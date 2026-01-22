Valore Clippy (CLIPPY)
Il prezzo in tempo reale di oggi di Clippy (CLIPPY) è $ 0.001261, con una variazione del 152.20% nelle ultime 24 ore. Il tasso di conversione attuale da CLIPPY a USD è $ 0.001261 per CLIPPY.
Clippy si classifica attualmente #3786 per capitalizzazione di mercato a $ 0.00, con una fornitura circolante di 0.00 CLIPPY. Nelle ultime 24 ore, CLIPPY è stato scambiato tra $ 0.0005 (minimo) e $ 0.001793 (massimo), riflettendo l'attività di mercato. Il suo massimo storico è di $ 0.002493578943262639, mentre il minimo storico è stato di $ 0.00005534295151714.
In termini di performance a breve termine, CLIPPY si è mosso di -6.18% nell'ultima ora e di +152.20% negli ultimi 7 giorni. Nell'ultimo giorno, il volume totale di trading ha raggiunto $ 21.84K.
No.3786
0.00%
SOL
L'attuale capitalizzazione di mercato di Clippy è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 21.84K. La fornitura circolante di CLIPPY è 0.00, con una fornitura totale di 999999890. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.26M.
-6.18%
+152.20%
+152.20%
+152.20%
Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Clippy per oggi, 30, 60 e 90 giorni:
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ +0.000761
|+152.20%
|30 giorni
|$ +0.000761
|+152.20%
|60 giorni
|$ +0.000761
|+152.20%
|90 giorni
|$ +0.000761
|+152.20%
Oggi, CLIPPY ha registrato una variazione di $ +0.000761 (+152.20%), che riflette la sua ultima attività di mercato.
Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.000761 (+152.20%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.
Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, CLIPPY ha registrato una variazione di $ +0.000761 (+152.20%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.
Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.000761 (+152.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.
Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Clippy (CLIPPY)?
Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Clippy.
Nel 2040, il prezzo di Clippy potrebbe potenzialmente vedere una crescita del 0.00%. Potrebbe raggiungere un prezzo di trading di $ --.
Per una comprensione più approfondita di Clippy, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:
Importo
1 CLIPPY = 0.001261 USD