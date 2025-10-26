Che cos'è Edwin (EDWIN)

Edwin collega i tuoi assistenti IA preferiti direttamente ai protocolli DeFi. Fornendo un ponte sicuro e gestendo le operazioni blockchain in modo invisibile, Edwin consente a ChatGPT, Claude e altre interfacce IA di gestire i tuoi investimenti, dandoti accesso all'interfaccia di trading del futuro. Edwin collega i tuoi assistenti IA preferiti direttamente ai protocolli DeFi. Fornendo un ponte sicuro e gestendo le operazioni blockchain in modo invisibile, Edwin consente a ChatGPT, Claude e altre interfacce IA di gestire i tuoi investimenti, dandoti accesso all'interfaccia di trading del futuro.

Edwin è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Edwin in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di EDWIN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Edwin sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Edwin fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Edwin (USD)

Quanto varrà Edwin (EDWIN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Edwin (EDWIN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Edwin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Edwin!

Economia del token di Edwin (EDWIN)

Comprendere l'economia del token di Edwin (EDWIN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token EDWIN!

Come acquistare Edwin (EDWIN)

Stai cercando come acquistare Edwin? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Edwin su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

EDWIN in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Edwin

Per una comprensione più approfondita di Edwin, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Edwin Quanto vale oggi Edwin (EDWIN)? Il prezzo in tempo reale di EDWIN in USD è 0.00149 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da EDWIN in USD? $ 0.00149 . Consulta Il prezzo attuale di EDWIN in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Edwin? La capitalizzazione di mercato per EDWIN è $ 1.49M USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di EDWIN? La fornitura circolante di EDWIN è 1.00B USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di EDWIN? EDWIN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.01385086645919871 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di EDWIN? EDWIN ha visto un prezzo ATL di 0.000137537924593378 USD . Qual è il volume di trading di EDWIN? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per EDWIN è $ 35.33K USD . EDWIN salirà quest'anno? EDWIN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di EDWIN per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Edwin (EDWIN)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025