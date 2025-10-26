Il prezzo in tempo reale di Collector Crypt oggi è 0.1281 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CARDS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CARDS su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Collector Crypt oggi è 0.1281 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CARDS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CARDS su MEXC ora.

Maggiori informazioni su CARDS

Informazioni sul prezzo di CARDS

Economia del token di CARDS

Previsioni del prezzo di CARDS

Cronologia di CARDS

Guida all'acquisto di CARDS

Convertitore di CARDS in valuta fiat

Spot CARDS

Futures USDT-M CARDS

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Collector Crypt

Valore Collector Crypt (CARDS)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in CARDS:

$0.1281
$0.1281$0.1281
+8.37%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Collector Crypt (CARDS)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:27:20 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Collector Crypt (CARDS) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.1053
$ 0.1053$ 0.1053
Min sulle 24h
$ 0.1298
$ 0.1298$ 0.1298
Max sulle 24h

$ 0.1053
$ 0.1053$ 0.1053

$ 0.1298
$ 0.1298$ 0.1298

--
----

--
----

0.00%

+8.37%

-8.70%

-8.70%

Il prezzo in tempo reale di Collector Crypt (CARDS) è $ 0.1281. Nelle ultime 24 ore, CARDS ha oscillato tra un minimo di $ 0.1053 e un massimo di $ 0.1298, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CARDS è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, CARDS è variato del 0.00% nell'ultima ora, del +8.37% nelle 24 ore e del -8.70% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Collector Crypt (CARDS)

--
----

$ 72.00K
$ 72.00K$ 72.00K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Collector Crypt è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 72.00K. La fornitura circolante di CARDS è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di Collector Crypt (CARDS) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Collector Crypt per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.009894+8.37%
30 giorni$ -0.0041-3.11%
60 giorni$ +0.0781+156.20%
90 giorni$ +0.0781+156.20%
Variazione del prezzo di Collector Crypt di oggi

Oggi, CARDS ha registrato una variazione di $ +0.009894 (+8.37%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Collector Crypt in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0041 (-3.11%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Collector Crypt in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, CARDS ha registrato una variazione di $ +0.0781 (+156.20%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Collector Crypt in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.0781 (+156.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Collector Crypt (CARDS)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Collector Crypt.

Che cos'è Collector Crypt (CARDS)

Carte Pokemon RWA su Solana

Collector Crypt è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Collector Crypt in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di CARDS per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Collector Crypt sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Collector Crypt fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Collector Crypt (USD)

Quanto varrà Collector Crypt (CARDS) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Collector Crypt (CARDS) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Collector Crypt.

Controlla subito la previsione del prezzo di Collector Crypt!

Economia del token di Collector Crypt (CARDS)

Comprendere l'economia del token di Collector Crypt (CARDS) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CARDS!

Come acquistare Collector Crypt (CARDS)

Stai cercando come acquistare Collector Crypt? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Collector Crypt su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

