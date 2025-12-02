Cygnus è un layer modulare di rendimento reale e il primo layer Web3 per applicazioni Instagram, progettato per unire asset on-chain e off-chain a supporto dell'economia dei creator. La rete sfrutta il Cygnus Omnichain Liquidity Validation System (LVS) per fornire un'infrastruttura di convalida della liquidità e staking scalabile, sicura ed efficiente negli ecosistemi EVM e non EVM. Questo framework facilita rendimenti da staking sostenibili, commissioni LVS e incentivi dell'ecosistema per i partecipanti.