all'interfaccia di trading del futuro.
Economia del token di Edwin (EDWIN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Edwin (EDWIN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token EDWIN che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token EDWIN possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di EDWIN, esplora il prezzo in tempo reale del token EDWIN!
Come acquistare EDWIN
Vuoi aggiungere Edwin (EDWIN) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di EDWIN, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Edwin (EDWIN)
L'analisi della cronologia dei prezzi di EDWIN aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di EDWIN
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi EDWIN? La nostra pagina di previsione dei prezzi di EDWIN combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista Edwin (EDWIN)
Importo
1 EDWIN = 0.000578 USD
Fai trading di Edwin (EDWIN)
HOT
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Volume massimo
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Appena aggiunti
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Migliori guadagni
I principali guadagni delle criptovalute nelle ultime 24 ore a cui ogni trader dovrebbe prestare attenzione