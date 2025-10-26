Il prezzo in tempo reale di Ibiza Final Boss oggi è 0.0004236 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BOSS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BOSS su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Ibiza Final Boss oggi è 0.0004236 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BOSS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BOSS su MEXC ora.

Logo Ibiza Final Boss

Valore Ibiza Final Boss (BOSS)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BOSS:

$0.0004236
$0.0004236$0.0004236
+10.77%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Ibiza Final Boss (BOSS)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:02:25 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Ibiza Final Boss (BOSS) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.000365
$ 0.000365$ 0.000365
Min sulle 24h
$ 0.0004672
$ 0.0004672$ 0.0004672
Max sulle 24h

$ 0.000365
$ 0.000365$ 0.000365

$ 0.0004672
$ 0.0004672$ 0.0004672

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728

+2.99%

+10.77%

-4.88%

-4.88%

Il prezzo in tempo reale di Ibiza Final Boss (BOSS) è $ 0.0004236. Nelle ultime 24 ore, BOSS ha oscillato tra un minimo di $ 0.000365 e un massimo di $ 0.0004672, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BOSS è $ 0.04818861394228114, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000170877417044728.

In termini di performance a breve termine, BOSS è variato del +2.99% nell'ultima ora, del +10.77% nelle 24 ore e del -4.88% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Ibiza Final Boss (BOSS)

No.2636

$ 394.10K
$ 394.10K$ 394.10K

$ 54.56K
$ 54.56K$ 54.56K

$ 394.11K
$ 394.11K$ 394.11K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,351,897.940419
930,351,897.940419 930,351,897.940419

99.99%

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Ibiza Final Boss è $ 394.10K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 54.56K. La fornitura circolante di BOSS è 930.35M, con una fornitura totale di 930351897.940419. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 394.11K.

Cronologia dei prezzi di Ibiza Final Boss (BOSS) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Ibiza Final Boss per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.000041186+10.77%
30 giorni$ -0.0007554-64.08%
60 giorni$ -0.0036424-89.59%
90 giorni$ -0.0045764-91.53%
Variazione del prezzo di Ibiza Final Boss di oggi

Oggi, BOSS ha registrato una variazione di $ +0.000041186 (+10.77%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Ibiza Final Boss in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0007554 (-64.08%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Ibiza Final Boss in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BOSS ha registrato una variazione di $ -0.0036424 (-89.59%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Ibiza Final Boss in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0045764 (-91.53%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Ibiza Final Boss (BOSS)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Ibiza Final Boss.

Che cos'è Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS ha avuto origine da un video di danza del turista britannico Jack Kay in un locale notturno di Ibiza, in Spagna, utilizzando “BOSS/Final Boss” per creare una narrazione della community che fonde autorità e atmosfera di festa.

Ibiza Final Boss è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Ibiza Final Boss in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BOSS per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Ibiza Final Boss sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Ibiza Final Boss fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Ibiza Final Boss (USD)

Quanto varrà Ibiza Final Boss (BOSS) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Ibiza Final Boss (BOSS) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Ibiza Final Boss.

Controlla subito la previsione del prezzo di Ibiza Final Boss!

Economia del token di Ibiza Final Boss (BOSS)

Comprendere l'economia del token di Ibiza Final Boss (BOSS) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BOSS!

Come acquistare Ibiza Final Boss (BOSS)

Stai cercando come acquistare Ibiza Final Boss? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Ibiza Final Boss su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BOSS in valute locali

