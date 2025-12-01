Economia del token di Blockstreet (BLOCK)

Economia del token di Blockstreet (BLOCK)

Scopri informazioni chiave su Blockstreet (BLOCK), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Economia del token e analisi del prezzo di Blockstreet (BLOCK)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Blockstreet (BLOCK), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Fornitura totale:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 15.58M
$ 15.58M
Massimo storico:
$ 0.27
$ 0.27
Minimo storico:
$ 0.029530839930425
$ 0.029530839930425
Prezzo attuale:
$ 0.015581
$ 0.015581

Informazioni su Blockstreet BLOCK

Un ponte tra Wall Street e Web3. BLOCKstreet supporta la prossima ondata di costruttori, promuovendo l'adozione di USD1. Con un team consolidato in exit da miliardi di dollari, 100 progetti di successo e importanti reti di venture capital.

Sito web ufficiale:
https://www.blockstreet.xyz/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xCaB84bc21F9092167fCFe0ea60f5CE053ab39a1E

Economia del token di Blockstreet (BLOCK): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Blockstreet (BLOCK) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token BLOCK che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token BLOCK possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di BLOCK, esplora il prezzo in tempo reale del token BLOCK!

Come acquistare BLOCK

Vuoi aggiungere Blockstreet (BLOCK) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di BLOCK, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.

Cronologia dei prezzi di Blockstreet (BLOCK)

L'analisi della cronologia dei prezzi di BLOCK aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di BLOCK

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi BLOCK? La nostra pagina di previsione dei prezzi di BLOCK combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

Perché dovresti scegliere MEXC?

MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.

Acquista criptovalute con solo 1 USDT: la tua strada più semplice per le crypto!

