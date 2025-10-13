Maggiori informazioni su DANTE
Economia del token di Dante Games (DANTE)
Economia del token e analisi del prezzo di Dante Games (DANTE)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Dante Games (DANTE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Dante Games DANTE
Dante Games è un ecosistema di gioco basato sull'intelligenza artificiale che sta ridefinendo il futuro del GameFi. Il nostro avanzato strato di intelligenza artificiale offre agenti di gioco intelligenti, tornei di eSport dinamici e una perfetta integrazione con la blockchain. Combiniamo giochi di qualità AAA con strumenti di intelligenza artificiale di nuova generazione che danno potere ai giocatori e agli sviluppatori, creando un universo di mondi in evoluzione e interconnessi dove abilità, strategia e comunità generano ricompense reali. Questo è #GameFiReborn, un movimento in cui l'intelligenza artificiale incontra il gaming per scatenare divertimento, competizione e valore sostenibile senza limiti.
Economia del token di Dante Games (DANTE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Dante Games (DANTE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token DANTE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token DANTE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di DANTE, esplora il prezzo in tempo reale del token DANTE!
Cronologia dei prezzi di Dante Games (DANTE)
L'analisi della cronologia dei prezzi di DANTE aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di DANTE
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi DANTE? La nostra pagina di previsione dei prezzi di DANTE combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