CARDS in valute locali

1 Collector Crypt (CARDS) in VND
3,370.9515
1 Collector Crypt (CARDS) in AUD
A$0.195993
1 Collector Crypt (CARDS) in GBP
0.096075
1 Collector Crypt (CARDS) in EUR
0.110166
1 Collector Crypt (CARDS) in USD
$0.1281
1 Collector Crypt (CARDS) in MYR
RM0.540582
1 Collector Crypt (CARDS) in TRY
5.372514
1 Collector Crypt (CARDS) in JPY
¥19.4712
1 Collector Crypt (CARDS) in ARS
ARS$190.908711
1 Collector Crypt (CARDS) in RUB
10.198041
1 Collector Crypt (CARDS) in INR
11.248461
1 Collector Crypt (CARDS) in IDR
Rp2,134.999146
1 Collector Crypt (CARDS) in PHP
7.525875
1 Collector Crypt (CARDS) in EGP
￡E.6.098841
1 Collector Crypt (CARDS) in BRL
R$0.689178
1 Collector Crypt (CARDS) in CAD
C$0.17934
1 Collector Crypt (CARDS) in BDT
15.65382
1 Collector Crypt (CARDS) in NGN
187.006785
1 Collector Crypt (CARDS) in COP
$496.510476
1 Collector Crypt (CARDS) in ZAR
R.2.211006
1 Collector Crypt (CARDS) in UAH
5.353299
1 Collector Crypt (CARDS) in TZS
T.Sh.318.656436
1 Collector Crypt (CARDS) in VES
Bs27.1572
1 Collector Crypt (CARDS) in CLP
$120.5421
1 Collector Crypt (CARDS) in PKR
Rs35.992257
1 Collector Crypt (CARDS) in KZT
68.98185
1 Collector Crypt (CARDS) in THB
฿4.182465
1 Collector Crypt (CARDS) in TWD
NT$3.950604
1 Collector Crypt (CARDS) in AED
د.إ0.470127
1 Collector Crypt (CARDS) in CHF
Fr0.101199
1 Collector Crypt (CARDS) in HKD
HK$0.994056
1 Collector Crypt (CARDS) in AMD
֏49.061019
1 Collector Crypt (CARDS) in MAD
.د.م1.181082
1 Collector Crypt (CARDS) in MXN
$2.363445
1 Collector Crypt (CARDS) in SAR
ريال0.480375
1 Collector Crypt (CARDS) in ETB
Br19.344381
1 Collector Crypt (CARDS) in KES
KSh16.549239
1 Collector Crypt (CARDS) in JOD
د.أ0.0908229
1 Collector Crypt (CARDS) in PLN
0.467565
1 Collector Crypt (CARDS) in RON
лв0.559797
1 Collector Crypt (CARDS) in SEK
kr1.20414
1 Collector Crypt (CARDS) in BGN
лв0.215208
1 Collector Crypt (CARDS) in HUF
Ft42.971145
1 Collector Crypt (CARDS) in CZK
2.678571
1 Collector Crypt (CARDS) in KWD
د.ك0.0391986
1 Collector Crypt (CARDS) in ILS
0.420168
1 Collector Crypt (CARDS) in BOB
Bs0.88389
1 Collector Crypt (CARDS) in AZN
0.21777
1 Collector Crypt (CARDS) in TJS
SM1.182363
1 Collector Crypt (CARDS) in GEL
0.347151
1 Collector Crypt (CARDS) in AOA
Kz117.522783
1 Collector Crypt (CARDS) in BHD
.د.ب0.0481656
1 Collector Crypt (CARDS) in BMD
$0.1281
1 Collector Crypt (CARDS) in DKK
kr0.822402
1 Collector Crypt (CARDS) in HNL
L3.348534
1 Collector Crypt (CARDS) in MUR
5.832393
1 Collector Crypt (CARDS) in NAD
$2.211006
1 Collector Crypt (CARDS) in NOK
kr1.282281
1 Collector Crypt (CARDS) in NZD
$0.221613
1 Collector Crypt (CARDS) in PAB
B/.0.1281
1 Collector Crypt (CARDS) in PGK
K0.539301
1 Collector Crypt (CARDS) in QAR
ر.ق0.466284
1 Collector Crypt (CARDS) in RSD
дин.12.930414
1 Collector Crypt (CARDS) in UZS
soʻm1,562.194872
1 Collector Crypt (CARDS) in ALL
L10.6323
1 Collector Crypt (CARDS) in ANG
ƒ0.229299
1 Collector Crypt (CARDS) in AWG
ƒ0.229299
1 Collector Crypt (CARDS) in BBD
$0.2562
1 Collector Crypt (CARDS) in BAM
KM0.215208
1 Collector Crypt (CARDS) in BIF
Fr377.7669
1 Collector Crypt (CARDS) in BND
$0.165249
1 Collector Crypt (CARDS) in BSD
$0.1281
1 Collector Crypt (CARDS) in JMD
$20.540835
1 Collector Crypt (CARDS) in KHR
516.531225
1 Collector Crypt (CARDS) in KMF
Fr54.3144
1 Collector Crypt (CARDS) in LAK
2,784.782553
1 Collector Crypt (CARDS) in LKR
රු38.900127
1 Collector Crypt (CARDS) in MDL
L2.176419
1 Collector Crypt (CARDS) in MGA
Ar579.637128
1 Collector Crypt (CARDS) in MOP
P1.0248
1 Collector Crypt (CARDS) in MVR
1.95993
1 Collector Crypt (CARDS) in MWK
MK222.395691
1 Collector Crypt (CARDS) in MZN
MT8.18559
1 Collector Crypt (CARDS) in NPR
रु17.983959
1 Collector Crypt (CARDS) in PYG
908.4852
1 Collector Crypt (CARDS) in RWF
Fr185.6169
1 Collector Crypt (CARDS) in SBD
$1.052982
1 Collector Crypt (CARDS) in SCR
1.790838
1 Collector Crypt (CARDS) in SRD
$5.084289
1 Collector Crypt (CARDS) in SVC
$1.119594
1 Collector Crypt (CARDS) in SZL
L2.214849
1 Collector Crypt (CARDS) in TMT
m0.449631
1 Collector Crypt (CARDS) in TND
د.ت0.3754611
1 Collector Crypt (CARDS) in TTD
$0.868518
1 Collector Crypt (CARDS) in UGX
Sh446.3004
1 Collector Crypt (CARDS) in XAF
Fr72.2484
1 Collector Crypt (CARDS) in XCD
$0.34587
1 Collector Crypt (CARDS) in XOF
Fr72.2484
1 Collector Crypt (CARDS) in XPF
Fr13.0662
1 Collector Crypt (CARDS) in BWP
P1.827987
1 Collector Crypt (CARDS) in BZD
$0.257481
1 Collector Crypt (CARDS) in CVE
$12.200244
1 Collector Crypt (CARDS) in DJF
Fr22.6737
1 Collector Crypt (CARDS) in DOP
$8.157408
1 Collector Crypt (CARDS) in DZD
د.ج16.674777
1 Collector Crypt (CARDS) in FJD
$0.290787
1 Collector Crypt (CARDS) in GNF
Fr1,113.8295
1 Collector Crypt (CARDS) in GTQ
Q0.979965
1 Collector Crypt (CARDS) in GYD
$26.79852
1 Collector Crypt (CARDS) in ISK
kr15.7563