1 Ibiza Final Boss (BOSS) in VND
11.147034
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in AUD
A$0.000648108
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in GBP
0.0003177
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in EUR
0.000364296
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in USD
$0.0004236
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in MYR
RM0.001787592
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in TRY
0.017765784
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in JPY
¥0.0643872
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in ARS
ARS$0.631295316
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in RUB
0.033722796
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in INR
0.037196316
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in IDR
Rp7.059997176
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in PHP
0.0248865
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in EGP
￡E.0.020167596
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in BRL
R$0.002278968
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in CAD
C$0.00059304
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in BDT
0.05176392
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in NGN
0.61839246
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in COP
$1.641856656
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in ZAR
R.0.007311336
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in UAH
0.017702244
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in TZS
T.Sh.1.053730416
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in VES
Bs0.0898032
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in CLP
$0.3986076
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in PKR
Rs0.119018892
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in KZT
0.2281086
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in THB
฿0.01383054
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in TWD
NT$0.013063824
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in AED
د.إ0.001554612
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in CHF
Fr0.000334644
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in HKD
HK$0.003287136
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in AMD
֏0.162234564
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in MAD
.د.م0.003905592
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in MXN
$0.00781542
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in SAR
ريال0.0015885
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in ETB
Br0.063967836
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in KES
KSh0.054724884
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in JOD
د.أ0.0003003324
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in PLN
0.00154614
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in RON
лв0.001851132
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in SEK
kr0.00398184
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in BGN
лв0.000711648
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in HUF
Ft0.14209662
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in CZK
0.008857476
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in KWD
د.ك0.0001296216
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in ILS
0.001389408
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in BOB
Bs0.00292284
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in AZN
0.00072012
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in TJS
SM0.003909828
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in GEL
0.001147956
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in AOA
Kz0.388623348
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in BHD
.د.ب0.0001592736
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in BMD
$0.0004236
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in DKK
kr0.002719512
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in HNL
L0.011072904
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in MUR
0.019286508
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in NAD
$0.007311336
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in NOK
kr0.004240236
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in NZD
$0.000732828
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in PAB
B/.0.0004236
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in PGK
K0.001783356
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in QAR
ر.ق0.001541904
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in RSD
дин.0.042758184
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in UZS
soʻm5.165852832
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in ALL
L0.0351588
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in ANG
ƒ0.000758244
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in AWG
ƒ0.000758244
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in BBD
$0.0008472
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in BAM
KM0.000711648
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in BIF
Fr1.2491964
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in BND
$0.000546444
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in BSD
$0.0004236
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in JMD
$0.06792426
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in KHR
1.7080611
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in KMF
Fr0.1796064
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in LAK
9.208695468
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in LKR
රු0.128634612
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in MDL
L0.007196964
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in MGA
Ar1.916739168
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in MOP
P0.0033888
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in MVR
0.00648108
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in MWK
MK0.735416196
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in MZN
MT0.02706804
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in NPR
रु0.059469204
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in PYG
3.0041712
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in RWF
Fr0.6137964
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in SBD
$0.003481992
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in SCR
0.005921928
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in SRD
$0.016812684
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in SVC
$0.003702264
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in SZL
L0.007324044
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in TMT
m0.001486836
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in TND
د.ت0.0012415716
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in TTD
$0.002872008
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in UGX
Sh1.4758224
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in XAF
Fr0.2389104
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in XCD
$0.00114372
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in XOF
Fr0.2389104
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in XPF
Fr0.0432072
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in BWP
P0.006044772
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in BZD
$0.000851436
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in CVE
$0.040343664
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in DJF
Fr0.0749772
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in DOP
$0.026974848
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in DZD
د.ج0.055140012
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in FJD
$0.000961572
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in GNF
Fr3.683202
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in GTQ
Q0.00324054
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in GYD
$0.08861712
1 Ibiza Final Boss (BOSS) in ISK
kr0.0521028

Risorsa Ibiza Final Boss

Per una comprensione più approfondita di Ibiza Final Boss, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Ibiza Final Boss
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Ibiza Final Boss

Quanto vale oggi Ibiza Final Boss (BOSS)?
Il prezzo in tempo reale di BOSS in USD è 0.0004236 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BOSS in USD?
Il prezzo attuale di BOSS in USD è $ 0.0004236. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Ibiza Final Boss?
La capitalizzazione di mercato per BOSS è $ 394.10K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BOSS?
La fornitura circolante di BOSS è 930.35M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BOSS?
BOSS ha raggiunto un prezzo ATH di 0.04818861394228114 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BOSS?
BOSS ha visto un prezzo ATL di 0.000170877417044728 USD.
Qual è il volume di trading di BOSS?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BOSS è $ 54.56K USD.
BOSS salirà quest'anno?
BOSS potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BOSS per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:02:25 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Ibiza Final Boss (BOSS)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore BOSS in USD

Importo

BOSS
BOSS
USD
USD

1 BOSS = 0.0004236 USD

Fai trading di BOSS

BOSS/USDT
$0.0004236
$0.0004236$0.0004236
+10.51%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

