Il prezzo in tempo reale di BOMO on Base oggi è 0.000888 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BOMO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BOMO su MEXC ora.

Logo BOMO on Base

Valore BOMO on Base (BOMO)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BOMO:

$0.000888
$0.000888
-0.33%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di BOMO on Base (BOMO)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:25:49 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di BOMO on Base (BOMO) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.000863
$ 0.000863
Min sulle 24h
$ 0.001068
$ 0.001068
Max sulle 24h

$ 0.000863
$ 0.000863

$ 0.001068
$ 0.001068

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756

0.00%

-0.33%

-23.19%

-23.19%

Il prezzo in tempo reale di BOMO on Base (BOMO) è $ 0.000888. Nelle ultime 24 ore, BOMO ha oscillato tra un minimo di $ 0.000863 e un massimo di $ 0.001068, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BOMO è $ 0.022125194895044928, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000006003498518756.

In termini di performance a breve termine, BOMO è variato del 0.00% nell'ultima ora, del -0.33% nelle 24 ore e del -23.19% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di BOMO on Base (BOMO)

No.2648

$ 338.33K
$ 338.33K

$ 112.54K
$ 112.54K

$ 444.00K
$ 444.00K

381.00M
381.00M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

76.20%

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di BOMO on Base è $ 338.33K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 112.54K. La fornitura circolante di BOMO è 381.00M, con una fornitura totale di 500000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 444.00K.

Cronologia dei prezzi di BOMO on Base (BOMO) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di BOMO on Base per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00000294-0.33%
30 giorni$ -0.005212-85.45%
60 giorni$ -0.008777-90.82%
90 giorni$ -0.004861-84.56%
Variazione del prezzo di BOMO on Base di oggi

Oggi, BOMO ha registrato una variazione di $ -0.00000294 (-0.33%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di BOMO on Base in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.005212 (-85.45%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di BOMO on Base in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, BOMO ha registrato una variazione di $ -0.008777 (-90.82%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di BOMO on Base in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.004861 (-84.56%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di BOMO on Base (BOMO)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di BOMO on Base.

Che cos'è BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di BOMO on Base in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di BOMO per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su BOMO on Base sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di BOMO on Base fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di BOMO on Base (USD)

Quanto varrà BOMO on Base (BOMO) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset BOMO on Base (BOMO) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per BOMO on Base.

Controlla subito la previsione del prezzo di BOMO on Base!

Economia del token di BOMO on Base (BOMO)

Comprendere l'economia del token di BOMO on Base (BOMO) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BOMO!

Come acquistare BOMO on Base (BOMO)

Stai cercando come acquistare BOMO on Base? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente BOMO on Base su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

