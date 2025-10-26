Che cos'è BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di BOMO on Base in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di BOMO per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su BOMO on Base sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di BOMO on Base fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di BOMO on Base (USD)

Quanto varrà BOMO on Base (BOMO) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset BOMO on Base (BOMO) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per BOMO on Base.

Controlla subito la previsione del prezzo di BOMO on Base!

Economia del token di BOMO on Base (BOMO)

Comprendere l'economia del token di BOMO on Base (BOMO) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BOMO!

Come acquistare BOMO on Base (BOMO)

Stai cercando come acquistare BOMO on Base? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente BOMO on Base su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BOMO in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa BOMO on Base

Per una comprensione più approfondita di BOMO on Base, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo BOMO on Base Quanto vale oggi BOMO on Base (BOMO)? Il prezzo in tempo reale di BOMO in USD è 0.000888 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da BOMO in USD? $ 0.000888 . Consulta Il prezzo attuale di BOMO in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di BOMO on Base? La capitalizzazione di mercato per BOMO è $ 338.33K USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di BOMO? La fornitura circolante di BOMO è 381.00M USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BOMO? BOMO ha raggiunto un prezzo ATH di 0.022125194895044928 USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BOMO? BOMO ha visto un prezzo ATL di 0.000006003498518756 USD . Qual è il volume di trading di BOMO? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BOMO è $ 112.54K USD . BOMO salirà quest'anno? BOMO potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BOMO per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di BOMO on Base (BOMO)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

