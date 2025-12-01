COINTEL è una piattaforma di intelligence e formazione sulle criptovalute basata sull'intelligenza artificiale, progettata per semplificare il Web3. Con informazioni predittive, notizie in tempo reale, rilevamento delle truffe e apprendimento gamificato, COINTEL aiuta gli utenti a distinguersi, a proteggersi e a padroneggiare le criptovalute.