BOMO in valute locali

1 BOMO on Base (BOMO) in VND
23.36772
1 BOMO on Base (BOMO) in AUD
A$0.00135864
1 BOMO on Base (BOMO) in GBP
0.000666
1 BOMO on Base (BOMO) in EUR
0.00076368
1 BOMO on Base (BOMO) in USD
$0.000888
1 BOMO on Base (BOMO) in MYR
RM0.00374736
1 BOMO on Base (BOMO) in TRY
0.03724272
1 BOMO on Base (BOMO) in JPY
¥0.134976
1 BOMO on Base (BOMO) in ARS
ARS$1.32339528
1 BOMO on Base (BOMO) in RUB
0.07069368
1 BOMO on Base (BOMO) in INR
0.07797528
1 BOMO on Base (BOMO) in IDR
Rp14.79999408
1 BOMO on Base (BOMO) in PHP
0.05217
1 BOMO on Base (BOMO) in EGP
￡E.0.04227768
1 BOMO on Base (BOMO) in BRL
R$0.00477744
1 BOMO on Base (BOMO) in CAD
C$0.0012432
1 BOMO on Base (BOMO) in BDT
0.1085136
1 BOMO on Base (BOMO) in NGN
1.2963468
1 BOMO on Base (BOMO) in COP
$3.44185248
1 BOMO on Base (BOMO) in ZAR
R.0.01532688
1 BOMO on Base (BOMO) in UAH
0.03710952
1 BOMO on Base (BOMO) in TZS
T.Sh.2.20895328
1 BOMO on Base (BOMO) in VES
Bs0.188256
1 BOMO on Base (BOMO) in CLP
$0.835608
1 BOMO on Base (BOMO) in PKR
Rs0.24950136
1 BOMO on Base (BOMO) in KZT
0.478188
1 BOMO on Base (BOMO) in THB
฿0.0289932
1 BOMO on Base (BOMO) in TWD
NT$0.02738592
1 BOMO on Base (BOMO) in AED
د.إ0.00325896
1 BOMO on Base (BOMO) in CHF
Fr0.00070152
1 BOMO on Base (BOMO) in HKD
HK$0.00689088
1 BOMO on Base (BOMO) in AMD
֏0.34009512
1 BOMO on Base (BOMO) in MAD
.د.م0.00818736
1 BOMO on Base (BOMO) in MXN
$0.0163836
1 BOMO on Base (BOMO) in SAR
ريال0.00333
1 BOMO on Base (BOMO) in ETB
Br0.13409688
1 BOMO on Base (BOMO) in KES
KSh0.11472072
1 BOMO on Base (BOMO) in JOD
د.أ0.000629592
1 BOMO on Base (BOMO) in PLN
0.0032412
1 BOMO on Base (BOMO) in RON
лв0.00388056
1 BOMO on Base (BOMO) in SEK
kr0.0083472
1 BOMO on Base (BOMO) in BGN
лв0.00149184
1 BOMO on Base (BOMO) in HUF
Ft0.2978796
1 BOMO on Base (BOMO) in CZK
0.01856808
1 BOMO on Base (BOMO) in KWD
د.ك0.000271728
1 BOMO on Base (BOMO) in ILS
0.00291264
1 BOMO on Base (BOMO) in BOB
Bs0.0061272
1 BOMO on Base (BOMO) in AZN
0.0015096
1 BOMO on Base (BOMO) in TJS
SM0.00819624
1 BOMO on Base (BOMO) in GEL
0.00240648
1 BOMO on Base (BOMO) in AOA
Kz0.81467784
1 BOMO on Base (BOMO) in BHD
.د.ب0.000333888
1 BOMO on Base (BOMO) in BMD
$0.000888
1 BOMO on Base (BOMO) in DKK
kr0.00570096
1 BOMO on Base (BOMO) in HNL
L0.02321232
1 BOMO on Base (BOMO) in MUR
0.04043064
1 BOMO on Base (BOMO) in NAD
$0.01532688
1 BOMO on Base (BOMO) in NOK
kr0.00888888
1 BOMO on Base (BOMO) in NZD
$0.00153624
1 BOMO on Base (BOMO) in PAB
B/.0.000888
1 BOMO on Base (BOMO) in PGK
K0.00373848
1 BOMO on Base (BOMO) in QAR
ر.ق0.00323232
1 BOMO on Base (BOMO) in RSD
дин.0.08963472
1 BOMO on Base (BOMO) in UZS
soʻm10.82926656
1 BOMO on Base (BOMO) in ALL
L0.073704
1 BOMO on Base (BOMO) in ANG
ƒ0.00158952
1 BOMO on Base (BOMO) in AWG
ƒ0.00158952
1 BOMO on Base (BOMO) in BBD
$0.001776
1 BOMO on Base (BOMO) in BAM
KM0.00149184
1 BOMO on Base (BOMO) in BIF
Fr2.618712
1 BOMO on Base (BOMO) in BND
$0.00114552
1 BOMO on Base (BOMO) in BSD
$0.000888
1 BOMO on Base (BOMO) in JMD
$0.1423908
1 BOMO on Base (BOMO) in KHR
3.580638
1 BOMO on Base (BOMO) in KMF
Fr0.376512
1 BOMO on Base (BOMO) in LAK
19.30434744
1 BOMO on Base (BOMO) in LKR
රු0.26965896
1 BOMO on Base (BOMO) in MDL
L0.01508712
1 BOMO on Base (BOMO) in MGA
Ar4.01809344
1 BOMO on Base (BOMO) in MOP
P0.007104
1 BOMO on Base (BOMO) in MVR
0.0135864
1 BOMO on Base (BOMO) in MWK
MK1.54166568
1 BOMO on Base (BOMO) in MZN
MT0.0567432
1 BOMO on Base (BOMO) in NPR
रु0.12466632
1 BOMO on Base (BOMO) in PYG
6.297696
1 BOMO on Base (BOMO) in RWF
Fr1.286712
1 BOMO on Base (BOMO) in SBD
$0.00729936
1 BOMO on Base (BOMO) in SCR
0.01241424
1 BOMO on Base (BOMO) in SRD
$0.03524472
1 BOMO on Base (BOMO) in SVC
$0.00776112
1 BOMO on Base (BOMO) in SZL
L0.01535352
1 BOMO on Base (BOMO) in TMT
m0.00311688
1 BOMO on Base (BOMO) in TND
د.ت0.002602728
1 BOMO on Base (BOMO) in TTD
$0.00602064
1 BOMO on Base (BOMO) in UGX
Sh3.093792
1 BOMO on Base (BOMO) in XAF
Fr0.500832
1 BOMO on Base (BOMO) in XCD
$0.0023976
1 BOMO on Base (BOMO) in XOF
Fr0.500832
1 BOMO on Base (BOMO) in XPF
Fr0.090576
1 BOMO on Base (BOMO) in BWP
P0.01267176
1 BOMO on Base (BOMO) in BZD
$0.00178488
1 BOMO on Base (BOMO) in CVE
$0.08457312
1 BOMO on Base (BOMO) in DJF
Fr0.157176
1 BOMO on Base (BOMO) in DOP
$0.05654784
1 BOMO on Base (BOMO) in DZD
د.ج0.11559096
1 BOMO on Base (BOMO) in FJD
$0.00201576
1 BOMO on Base (BOMO) in GNF
Fr7.72116
1 BOMO on Base (BOMO) in GTQ
Q0.0067932
1 BOMO on Base (BOMO) in GYD
$0.1857696
1 BOMO on Base (BOMO) in ISK
kr0.109224

Risorsa BOMO on Base

Per una comprensione più approfondita di BOMO on Base, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale BOMO on Base
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo BOMO on Base

Quanto vale oggi BOMO on Base (BOMO)?
Il prezzo in tempo reale di BOMO in USD è 0.000888 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BOMO in USD?
Il prezzo attuale di BOMO in USD è $ 0.000888. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di BOMO on Base?
La capitalizzazione di mercato per BOMO è $ 338.33K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BOMO?
La fornitura circolante di BOMO è 381.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BOMO?
BOMO ha raggiunto un prezzo ATH di 0.022125194895044928 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BOMO?
BOMO ha visto un prezzo ATL di 0.000006003498518756 USD.
Qual è il volume di trading di BOMO?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BOMO è $ 112.54K USD.
BOMO salirà quest'anno?
BOMO potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BOMO per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:25:49 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di BOMO on Base (BOMO)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$0.000888
