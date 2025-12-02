Maggiori informazioni su CGN
Economia del token di CYGNUS (CGN)
Economia del token e analisi del prezzo di CYGNUS (CGN)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per CYGNUS (CGN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su CYGNUS CGN
Cygnus è un layer modulare di rendimento reale e il primo layer Web3 per applicazioni Instagram, progettato per unire asset on-chain e off-chain a supporto dell'economia dei creator. La rete sfrutta il Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) per fornire un'infrastruttura di convalida della liquidità e staking scalabile, sicura ed efficiente negli ecosistemi EVM e non EVM. Questo framework facilita rendimenti da staking sostenibili, commissioni LVS e incentivi dell'ecosistema per i partecipanti.
Economia del token di CYGNUS (CGN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di CYGNUS (CGN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token CGN che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token CGN possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di CGN, esplora il prezzo in tempo reale del token CGN!
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