Risorsa Collector Crypt

Per una comprensione più approfondita di Collector Crypt, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Collector Crypt

Quanto vale oggi Collector Crypt (CARDS)?
Il prezzo in tempo reale di CARDS in USD è 0.1281 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CARDS in USD?
Il prezzo attuale di CARDS in USD è $ 0.1281. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Collector Crypt?
La capitalizzazione di mercato per CARDS è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CARDS?
La fornitura circolante di CARDS è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CARDS?
CARDS ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CARDS?
CARDS ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di CARDS?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CARDS è $ 72.00K USD.
CARDS salirà quest'anno?
CARDS potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CARDS per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:27:20 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Collector Crypt (CARDS)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore CARDS in USD

Importo

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0.1281 USD

Fai trading di CARDS

CARDS/USDT
$0.1281
$0.1281$0.1281
+8.55%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,658.88
$111,658.88$111,658.88

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,959.40
$3,959.40$3,959.40

+0.67%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05936
$0.05936$0.05936

-13.46%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.5546
$7.5546$7.5546

+2.90%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.48
$194.48$194.48

+1.34%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,658.88
$111,658.88$111,658.88

+0.24%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,959.40
$3,959.40$3,959.40

+0.67%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6249
$2.6249$2.6249

+1.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.48
$194.48$194.48

+1.34%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19748
$0.19748$0.19748

+0.63%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000113
$0.000000000000113$0.000000000000113

+13.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.165600
$0.165600$0.165600

+21,980.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5217
$0.5217$0.5217

+1,986.80%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5217
$0.5217$0.5217

+1,986.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00012780
$0.00012780$0.00012780

+236.31%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051565
$0.051565$0.051565

+104.94%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000684
$0.0000000000684$0.0000000000684

+48.37%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000150
$0.0000000000000000000150$0.0000000000000000000150

+36.36%